अपडेट छोटं, पण बदल मोठे! आयफोन यूजर्ससाठी iOS 26.3 अपडेट रोलआउट, नवीन फीचर्स पाहून तुम्हीही लगेच कराल डाउनलोड

iOS 26.3 मधील सर्वात हाइलाइटेड फीचरबाबत कंपनीने सांगितले आहे की, युजर्स अॅपल डिव्हाईसवरून अँड्रॉइड डिव्हाईसवर अगदी सहजपणे स्विच करू शकतात. या नव्या फीचरनंतर यूजर्स न्यू डिवाइस सेटअप प्रोसेसदरम्यान डेटा ट्रान्सफर करू शकतात. या नव्या फीचरच्या मदतीने यूजर्स फोटो, मेसेज, नोट्स, अॅप्स, पासवर्ड, फोन नंबर आणि दुसरा डेटा अॅपल डिव्हाईसवरून अँड्रॉइडवर ट्रान्स्फर करू शकतात. यामुळे अॅपलहून अँड्राईडवर स्विच करण्याची प्रोसेस अगदी सोपी झाली आहे आणि यामध्ये युजर्सचा डेटा देखील सुरक्षित राहतो. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
MacRumors ने त्यांच्या रिपोर्टमध्ये सांगितलं आहे की, iOS 26.3 सह यूजर्स कैरियर लोकेशन ट्रॅकिंगसाठी लिमिट सेट करू शकतात. हे फीचर सध्या काही ठराविक नेटवर्क ऑपरेटर्ससह उपलब्ध आहे. बूस्ट मोबाइल अमेरिकेत, टेलिकॉम जर्मनीमध्ये आणि एआयएस आणि ट्रू थायलंडमध्ये याला समर्थन देते. हे वैशिष्ट्य फक्त अॅपलचे C1 किंवा C1X मोडेम वापरणाऱ्या डिव्हाइसेसवरच काम करेल.
अॅपलने थर्ड-पार्टी वीयरेबल्स जसे स्मार्टवॉच आणि हेडफोन फीचर यूरोपमध्ये सक्षम केले आहे. आता युजर्स त्यांच्या आयफोनमधून केवळ एका क्लिकवर थर्ड-पार्टी एक्सेसरीज कनेक्ट करू शकणार आहेत. यासोबतच थर्ड-पार्टी स्मार्टवॉचमध्ये यूजर्सना आईफोनमधून नोटिफिकेशन देखील मिळणार आहेत.
कंपनीने या नव्या अपडेटसोबतच नवीन वेदर वॉलपेपर देखील सादर केला आहे. या वॉलपेपरची लॉक-स्क्रीन यूजर्स त्यांच्या आवडीनुसार कस्टमाइज करू शकणार आहेत. यापूर्वी आयफोनमध्ये वेदर आणि एस्ट्रोनॉमी एकत्र सिंगल कॅटेगरीमध्ये पहायला मिळत होती. मात्र आता कंपनीने वेदर वेगळे केले आहे.
iOS 26.3 अपडेट आयफोन 11 आणि त्यानंतर लाँच झालेला आयफोन मॉडेलमध्ये इंस्टॉल केले जाऊ शकते. नवीन अपडेट डाउनलोड करण्यासाठी युजर्सना आयफोन सेटिंगमध्ये जावे लागेल, जिथे अपडेट इंस्टॉल करण्याचा पर्याय दिसेल. अपडेट डाऊनलोड करण्यासाठी यूजर्सना आयफोनमध्ये सेटिंग मेन्यूमध्ये जाऊन जनरल आणि नंतर सॉफ्टवेयर अपडेटवर क्लिक करावे लागेल.