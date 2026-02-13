Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Sillod ZP Election Result 2026: भाजप-शिवसेनेला मिळाली समान मते; भविष्यात राजकीय संघर्ष तीव्र होणार

डोंगरगाव गटातून देवदास माणिकराव पालोदकर हे शिवसेनेच्या तिकीटावर विजयी झाले. पालोदकर परिवाराने जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष पद दहा वर्ष भूषवलेले आहे. 

Updated On: Feb 13, 2026 | 03:35 PM
Chhatrapati Sambhajinagar Politics, ZP Election Result 2026,

भाजप-शिवसेनेला मिळाली समान मते; भविष्यात राजकीय संघर्ष तीव्र होणार

Follow Us:
Follow Us:
  • जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक शिवसेना व भाजपमध्ये जोरदार लढती
  • भाजप व शिवसेनेत सिल्लोड विधानसभा मतदारसंघात कडवा संघर्ष
  • घाटनांद्रा गटातील जागा हारणे भाजपसाठी क्लेशदायक
 

Sillod ZP Election Result 2026: नुकत्याच पार पडलेल्या जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक शिवसेना व भाजपमध्ये जोरदार लढती बघावयास मिळाल्या. काही प्रतिष्ठेच्या जागावर शिवसेनेने तर काही ठिकाणी भाजपने विजय मिळवला विधानसभा मतदारसंघाचा विचार करता दोन्ही पक्षांना समान मते मिळाली हे विशेष. कितीही टीका होत असली तरी दोन्ही पक्षात घराणेशाही खोलवर रुजलेली असून त्याचा प्रत्यय जिल्हा परिषद निवडणुकीत पहावयास मिळाला, विधानसभा मतदारसंघात भाजपला ११ जिल्हा परिषद गटामधून एक लाख १४ हजार ९५० मते मिळाली तर शिवसेनेला एक लाख १४ हजार ९२ मते मिळाली.

राज्यात सत्ताधारी असलेल्या भाजप व शिवसेनेत सिल्लोड विधानसभा मतदारसंघात कडवा संघर्ष आहे. विधानसभा निवडणुकीपासून या संघर्षांची धार आणखीनच टोकदार झाली व त्याचे पडसाद जिल्हा परिषद निवडणुकीत देखील बघावयास मिळाले. माजी केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे व माजी मंत्री आमदार अब्दुल सत्तार यांच्यातील दुराव्यांच्या बातम्या आल्यावर गेल्या दोन वर्षात हे दोन नेते अनेकदा एकमेकावर टीका करताना दिसले.

गावातील उमेदवारांना नाकारून राष्ट्रवादीला दिले विक्रमी मताधिक्य; कोऱ्हाळेकरांची आवडत्या नेत्याला अनोखी

जिल्हा परिषद गटांचा विचार करता अजिंठा जि. प. गटात सुरुवातीपासूनच भाजपने फारसे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे अपेक्षेप्रमाणे शिवसेनेने ही जागा सहज जिंकली. शिवना जि प. गटातील निकाल भाजपसाठी धक्कादायकच होता. निकिता राजेंद्र काळे विरुद्ध बेबीताई अरुण काळे अशा लढतीत निकिता काळे यांनी बाराशे पाच मतांनी विजय मिळवत भाजपला धक्का दिला.

 

घाटनांद्रा, शिवणा येथे भाजपला धक्का

ठंडणगावची जागा भाजपने सहज जिंकली प्रदेश चिटणीस सुरेश बनकर यांच्या पत्नी अनिता बनकर या पंचायत समितीसाठी उभे राहिल्याने सुरेश बनकर यांनी तिन्ही जागा मोठ्या फरकाने जिंकल्या, अंभई गटात भाजपने संघर्ष करण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यात त्यांना फारसे यश आले नाही व आमदारांचे चिरंजीव अब्दुल आमेर यांनी साडेतीन हजार मतांनी विजय मिळवला.

