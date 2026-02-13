Sillod ZP Election Result 2026: भाजप-शिवसेनेला मिळाली समान मते; भविष्यात राजकीय संघर्ष तीव्र होणार

Sillod ZP Election Result 2026: नुकत्याच पार पडलेल्या जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक शिवसेना व भाजपमध्ये जोरदार लढती बघावयास मिळाल्या. काही प्रतिष्ठेच्या जागावर शिवसेनेने तर काही ठिकाणी भाजपने विजय मिळवला विधानसभा मतदारसंघाचा विचार करता दोन्ही पक्षांना समान मते मिळाली हे विशेष. कितीही टीका होत असली तरी दोन्ही पक्षात घराणेशाही खोलवर रुजलेली असून त्याचा प्रत्यय जिल्हा परिषद निवडणुकीत पहावयास मिळाला, विधानसभा मतदारसंघात भाजपला ११ जिल्हा परिषद गटामधून एक लाख १४ हजार ९५० मते मिळाली तर शिवसेनेला एक लाख १४ हजार ९२ मते मिळाली.
राज्यात सत्ताधारी असलेल्या भाजप व शिवसेनेत सिल्लोड विधानसभा मतदारसंघात कडवा संघर्ष आहे. विधानसभा निवडणुकीपासून या संघर्षांची धार आणखीनच टोकदार झाली व त्याचे पडसाद जिल्हा परिषद निवडणुकीत देखील बघावयास मिळाले. माजी केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे व माजी मंत्री आमदार अब्दुल सत्तार यांच्यातील दुराव्यांच्या बातम्या आल्यावर गेल्या दोन वर्षात हे दोन नेते अनेकदा एकमेकावर टीका करताना दिसले.
जिल्हा परिषद गटांचा विचार करता अजिंठा जि. प. गटात सुरुवातीपासूनच भाजपने फारसे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे अपेक्षेप्रमाणे शिवसेनेने ही जागा सहज जिंकली. शिवना जि प. गटातील निकाल भाजपसाठी धक्कादायकच होता. निकिता राजेंद्र काळे विरुद्ध बेबीताई अरुण काळे अशा लढतीत निकिता काळे यांनी बाराशे पाच मतांनी विजय मिळवत भाजपला धक्का दिला.
ठंडणगावची जागा भाजपने सहज जिंकली प्रदेश चिटणीस सुरेश बनकर यांच्या पत्नी अनिता बनकर या पंचायत समितीसाठी उभे राहिल्याने सुरेश बनकर यांनी तिन्ही जागा मोठ्या फरकाने जिंकल्या, अंभई गटात भाजपने संघर्ष करण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यात त्यांना फारसे यश आले नाही व आमदारांचे चिरंजीव अब्दुल आमेर यांनी साडेतीन हजार मतांनी विजय मिळवला.
घाटनांद्रा गटातील जागा हारणे भाजपसाठी क्लेशदायक आहे. माजी सभापती व भाजपचे तालुक्यातील प्रमुख नेते अशोक गरुड यांच्या कन्येचा या ठिकाणी पराभव झाला. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष अर्जुन गाढे यांच्या पत्नी आशा गाढे यांनी जागा अठराशे मतांनी जिंकली. शिवसेनेच्या (उबाला) गटाच्या निशा रविंद्र बिलवाल यांनी ४७२१ मते घेऊन चांगली लढत दिली. भराडी जिल्हा परिषद गटात शिवसेना व भाजप दोन्ही पक्षाकडून नवखे उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते. मराठा आरक्षण आंदोलनातून सक्रिय झालेले सामाजिक कार्यकर्ते राधाकृष्ण काकडे यांनी भाजप तर्फे उमेदवारी मिळवत साडेतीन हजार मतांनी विजय मिळवला.
डोंगरगाव गटातून देवदास माणिकराव पालोदकर हे शिवसेनेच्या तिकीटावर विजयी झाले. पालोदकर परिवाराने जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष पद दहा वर्ष भूषवलेले आहे. माणिकदादा पालोदकर पाच वर्षे व प्रभाकरराव पालोदकर यांनी पाच वर्षे यांनी अध्यक्ष पद भूषवले.
अंधारी जिल्हा परिषदेची जागा मंगल केशवराव तायडे यांनी जिंकली.
मंगल तायडे या गटातून दुसऱ्यांदा विजयी झाल्या असून त्यांचे पती केशवराव तायडे यांनी या गटातून एकदा विजयी होत
जिल्हा परिषद उपाध्यक्षपद मिळवले होते.
त्यांनी महानंदा ज्ञानेश्वर तायडे यांचा पराभव केला शिवसेनेच्या (उबाठा) लता दादाराव वानखेडे यांनीही तेवीसशे मते घेत लढत दिली.
केन्हाळा जि. प. गटात शिवसेनेच्या वतीने उभ्या राहिलेल्या डॉ विजया जाधव यांनी पहिल्यांदाच निवडणूक लढवत जोरदार लढत दिली.
भाजपच्या अनिता ज्ञानेश्वर मोठे यांनी तिसऱ्यांदा जिल्हा परिषद निवडणूक जिंकली.
त्यांचे पती ज्ञानेश्वर मोठे यांनीही एकदा या गटाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. हा गट पूर्वी भवन जि. प. गट नावाने ओळखला जात होता.
भाजप अल्पसंख्यांक आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष इंद्रीस मुलतानी यांच्या कन्या माहीन मुलतानी यांनी फर्दापूर जि. प. गटातून विजय मिळवला असून त्या जिल्ह्यातील सर्वांत तरुण (२१) जिप सदस्या ठरल्या आहेत. त्यांच्या खालोखाल शिवना जि प गटातील निकिता राजेंद्र काळे (२३) यांचा क्रमांक लागतो.
सिल्लोड- सोयगाव मतदारसंघात सेनेला – ६, भाजपला ५ जागा
सिल्लोड तालुक्यात शिवसेनेला जिल्हा परिषदेच्या ६ जागा व पंचायत समितीच्या ८ जागा मिळाल्या तर भाजपाला जिल्हा परिषदेच्या ३ व पंचायत समितीच्या १० जागा मिळाल्या. विधानसभा मतदारसंघाचा विचार करता मतदार संघातील जिल्हा परिषदेच्या ११ जागांपैकी शिवसेना सहा भाजपच्या पाच अशी विभागणी झाली तर सोयगाव व सिल्लोड या दोन्ही पंचायत समितीवर भाजपने ताबा मिळवला.