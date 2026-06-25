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Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशीच्या दिवशी राशीनुसार करा या गोष्टींचे दान, नशिबाची मिळेल उत्तम साथ

Updated On: Jun 25, 2026 | 07:05 AM IST
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सारांश

यंदा निर्जला एकादशी शुभ योगांमध्ये साजरी केली जाणार आहे. या दिवशी दान करण्याला विशेष महत्त्व आहे. धार्मिक श्रद्धेनुसार दान केल्याने व्यक्तीच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडतात. निर्जला एकादशीला कोणत्या गोष्टींचे दान करावे जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • निर्जला एकादशी कधी आहे
  • निर्जला एकादशीच्या दिवशी राशीनुसार करा या गोष्टींचे दान
  • दान करण्याचे काय आहे महत्त्व
 

निर्जला एकादशी यंदा आज गुरुवार, 25 जून रोजी आहे. शास्त्रानुसार ही वर्षातील सर्वात महत्त्वाची आणि महत्त्वपूर्ण एकादशी मानली जाते. असे मानले जाते की, या दिवशी विहित विधींनुसार उपवास करणे, पूजा करणे आणि विशिष्ट वस्तूंचे दान केल्याने पुण्य मिळते. यावेळी निर्जला एकादशीला पाच महत्त्वपूर्ण शुभ योग जुळून येत आहेत, ज्यामुळे तिचे महत्त्व अधिकच वाढले आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, या दिवशी रवी योग, शिव योग आणि सिद्ध योग यांसारखे अनेक शुभ प्रभाव सक्रिय असतील. त्यामुळे, भगवान विष्णूची पूजा करणे आणि आपल्या राशीनुसार दान करणे सुख, समृद्धी आणि सुदैव आणू शकते. निर्जला एकादशीला कोणत्या गोष्टींचे दान करावे जाणून घ्या

या गोष्टींचे राशीनुसार करा दान

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांनी निर्जला एकादशीच्या दिवशी सात प्रकारच्या धान्यांचे दान करावे. यामुळे त्यांचे भाग्य बळकट होते आणि रखडलेल्या कामांमध्ये यश मिळते.

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांसाठी दूध किंवा तांदूळ दान करणे शुभ ठरेल. यामुळे घरात नफा होण्याची शक्यता निर्माण होते.

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या व्यक्तींनी कलिंगड किंवा मसूर दान करावे, ज्यामुळे चांगले परिणाम मिळतील.

कर्क रास

कर्क राशीच्या व्यक्तींनी तहानलेल्या लोकांना पाणी द्यावे आणि अन्न आणि पेयांचे दान करावे. यामुळे मानसिक शांती आणि कौटुंबिक आनंद वाढेल.

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सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांसाठी सरबत, गूळ किंवा मिठाई दान करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. यामुळे यशाचा मार्ग मोकळा होतो.

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांनी या दिवशी गरजूंना भोजन द्यावे. यामुळे त्यांच्या जीवनात सकारात्मक ऊर्जा येते.

तूळ रास

तूळ राशीच्या लोकांसाठी फळे आणि मिठाई दान करणे शुभ राहील. यामुळे नातेसंबंधांमध्ये गोडवा येईल आणि जीवनातील आनंद वाढेल.

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या व्यक्तींनी कलिंगड किंवा इतर थंड चवीच्या वस्तूंचे दान करावे. यामुळे तणाव कमी होतो आणि कामात यश मिळते.

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांनी हिरव्या भाज्यांचे दान करावे, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या गुरूंचा आशीर्वाद मिळेल.

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांनी या दिवशी लोकांना सरबत किंवा थंड पेय द्यावे. यामुळे अडथळे दूर होतील.

कुंभ रास

कुंभ राशीच्या लोकांनी गरिबांना धान्य किंवा जीवनावश्यक वस्तूंचे दान करावे. यामुळे त्यांचे करिअर आणि आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल.

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मीन रास

मीन राशीसाठी मसूर दान करणे शुभ ठरेल, कारण यामुळे भगवान विष्णूचा विशेष आशीर्वाद मिळतो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: निर्जला एकादशीला सर्वात कठीण एकादशी का म्हटले जाते?

    Ans: या दिवशी अन्नासोबतच पाण्याचाही त्याग करून उपवास केला जातो. त्यामुळे तिला सर्व एकादशींपैकी सर्वात कठीण आणि पुण्यदायी एकादशी मानले जाते.

  • Que: निर्जला एकादशीला दान करण्याचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: धार्मिक मान्यतेनुसार या दिवशी केलेले दान अनेक पटींनी पुण्यदायी मानले जाते. यामुळे सुख, समृद्धी आणि शुभ फळांची प्राप्ती होते.

  • Que: निर्जला एकादशीला कोणत्या वस्तूंचे दान करावे?

    Ans: पाणी, माठ, छत्री, वस्त्रे, धान्य, फळे, साखर, पंखा, तांदूळ आणि गरजूंसाठी अन्नदान करणे अत्यंत शुभ मानले जाते.

Web Title: Nirjala ekadashi 2026 donate these things according to your zodiac sign

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Published On: Jun 25, 2026 | 07:05 AM

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