घाटनांद्रा गटातील जागा हारणे भाजपसाठी क्लेशदायक आहे. माजी सभापती व भाजपचे तालुक्यातील प्रमुख नेते अशोक गरुड यांच्या कन्येचा या ठिकाणी पराभव झाला. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष अर्जुन गाढे यांच्या पत्नी आशा गाढे यांनी जागा अठराशे मतांनी जिंकली. शिवसेनेच्या (उबाला) गटाच्या निशा रविंद्र बिलवाल यांनी ४७२१ मते घेऊन चांगली लढत दिली. भराडी जिल्हा परिषद गटात शिवसेना व भाजप दोन्ही पक्षाकडून नवखे उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते. मराठा आरक्षण आंदोलनातून सक्रिय झालेले सामाजिक कार्यकर्ते राधाकृष्ण काकडे यांनी भाजप तर्फे उमेदवारी मिळवत साडेतीन हजार मतांनी विजय मिळवला.

पालकमंत्र्यांकडून जिल्ह्याच्या विकासासाठी ८४९ कोटींचा निधी मंजूर! विकासकामांचा घेतला आढावा; 

डोंगरगाव गटातून देवदास माणिकराव पालोदकर हे शिवसेनेच्या तिकीटावर विजयी झाले. पालोदकर परिवाराने जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष पद दहा वर्ष भूषवलेले आहे.  माणिकदादा पालोदकर पाच वर्षे व प्रभाकरराव पालोदकर यांनी पाच वर्षे यांनी अध्यक्ष पद भूषवले.

 

तिसऱ्यांदा जिंकली जि. प. निवडणूक

अंधारी जिल्हा परिषदेची जागा मंगल केशवराव तायडे यांनी जिंकली.
मंगल तायडे या गटातून दुसऱ्यांदा विजयी झाल्या असून त्यांचे पती केशवराव तायडे यांनी या गटातून एकदा विजयी होत
जिल्हा परिषद उपाध्यक्षपद मिळवले होते.
त्यांनी महानंदा ज्ञानेश्वर तायडे यांचा पराभव केला शिवसेनेच्या (उबाठा) लता दादाराव वानखेडे यांनीही तेवीसशे मते घेत लढत दिली.
केन्हाळा जि. प. गटात शिवसेनेच्या वतीने उभ्या राहिलेल्या डॉ विजया जाधव यांनी पहिल्यांदाच निवडणूक लढवत जोरदार लढत दिली.
भाजपच्या अनिता ज्ञानेश्वर मोठे यांनी तिसऱ्यांदा जिल्हा परिषद निवडणूक जिंकली.
त्यांचे पती ज्ञानेश्वर मोठे यांनीही एकदा या गटाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. हा गट पूर्वी भवन जि. प. गट नावाने ओळखला जात होता.

 

माहीन मुलतानी सर्वात तरूण सदस्य

भाजप अल्पसंख्यांक आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष इंद्रीस मुलतानी यांच्या कन्या माहीन मुलतानी यांनी फर्दापूर जि. प. गटातून विजय मिळवला असून त्या जिल्ह्यातील सर्वांत तरुण (२१) जिप सदस्या ठरल्या आहेत. त्यांच्या खालोखाल शिवना जि प गटातील निकिता राजेंद्र काळे (२३) यांचा क्रमांक लागतो.

सिल्लोड- सोयगाव मतदारसंघात सेनेला – ६, भाजपला ५ जागा

सिल्लोड तालुक्यात शिवसेनेला जिल्हा परिषदेच्या ६ जागा व पंचायत समितीच्या ८ जागा मिळाल्या तर भाजपाला जिल्हा परिषदेच्या ३ व पंचायत समितीच्या १० जागा मिळाल्या. विधानसभा मतदारसंघाचा विचार करता मतदार संघातील जिल्हा परिषदेच्या ११ जागांपैकी शिवसेना सहा भाजपच्या पाच अशी विभागणी झाली तर सोयगाव व सिल्लोड या दोन्ही पंचायत समितीवर भाजपने ताबा मिळवला.

 

Web Title: Bjp shiv sena got equal votes political conflict will intensify in future

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 13, 2026 | 03:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

BMC Politics: ७४ हजार कोटींचे बजेट आणि सत्तेचा सारीपाट; BMCच्या तिजोरीच्या चाव्या कुणाकडे?
1

BMC Politics: ७४ हजार कोटींचे बजेट आणि सत्तेचा सारीपाट; BMCच्या तिजोरीच्या चाव्या कुणाकडे?

