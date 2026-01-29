Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

पदार्थ पाहून तोंडाला सुटेल पाणी! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चटपटे आलू, साध्या मसाल्यांपासून बनवलेली चविष्ट रेसिपी

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये चटपटे आलू बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. जाणून घ्या चटपटे आलू बनवण्याची रेसिपी.

Updated On: Jan 29, 2026 | 08:00 AM
प्रत्येक स्वयंपाक घरात बटाटा हा पदार्थ कायमच उपलब्ध असतो. लहान मुलांना भाजलेला किंवा शिजवलेला बटाटा खायला खूप जास्त आवडतो. बटाट्याचा वापर करून अनेक वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात. फ्राईज, आलू मसाला, पोटॅटो ट्विस्टर इत्यादी अनेक पदार्थ बनवले जातात. पण नेहमीच तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी लहान आकाराच्या बबट्यांपासून चटपटे आलू बनवू शकता. स्वयंपाक घरातील साधे मसाले फारच चविष्ट आणि टेस्टी असतात. सर्व मसाले एकत्र करून बनवलेला चटपटीत पदार्थ लहान मुलांसह मोठेसुद्धा खूप आवडीने खातील. हा पदार्थ गरमागरम चपातीसोबत किंवा इतर कोणत्याही पदार्थासोबत खाऊ शकता. काहींना चटपटीत पदार्थ खायला खूप जास्त आवडतात. अशावेळी नवीन काही खायचे असेल तर तुम्ही चटपटे आलू बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया चटपटे आलू बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

आंबवलेला भात खाल्यानंतर शरीरात कोणते बदल होतात? जाणून घ्या भात बनवण्याची कृती आणि शरीराला होणारे आश्चर्यकारक फायदे

साहित्य:

  • लहान आकाराचे बटाटे
  • लाल तिखट
  • हळद
  • मीठ
  • गरम मसाला
  • चाट मसाला
  • धणे जिरं पावडर
  • आलं लसूण पेस्ट
  • मोहरी
  • पांढरे तीळ
  • कोथिंबीर
नॉनव्हेज भाजीलाही मागे टाकेल ही भाजी, घरी बनवा रेस्टॉरंट स्टाईल ‘मसाला मशरूम’

कृती:

  • चटपटे आलू बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, लहान आकाराचे बटाटे स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्या.
  • कुकरच्या भांड्यात धुवून घेतलेले बटाटे, चवीनुसार मीठ आणि पाणी घालून कुकरचे झाकण लावा. कुकरच्या ५ शिट्ट्या काढून बटाटे शिजवा.
  • कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात शिजवलेले बटाटे कुरकुरीत होईपर्यंत भाजा आणि थंड करण्यासाठी ठेवा.
  • त्याच कढईमध्ये पुन्हा एकदा थोडस तेल टाकून मोहरी, जिरं, आलं लसूण पेस्ट घालून भाजा. त्यानंतर त्यात हळद, लाल तिखट, गरम मसाला, चाट मसाला, चवीनुसार मीठ घालून भाजा जाणीव थोडस पाणी टाकून पेस्ट तयार करा.
  • तयार केलेल्या पेस्टला तेल सुटल्यानंतर त्यात शिजवून घेतलेले बटाटे घालून मिक्स करा. शिजलेल्या बटाट्याना व्यवस्थित मसाला लागल्यानंतर वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून मिक्स करा.
  • एक वाफ काढल्यानंतर गॅस बंद करून चटपटे बटाटे खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
 

Published On: Jan 29, 2026 | 08:00 AM

