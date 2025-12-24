Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

बुध करणार मकर राशीत प्रवेश, नव्या वर्षाच्या 3ऱ्या आठवड्यापासून सुरू होणार Golden Time, 3 राशींंना मिळणार तुफान लाभ

नवीन वर्षाच्या तिसऱ्या आठवड्यात बुध ग्रहाचे भ्रमण होईल. या काळात बुध मकर राशीत प्रवेश करेल आणि सूर्य, मंगळ आणि शुक्र यांच्याशी युती करेल. या बदलाचा तीन राशींच्या जीवनावर सकारात्मक परिणाम होईल

Updated On: Dec 24, 2025 | 06:08 PM
बुध गोचर झाल्यावर कोणत्या राशींना मिळणार (फोटो सौजन्य - Google Gemini AI)

  • नव्या वर्षात बुध ग्रहाचा मकर राशीत प्रवेश 
  • बुध गोचर २०२६
  • कोणत्या राशीवर होणार परिणाम 
२०२६ च्या तिसऱ्या आठवड्यात बुध ग्रहाचे भ्रमण होईल. ज्योतिषशास्त्रात बुधाला ग्रहांचा राजकुमार म्हटले जाते. हा ग्रह बुद्धिमत्ता, भाषण, व्यवसाय, करिअर आणि निर्णय घेण्यावर थेट परिणाम करतो. १७ जानेवारी २०२६ रोजी बुधाचे भ्रमण सर्व राशींच्या जीवनावर परिणाम करेल. महत्त्वाचे म्हणजे, बुध मकर राशीत प्रवेश करेल, जिथे सूर्य, मंगळ आणि शुक्र आधीच उपस्थित आहेत. या विशेष युतीमुळे अनेक राशींना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. या बुध संक्रमणामुळे कोणत्या राशींना सुवर्णकाळ अनुभवायला मिळेल ते ज्योतिषाचार्य समीर मणेरीकर यांनी सांगितले आहे. याबाबत अधिक माहिती घेऊया. 

बुध संक्रमणाचे परिणाम

बुध हा खरंतर बुद्धीचा ग्रह मानला जातो. याशिवाय व्यापार, संचारदेखील बुधाच्या अधिपत्याखाली येते. बुधाचे संक्रमण व्यक्तीच्या विचारसरणीवर, संवाद शैलीवर आणि कार्यक्षमतेवर परिणाम करते. बुधाचा मकर राशीत प्रवेश व्यावहारिक विचारसरणी, शिस्त आणि कठोर परिश्रमाचे परिणाम देणारा मानला जातो. या काळात केलेल्या प्रयत्नांना दीर्घकालीन फायदे मिळू शकतात.

Grahan Yog 2026: नव्या वर्षाच्या सुरूवातीलाच संकटाचे सावट! सूर्य-राहूचे ग्रहण 5 राशींसाठी धोकादायक, संकटांचा डोंगर

मेष राशीच्या व्यक्तींना करिअर फायदे

बुधाच्या संक्रमणाच्या प्रभावामुळे मेष राशींना यश मिळेल. करिअरमध्ये प्रगती शक्य होईल आणि तुमचे सर्व काम यशस्वी होऊ शकेल. कामावर तुमची प्रशंसा होईल आणि तुमचा आदर वाढेल. कामासाठी प्रवास करणे शक्य आहे. व्यवसाय फायदेशीर राहील आणि तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल. बुध नव्या वर्षात गोचर होत असून सर्वात पहिला फायदा हा मेष राशीच्या व्यक्तींना मिळणार आहे असं म्हटलं जातं. 

सिंह राशीच्या व्यक्तींसाठी संपत्ती आणि आत्मविश्वासाचा काळ

सिंह राशीच्या लोकांना त्यांच्या नोकरीतून फायदा होऊ शकतो. अचानक आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. कामात यश वाढेल आणि आत्मविश्वास वाढेल. कौटुंबिक जीवन आनंदी राहील आणि प्रेमासाठी वेळ अनुकूल असेल. एकंदरीत, हे संक्रमण अनेक प्रकारे फायदेशीर ठरेल. सिंह राशीच्या व्यक्तींना २०२५ हे मिश्र वर्ष गेले आहे. मात्र बुध गोचर झाल्याचा फायदा या व्यक्तींना नक्कीच होणार आहे. 

महिलांच्या शरीराच्या ‘या’ भागावर पाल पडल्यास खास संकेत, धनलाभ की भयंकर नुकसान? काय सांगते शकुनशास्त्र

मकरः नशीब तुमच्या बाजूने असेल

मकर राशीच्या लोकांसाठी बुध ग्रहाचे संक्रमण अत्यंत अनुकूल राहील. नशीब तुमच्या बाजूने असेल. अध्यात्माकडे तुमचा कल वाढेल आणि व्यवसायात प्रगती होईल. आदर वाढेल आणि तुम्हाला तुमच्या जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवण्याची संधी मिळेल.

टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra.com या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.

Published On: Dec 24, 2025 | 06:08 PM