Vehicle Theft News: शहरात वाहन चोरट्यांचा धुमाकूळ! एकाच रात्री २ ‘क्रेटा’सह ६ वाहने लंपास; पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह
2

Vehicle Theft News: शहरात वाहन चोरट्यांचा धुमाकूळ! एकाच रात्री २ ‘क्रेटा’सह ६ वाहने लंपास; पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह

पालकमंत्र्यांकडून जिल्ह्याच्या विकासासाठी ८४९ कोटींचा निधी मंजूर! विकासकामांचा घेतला आढावा; बैठकीत अजितदादांना श्रद्धांजली
3

पालकमंत्र्यांकडून जिल्ह्याच्या विकासासाठी ८४९ कोटींचा निधी मंजूर! विकासकामांचा घेतला आढावा; बैठकीत अजितदादांना श्रद्धांजली

“तुमच्या सारख्या गद्दारांपेक्षा ते निष्ठावंत…; मुस्लीम महापौरवरुन टीका करणाऱ्या शिदेंवर संजय राऊतांचा घणाघात
4

“तुमच्या सारख्या गद्दारांपेक्षा ते निष्ठावंत…; मुस्लीम महापौरवरुन टीका करणाऱ्या शिदेंवर संजय राऊतांचा घणाघात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Karjat News : शेती आणि जनावरांसाठी पाणी अडवणं गरजेचं; नाल्यावर सिमेंट बंधारा टाकण्यात यावा, गावकऱ्यांची मागणी

Karjat News : शेती आणि जनावरांसाठी पाणी अडवणं गरजेचं; नाल्यावर सिमेंट बंधारा टाकण्यात यावा, गावकऱ्यांची मागणी

Feb 13, 2026 | 04:41 PM
Palghar Zilla Parishad: सरावली ग्रामपंचायतीत आर्थिक गैरव्यवहार? अमोल गर्ने यांचा आंदोलनाचा इशारा

Palghar Zilla Parishad: सरावली ग्रामपंचायतीत आर्थिक गैरव्यवहार? अमोल गर्ने यांचा आंदोलनाचा इशारा

Feb 13, 2026 | 04:40 PM
IND vs PAK: पाकिस्तानचा धुव्वा उडवण्यासाठी टीम इंडिया सज्ज; हाय-व्होल्टेज लढतीसाठी भारतीय संघ रवाना

IND vs PAK: पाकिस्तानचा धुव्वा उडवण्यासाठी टीम इंडिया सज्ज; हाय-व्होल्टेज लढतीसाठी भारतीय संघ रवाना

Feb 13, 2026 | 04:34 PM
Shivsena News : परभणीत उबाठाचा मुस्लिमधार्जिणा चेहरा समोर आला, संजय निरुपम यांची खरमरीत टीका

Shivsena News : परभणीत उबाठाचा मुस्लिमधार्जिणा चेहरा समोर आला, संजय निरुपम यांची खरमरीत टीका

Feb 13, 2026 | 04:33 PM
Shrivardhan Municipal Council: श्रीवर्धन नगरपालिकेत ‘ऍक्शन मोड’ची गरज; नागरिकांचा वाढला संताप 

Shrivardhan Municipal Council: श्रीवर्धन नगरपालिकेत ‘ऍक्शन मोड’ची गरज; नागरिकांचा वाढला संताप 

Feb 13, 2026 | 04:07 PM
Marathi Serial : छत्रपतींची वाघीण पोहोचली रायगडावर; शिवजयंती निमित्ताने ‘कमळी’ मालिकेचा खास भाग, पाहा प्रोमो

Marathi Serial : छत्रपतींची वाघीण पोहोचली रायगडावर; शिवजयंती निमित्ताने ‘कमळी’ मालिकेचा खास भाग, पाहा प्रोमो

Feb 13, 2026 | 03:49 PM
Astro Tips: गुरु ग्रहाचा या राशीच्या लोकांवर राहील आशीर्वाद, करिअर आणि व्यवसायात मिळते अपेक्षित यश

Astro Tips: गुरु ग्रहाचा या राशीच्या लोकांवर राहील आशीर्वाद, करिअर आणि व्यवसायात मिळते अपेक्षित यश

Feb 13, 2026 | 03:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM
Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Feb 12, 2026 | 07:48 PM
Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Feb 12, 2026 | 07:30 PM
Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Feb 12, 2026 | 07:23 PM
Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Feb 12, 2026 | 07:17 PM
Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Feb 12, 2026 | 02:54 PM
Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Feb 12, 2026 | 02:51 PM