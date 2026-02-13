1 वाटी तांदळाच्या पिठापासून बनतील 1 किलोचे पापड, एकदाच बनवा आणि महिनाभर साठवा

हे पापड चवीला छान लागतात आणि जेवणाची चव द्विगुणित करतात.
आज आपण घरीच तांदळाचे पापड कसे तयार करायचे
जुन्या काळापासून आपल्याकडे पापड बनवण्याची पद्धत आहे. कुरकुरीत पापड जेवणाची चव द्विगुणित करते. लग्नसोहळा असो वा कोणता सण… आनंदाच्या प्रसंगी जेवणात पापडाचा समावेश आवर्जून केला जातो.अधिकतरवेळी उडदाचे पापड बनवून खाल्ले जातात. हे पापड चवीला तर लागताच पण तुम्ही कधी तांदळाचे कुरकुरीत पापड खाल्ले आहेत का? आज आपण लेखात तांदळाच्या पिठापासून पापड कसे तयार करायचे याची एक सोपी रेसिपी जाणून घेणार आहोत. हे पापड महिनोंमहिने साठवून ठेवले जातात. तुम्ही एकदाच हे पापड बनवून त्यांचा जेवणासोबत आस्वाद घेऊ शकता. तुम्ही एका वाटी पिठापासून १०० हून अधिक पापड बनवू शकता. चला याची सोपी रेसिपीजाणून घेऊया.