लक्झरीचा नवीन ट्रेंड सुरु! तब्बल 8000mAh बॅटरी अन् अनोखी डिझाईन, Tecno डिव्हाईसच्या एंट्रीने प्रिमियम स्मार्टफोन्सही पडले फिके

Tecno Pova Curve 2 5G स्मार्टफोन दोन व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये 8 जीबी रॅम आणि 128 जीबी स्टोरेज आणि 256 जीबी स्टोरेज यांचा समावेश आहे. स्मार्टफोनच्या 8 जीबी रॅम आणि 128 जीबी स्टोरेज व्हेरिअंटची किंमत 27,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. तसेच 256 जीबी स्टोरेज व्हेरिअंटची किंमत 29,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या या नवीन स्मार्टफोनची विक्री 20 फेब्रुवारी रोजी, दुपारी 12 वाजल्यापासून फ्लिपकार्टवर सुरु होणार आहे. हा फोन स्ट्रोम टाइटेनियम, मेल्टिंग सिल्व आणि मायस्टिक पर्पल कलर ऑप्शनमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. लाँच ऑफरबद्दल बोलायचे झाले तर, कंपनी 3000 रुपयांची बँक सूट देईल. (फोटो सौजन्य – X)
Tecno Pova Curve स्मार्टफोनमध्ये 6.78-इंच फुल-HD+ (1,080 x 2,364 पिक्सेल) कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे. या डिस्प्लेचा रिफ्रेश रेट 144Hz आणि स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो 93.18 टक्के, पीक ब्राइटनेस 4,500 निट्स आहे. हा डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7आय प्रोटेक्शनसह लाँच करण्यात आला आहे. टेक्नोचा हा लेटेस्ट फोन मीडियाटेक डेमेन्सिटी 7100 चिपसेट, 8GB रॅमसह 128GB आणि 256GB स्टोरेज ऑप्शनसह लाँच करण्यात आला आहे. कंपनीचं असं म्हणणं आहे की, हा फोन वर्चुअल रॅम फीचरला सपोर्ट करतो, ज्याच्या मदतीने रॅम 16GB पर्यंत वाढवले जाऊ शकते. फोनमध्ये ग्राफिक्स सपोर्टसाठी Arm G610 MC2 GPU दिला आहे.
फोटोग्राफीबद्दल बोलायचं झालं तर, Tecno Pova Curve 2 5G मध्ये डुअल रियर कॅमेरा सेटअप दिला आहे. यामध्ये प्रायमरी कॅमेरा 50-मेगापिक्सेलचा आहे आणि सेकेंडरी कॅमेरा 2-मेगापिक्सलचा आहे. फोनमध्ये सेल्फीसाठी 13 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा आहे. Tecno Pova Curve 2 5G स्मार्टफोनमध्ये 8,000mAh बॅटरीसह 45W चार्जिंग सपोर्ट दिला आहे. कंपनीचा दावा आहे की हा फोन एकदा चार्ज केल्यानंतर 16.4 तासांचा व्हिडिओ प्लेबॅक देतो. हा फोन अँड्रॉइड 16 वर आधारित कंपनीच्या UI वर चालतो.