महापौरपदाच्या निवडणुका लांबणीवर; अजित पवारांच्या निधनामुळे महायुतीची नोंदणी रखडली

भाजप आणि शिंदे गटातील नगरसेवक कोकण भवनात नोंदणी करणार होते. परंतु, अजित पवारांच्या निधनामुळे नोंदणी थांबविण्यात आली. नोंदणी पूर्ण होईपर्यंत महापौरपदाच्या निवडणुकीची तारीख जाहीर करता येणार नाही, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे.

Updated On: Jan 29, 2026 | 08:12 AM
मुंबई : बारामतीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाचा मोठा अपघात झाला. या अपघातात अजित पवारांचा मृत्यू झाला. विमान अपघातात मृत्यू झाल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, बीएमसी निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर सर्वांचे लक्ष आता महापौरपदाच्या निवडणुकीवर लागले आहे.

बुधवारी, भाजप आणि शिंदे गटातील नगरसेवक कोकण भवनात नोंदणी करणार होते. परंतु, अजित पवारांच्या निधनामुळे नोंदणी थांबविण्यात आली. नोंदणी पूर्ण होईपर्यंत महापौरपदाच्या निवडणुकीची तारीख जाहीर करता येणार नाही, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

हेदेखील वाचा : BMC Election 2026: मुंबई महापौरपदावरून महायुतीत धुसफूस वाढली; एकनाथ शिंदे पुन्हा ‘दरे’ मुक्कामी

सध्या सर्व राजकीय पक्षांसाठी नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ७ दिवसांच्या आत महापौरपदाची निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. बीएमसीच्या अधिकाऱ्यानुसार, निष्पक्ष निवडणूक सुनिश्चित करण्यासाठी बीएमसी आयुक्त भूषण गगराणी हे असतील. राजकीय पक्षांची नोंदणी झाल्यानंतर बीएमसी सचिव निवडणुकीची तारीख ठरवतील.

भाजप आणि शिंदेसेनेचे नगरसेवक संयुक्त गट तयार करून बुधवारी नोंदणी करणार होते. पक्षाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की, भाजप आणि शिंदेसेनेमध्ये कोणताही संघर्ष नाही आणि महापौर भाजपचाच असेल. मंगळवारी झालेल्या बैठकीत मुंबई उपनगर भवनात जाऊन वेगवेगळी नोंदणी न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

10 दिवसांपेक्षा जास्त वेळ होऊनही महापौर नाहीच

राज्यातील महापालिका निवणडणुका होऊन आज १० दिवस ओलांडून गेले तरी आजही मुंबई महापालिकेचा महापौर बसू शकलेला नाही. त्यातच आता महापौरपदासोबतच स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदावरून दोन्ही पक्षांमधील मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून मुंबईत पहिल्या अडीच वर्षांसाठी महापौर पद आणि स्थायी समितीसह इतर समित्यामध्येही योग्य प्रतिनिधीत्व मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली होती.

Jan 29, 2026 | 08:08 AM
