1 वाटी तांदळाच्या पिठापासून बनतील 1 किलोचे पापड, एकदाच बनवा आणि महिनाभर साठवा

Rice Papad Recipe : तांदळाच्या पिठापासून एकदाच पापड बनवून तुम्ही महिनाभर त्यांना साठवून ठेवू शकता. एक वाटी तांदळाचे पीठ आणि काही निवडक साहित्यापासून हे पापड तयार होतात.

Updated On: Feb 13, 2026 | 03:34 PM
1 वाटी तांदळाच्या पिठापासून बनतील 1 किलोचे पापड, एकदाच बनवा आणि महिनाभर साठवा

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • उडदाचे नाही तर यंदा घरी बनवा तांदळाचे पापड.
  • हे पापड चवीला छान लागतात आणि जेवणाची चव द्विगुणित करतात.
  • आज आपण घरीच तांदळाचे पापड कसे तयार करायचे
जुन्या काळापासून आपल्याकडे पापड बनवण्याची पद्धत आहे. कुरकुरीत पापड जेवणाची चव द्विगुणित करते. लग्नसोहळा असो वा कोणता सण… आनंदाच्या प्रसंगी जेवणात पापडाचा समावेश आवर्जून केला जातो.अधिकतरवेळी उडदाचे पापड बनवून खाल्ले जातात. हे पापड चवीला तर लागताच पण तुम्ही कधी तांदळाचे कुरकुरीत पापड खाल्ले आहेत का? आज आपण लेखात तांदळाच्या पिठापासून पापड कसे तयार करायचे याची एक सोपी रेसिपी जाणून घेणार आहोत. हे पापड महिनोंमहिने साठवून ठेवले जातात. तुम्ही एकदाच हे पापड बनवून त्यांचा जेवणासोबत आस्वाद घेऊ शकता. तुम्ही एका वाटी पिठापासून १०० हून अधिक पापड बनवू शकता. चला याची सोपी रेसिपी जाणून घेऊया.

साहित्य

  • १ वाटी तांदळाचे पीठ,
  • पाणी,
  • अर्धा चमचा जिरे,
  • एक चमचा मिरचीचे तुकडे,
  • मीठ,
  • अर्धा चमचा तेल,
  • एक चतुर्थांश चमचा बेकिंग सोडा
कृती

  • यासाठी सर्वप्रथम, एक मोठे भांडे घ्या आणि त्यात २ मोठे कप किंवा ग्लास पाणी घाला.
    पाणी उकळले की, हळूहळू यात तांदळाचे पीठ घालून ढवळायला घ्या. पीठ भांड्याला चिकटू नये म्हणून सतत ढवळत रहा.
  • मिश्रण घट्ट होऊ लागले की, ४ कप पाणी घाला आणि मंद आचेवर शिजवत ठेवा.
  • आता त्यात जिरे, एक चमचा मिरचीचे तुकडे, मीठ, बेकिंग सोडा आणि अर्धा चमचा तेल घालून मिक्स करा.
  • मसाले मिसळल्यानंतर, ४ कप पाणी घाला. हे मिश्रण ३० मिनिटे शिजवा.
  • पापडाचे पीठ जितके चांगले शिजेल तितके पापड अधिक कुरकुरीत होतील. जेव्हा पीठ पारदर्शी होऊ लागेल तेव्हा गॅस बंद करा.
  • तुमचे पीठ तयार आहे. ते कोमट झाल्यावर ते एका चादरीवर पसरवा.
  • पीठ एका चमच्याने चादरीवर ओता आणि पापडासारखा गोल आकार द्या.
  • पापडांना दोन दिवस सलग उन्हात काही यास वाळवा. वाळवताना त्यांना अल्टी-पलटी करायला विसरू नका.
  • दोन्ही बाजूंनी जेव्हा पापड छान कडक वळतील तेव्हा त्यांना एका डब्यात साठवून ठेवा.
 

Published On: Feb 13, 2026 | 03:32 PM

