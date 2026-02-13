Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
अपडेट छोटं, पण बदल मोठे! आयफोन यूजर्ससाठी iOS 26.3 अपडेट रोलआउट, नवीन फीचर्स पाहून तुम्हीही लगेच कराल डाउनलोड

iPhone iOS 26.3 Update: आयफोन यूजर्ससाठी आनंदाची बातमी आहे. कंपनी त्यांच्या यूजर्ससाठी एक नवीन आणि अनोखं अपडेट घेऊन आली आहे. यामध्ये .यूजर्सचा अनुभव पूर्णपणे बदलणार असल्याचा दावा केला जात आहे.

Updated On: Feb 13, 2026 | 03:30 PM
  • iPhone यूजर्ससाठी खुशखबर!
  • iOS 26.3 अपडेट रिलीज
  • iOS 26.3 मध्ये मिळाले दमदार सिक्युरिटी अपडेट्स
टेक जायंट कंपनी Apple ने त्यांच्या आयफोन मॉडेल्ससाठी लेटेस्ट iOS 26.3 जारी केले आहे. त्यामुळे आता आयफोन युजर्सचा अनुभव पूर्वीपेक्षा अधिक चांगला होणार आहे. इतकंच नाही तर कंपनीने iPadOS 26.3 देखील रिलीज केले आहे. सुमारे 2 महिन्यांपूर्वी कंपनीने iOS 26.2 रिलीज केले होते. यानंतर आता कंपनी आयफोन युजर्ससाठी पुन्हा एकदा एक नवीन अपडेट घेऊन आली आहे. अ‍ॅपलने त्यांच्या लेटेस्ट iOS 26.3 अपडेटबाबत सांगितलं आहे की, यामध्ये अनेक बग फिक्स आणि सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट्सवर काम करण्यात आले आहे. तसेच कंपनीने या अपडेटमध्ये काही नवीन फीचर्स देखील जोडले आहेत.

आयफोनवरून अँड्राईडवर स्विच करणं झालं सोपं

iOS 26.3 मधील सर्वात हाइलाइटेड फीचरबाबत कंपनीने सांगितले आहे की, युजर्स अ‍ॅपल डिव्हाईसवरून अँड्रॉइड डिव्हाईसवर अगदी सहजपणे स्विच करू शकतात. या नव्या फीचरनंतर यूजर्स न्यू डिवाइस सेटअप प्रोसेसदरम्यान डेटा ट्रान्सफर करू शकतात. या नव्या फीचरच्या मदतीने यूजर्स फोटो, मेसेज, नोट्स, अ‍ॅप्स, पासवर्ड, फोन नंबर आणि दुसरा डेटा अ‍ॅपल डिव्हाईसवरून अँड्रॉइडवर ट्रान्स्फर करू शकतात. यामुळे अ‍ॅपलहून अँड्राईडवर स्विच करण्याची प्रोसेस अगदी सोपी झाली आहे आणि यामध्ये युजर्सचा डेटा देखील सुरक्षित राहतो. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

लोकेशन ट्रॅकिंगवर मिळणार कंट्रोल

MacRumors ने त्यांच्या रिपोर्टमध्ये सांगितलं आहे की, iOS 26.3 सह यूजर्स कैरियर लोकेशन ट्रॅकिंगसाठी लिमिट सेट करू शकतात. हे फीचर सध्या काही ठराविक नेटवर्क ऑपरेटर्ससह उपलब्ध आहे. बूस्ट मोबाइल अमेरिकेत, टेलिकॉम जर्मनीमध्ये आणि एआयएस आणि ट्रू थायलंडमध्ये याला समर्थन देते. हे वैशिष्ट्य फक्त अ‍ॅपलचे C1 किंवा C1X मोडेम वापरणाऱ्या डिव्हाइसेसवरच काम करेल.

थर्ड पार्टी वीयरेबल्स सपोर्ट

अ‍ॅपलने थर्ड-पार्टी वीयरेबल्स जसे स्मार्टवॉच आणि हेडफोन फीचर यूरोपमध्ये सक्षम केले आहे. आता युजर्स त्यांच्या आयफोनमधून केवळ एका क्लिकवर थर्ड-पार्टी एक्सेसरीज कनेक्ट करू शकणार आहेत. यासोबतच थर्ड-पार्टी स्मार्टवॉचमध्ये यूजर्सना आईफोनमधून नोटिफिकेशन देखील मिळणार आहेत.

नवीन वेदर वॉलपेपर

कंपनीने या नव्या अपडेटसोबतच नवीन वेदर वॉलपेपर देखील सादर केला आहे. या वॉलपेपरची लॉक-स्क्रीन यूजर्स त्यांच्या आवडीनुसार कस्टमाइज करू शकणार आहेत. यापूर्वी आयफोनमध्ये वेदर आणि एस्ट्रोनॉमी एकत्र सिंगल कॅटेगरीमध्ये पहायला मिळत होती. मात्र आता कंपनीने वेदर वेगळे केले आहे.

कोणत्या आयफोन मॉडेल्सना मिळणार अ‍ॅपल iOS 26.3 अपडेट

iOS 26.3 अपडेट आयफोन 11 आणि त्यानंतर लाँच झालेला आयफोन मॉडेलमध्ये इंस्टॉल केले जाऊ शकते. नवीन अपडेट डाउनलोड करण्यासाठी युजर्सना आयफोन सेटिंगमध्ये जावे लागेल, जिथे अपडेट इंस्टॉल करण्याचा पर्याय दिसेल. अपडेट डाऊनलोड करण्यासाठी यूजर्सना आयफोनमध्ये सेटिंग मेन्यूमध्ये जाऊन जनरल आणि नंतर सॉफ्टवेयर अपडेटवर क्लिक करावे लागेल.

Published On: Feb 13, 2026 | 03:30 PM

Topics:  

