Astro Tips: गुरु ग्रहाचा या राशीच्या लोकांवर राहील आशीर्वाद, करिअर आणि व्यवसायात मिळते अपेक्षित यश

देवगुरू गुरू ग्रहाच्या आशीर्वादाने काही राशीच्या लोकांना करिअर, व्यवसाय आणि कौटुंबिक जीवनात विशेष यश मिळणार आहे. तसेच काही राशींच्या लोकांवर गुरू ग्रहाचा आशीर्वाद राहील. कोणत्या आहेत भाग्यशाली राशी जाणून घ्या

Updated On: Feb 13, 2026 | 03:40 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • गुरु ग्रहाचा या राशीच्या लोकांवर राहील आशीर्वाद
  • करिअर आणि व्यवसायात मिळते अपेक्षित यश
  • ज्योतिषशास्त्रात गुरु ग्रहाचे महत्त्व
 

सनातन धर्मात गुरुवार हा भगवान विष्णूंना समर्पित दिवस मानला जातो. या दिवशी देवांचे गुरु बृहस्पति यांच्यासह भगवान विष्णूची पूजा करण्याचे विशेष महत्त्व आहे. गुरु ग्रहाचा आशीर्वाद मिळविण्यासाठी बरेच लोक गुरुवारी उपवास करतात. धार्मिक श्रद्धेनुसार, या दिवशी उपवास करून हे व्रत पाळल्याने व्यक्तीच्या जीवनात आनंद आणि समृद्धी येते. या दिवशी विशेष विधी आणि प्रार्थना करणाऱ्या सर्वांना देवगुरू बृहस्पतिचा आशीर्वाद मिळतो. गुरु ग्रहाच्या आशीर्वादाने कोणत्या राशीच्या लोकांना करिअर आणि व्यवसायात फायदा होतो जाणून घ्या

ज्योतिषशास्त्रात गुरु ग्रहाचे महत्त्व

ज्योतिषशास्त्रात, गुरु ग्रहाला ज्ञान, धर्म आणि संपत्तीसाठी जबाबदार ग्रह मानले जाते. कुंडलीत बलवान गुरु शिक्षण, करिअर आणि सामाजिक सन्मान प्रदान करतो. असे मानले जाते की, भगवान विष्णूची पूजा करणे आणि गुरुवारी उपवास करणे अविवाहित मुलींसाठी लवकर लग्न करण्यासाठी फायदेशीर आहे.

Rangbhari Ekadashi 2026: रंगभरी एकादशी कधी आहे? जाणून घ्या पूजेची वेळ, पद्धत आणि महत्त्व

या राशीच्या लोकांवर राहील गुरू ग्रहाचा आशीर्वाद

कर्क रास

ज्योतिषशास्त्रानुसार, कर्क राशीमध्ये गुरु ग्रह उच्च मानला जातो. म्हणूनच कर्क राशीच्या लोकांना गुरुकडून विशेष आशीर्वाद मिळतात. त्यांना जीवनात आनंद, सौभाग्य आणि कुटुंब वाढीचा लाभ होतो. त्यांना धार्मिक प्रवास आणि आध्यात्मिक कार्यातही रस आहे. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील. या काळामध्ये कुटुंबात धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाऊ शकते.

Mangal Gochar 2026: मंगळ करणार कुंभ राशीत प्रवेश, या राशींच्या व्यावसायिक जीवनात होणार मोठे बदल

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांवर गुरु ग्रहाचा विशेष आशीर्वाद राहील. कारण त्याचा स्वामी ग्रह स्वतः गुरु आहे. धनु राशीच्या लोकांना ज्ञानी, धार्मिक आणि दूरदर्शी मानले जाते. गुरुच्या आशीर्वादाने त्यांना त्यांच्या करिअर आणि व्यवसायात चांगले यश मिळते. जीवनात प्रगतीच्या संधी वेळोवेळी निर्माण होतात. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील.

मीन रास

मीन राशीच्या लोकांना गुरूचा आशीर्वाद देखील मिळतो, कारण ती गुरूची राशी देखील आहे. मीन राशीचे लोक स्वभावाने आध्यात्मिक आणि दयाळू असतात. गुरूच्या आशीर्वादाने त्यांना आर्थिक लाभ, सामाजिक सन्मान आणि कौटुंबिक आनंद मिळतो.
हे लोक ज्ञानाद्वारे चांगले पैसे कमवतात. या काळात तुमची आर्थिक स्थिती चांगली राहील. व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: गुरु ग्रहाचे ज्योतिषातील महत्त्व काय?

    Ans: गुरु ग्रह हा ज्ञान, भाग्य, विस्तार आणि सद्भाग्याचा कारक मानला जातो.

  • Que: गुरुचा आशीर्वाद मिळणे म्हणजे काय?

    Ans: कुंडलीत गुरु अनुकूल असणे किंवा शुभ गोचर असणे म्हणजे करिअर, शिक्षण आणि आर्थिक बाबींमध्ये सकारात्मक संधी वाढणे, असे मानले जाते.

  • Que: कोणत्या राशींना गुरुचा विशेष लाभ मिळू शकतो?

    Ans: कर्क, धनु आणि मीन राशीच्या लोकांना गुरुचा विशेष लाभ मिळू शकतो

Published On: Feb 13, 2026 | 03:40 PM

