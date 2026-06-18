Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी या राशींसाठी आहे शुभ, श्रीहरीच्या आशीर्वादाने सुख, समृद्धी आणि यशाची संधी

निर्जला एकादशीचे व्रत गुरुवार, २५ जून रोजी आहे. या दिवशी लोक अन्नपाण्याशिवाय उपवास करतात आणि भगवान विष्णूची पूजा करतात. परमेश्वराच्या कृपेने, निर्जला एकादशी पाच राशींसाठी शुभ आहे. या लोकांना जीवनात सुख, समृद्धी आणि नवीन संधी मिळतील. त्यांचे आरोग्य सुधारेल आणि त्यांची आर्थिक परिस्थितीही सुधारेल. निर्जला एकादशीसाठी पाच शुभ राशींबद्दल जाणून घेऊया.
निर्जला एकादशी मिथुन राशीच्या लोकांसाठी शुभ दिवस आहे. भगवान विष्णूच्या आशीर्वादाने या दिवशी करिअरमध्ये नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात, तसेच तुमचे सामाजिक जाळे विस्तारेल, ज्याचा तुम्हाला दीर्घकाळ फायदा होईल. तुमच्या जीवनात नवीन ऊर्जा आणि सकारात्मकता येईल. समाजात तुमची प्रतिष्ठा आणि आदर वाढेल.
निर्जला एकादशीच्या दिवशी सिंह राशींच्या लोकांनी कोणतेही शुभ कार्य हाती घेतल्यास त्यांना यश मिळण्याची अधिक शक्यता असते. नोकरी किंवा व्यवसायात असलेले लोक आपल्या योजना सुरू करू शकतात, कारण हा दिवस अनुकूल आहे. लोक तुमच्या कामाची प्रशंसा करतील आणि तुमचे बॉस खूश होतील. तुम्हाला नवीन नोकरी किंवा चांगली संधी मिळू शकते. या दिवशी काही सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत. कौटुंबिक जीवन आनंदी राहील.
निर्जला एकादशीच्या दिवशी कन्या राशीच्या व्यक्तींचे आरोग्य उत्तम राहील. कोणताही जुनाट आजार बरा होईल. या दिवशी तुम्हाला एखादे यश किंवा पुरस्कार मिळू शकतो. तुमच्या मेहनतीचे फळ मिळेल; फक्त सकारात्मक राहा. योग आणि ध्यानाच्या माध्यमातून संतुलन राखा. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेल्या एखाद्या कामात तुम्हाला यश मिळू शकते.
वृश्चिक राशीच्या लोकांना निर्जला एकादशीला आर्थिक लाभ होऊ शकतो, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवा. तुम्हाला तुमच्या मेहनतीचे फळ मिळेल. तुमच्या करिअरच्या प्रगतीमध्ये एक मित्र महत्त्वपूर्ण मदत करेल अशी अपेक्षा आहे. तुम्हाला धार्मिक किंवा इतर शुभ कार्यांमध्ये रस वाटेल. तुम्ही मानसिकदृष्ट्या सक्षम राहाल आणि तुमचे आरोग्य चांगले राहील. मन एकाग्र करून कठोर परिश्रम करा; तुम्हाला शैक्षणिक स्पर्धांमध्ये यश मिळू शकते.
निर्जला एकादशीच्या दिवशी कुंभ राशीच्या व्यक्तींनी आपल्या हृदयाचे ऐकावे. यामुळे तुम्हाला तुमचे ध्येय गाठण्यास मदत होईल, तर इतरांच्या मतांमुळे तुमचे लक्ष विचलित होऊ शकते. देवाच्या आशीर्वादाने, या दिवशी तुमची एखादी इच्छा पूर्ण होऊ शकते. तुम्ही नवीन ऊर्जा आणि प्रेरणेने परिपूर्ण व्हाल. कला आणि सर्जनशील क्षेत्रातील व्यक्ती पूर्ण ऊर्जेने स्वतःला कामात झोकून देतील आणि उत्तम कामगिरी करतील. तुम्ही एखादा नवीन प्रकल्प देखील सुरू करू शकता.
तुम्ही निर्जला एकादशीला उपवास करा किंवा नका करू, पूजेनंतर जलदान करा. आपल्या पूर्वजांना पाणी अर्पण करा. एखाद्या तहानलेल्या व्यक्तीला पाणी द्या किंवा आपल्या घराबाहेरून जाणाऱ्या वाटसरूंसाठी पाण्याची व्यवस्था करा. निर्जला एकादशीला जलादान केल्याने तुम्हाला भगवान विष्णूचा आशीर्वाद आणि सुख प्राप्त होईल.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: या दिवशी भगवान श्रीविष्णू आणि माता लक्ष्मी यांची विधीपूर्वक पूजा केली जाते. तुळशीपत्र अर्पण करून विष्णुसहस्रनाम किंवा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्राचा जप करणे शुभ मानले जाते.
Ans: उपवास, श्रीविष्णू पूजन, तुळशीपूजन, दानधर्म, गरजू लोकांना पाणी, अन्न किंवा वस्त्रदान, तसेच नामस्मरण आणि धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करणे पुण्यकारक मानले जाते.
Ans: निर्जला एकादशी मिथुन, सिंह, कन्या, वृश्चिक आणि कुंभ राशींसाठी शुभ आहे