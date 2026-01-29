Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • In Baramati Today The Last Rites Of Ajit Pawar Will Be Performed At Vidya Pratishthan Baramati News Ajit Pawar Plane Crash Breaking Updates From Baramati

Ajit Pawar Funeral LIVE Updates in Marathi: अजित पवार यांना आज अखेरचा निरोप

Ajit Pawar Funeral breaking Updates- अजित पवार यांच्या पार्थिवावर आज, गुरुवारी सकाळी ११ वाजता बारामती येथील विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानात शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.

Updated On: Jan 29, 2026 | 07:45 AM
LIVE
Ajit Pawar Funeral LIVE Updates in Marathi: अजित पवार यांना आज अखेरचा निरोप

Ajit Pawar plane Crash Death Breaking Updates: अजित पवार यांना आज अखेरचा निरोप

Follow Us:
Follow Us:

  • 29 Jan 2026 07:45 AM (IST)

    29 Jan 2026 07:45 AM (IST)

    अजित पवारांच्या अंत्यसंस्कारावेळी पंतप्रधान मोदींसह अमित शाहही राहणार उपस्थित

    अजित पवारांवर सकाळी ११ वाजता विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर अंत्यसंस्कार केले जातील. यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह हेदेखील उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे बारामतीत चोख पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

  • 29 Jan 2026 07:35 AM (IST)

    29 Jan 2026 07:35 AM (IST)

    अजित पवारांचे पार्थिव थोड्याच वेळात काटेवाडीत पोहोचणार 

    Ajit Pawar Funeral   उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पार्थिव अंतिम दर्शनासाठी थोड्याच वेळात त्यांच्या काटेवाडी येथील निवासस्थानी आणले जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर खासदार सुप्रिया सुळे आणि युगेंद्र पवार यांच्यासह पवार कुटुंबीय काटेवाडीत दाखल झाले आहेत. अजित पवार यांच्या निधनाचे वृत्त समजताच त्यांच्या निवासस्थानी कार्यकर्त्यांनी मोठी गर्दी केली असून परिसरात तणावपूर्ण शांतता आहे. पार्थिव घरी पोहोचल्यानंतर नातेवाईक आणि कार्यकर्त्यांना अंतिम दर्शन घेता येईल, त्यानंतर अंत्यसंस्कारासाठी पार्थिव विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानाकडे नेण्यात येईल.

  • 29 Jan 2026 07:28 AM (IST)

    29 Jan 2026 07:28 AM (IST)

    आज सकाळी ११ वाजता होणार अंत्यसंस्कार

    महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बुधवारी सकाळी ८.४५ वाजता बारामती विमानतळावर लँडिंगदरम्यान चार्टर्ड विमान अपघातात निधन झाले. ते ६६ वर्षांचे होते. या दुर्घटनेत पवारांचे सुरक्षा रक्षक, दोन पायलट आणि एक महिला क्रू मेंबरसह एकूण ५ जणांना जीव गमवावा लागला. बारामतीत आज सकाळी ११ वाजता त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार केले जाणार आहेत.

    अजित पवार हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील नेहमीच चर्चेत राहिलेला चेहरा होते. बारामती ही त्यांची राजकीय कर्मभूमी होती. आपल्या संपूर्ण राजकीय कारकिर्दीत ते बारामतीसाठी जगले आणि त्यांचा मृत्यूही बारामतीतच झाला. त्यांना राज्यात ‘दादा’ म्हणून संबोधले जात असे, जे त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणाची आणि कर्तृत्वाची ओळख होती. बुधवारीही ते पंचायत निवडणुकीच्या जाहीरसभांना संबोधित करण्यासाठी सकाळी ८.१० वाजता मुंबईहून बारामतीसाठी रवाना झाले होते.

Ajit Pawar Funeral :  अजित पवार यांच्या पार्थिवावर बारामतीत आज अंत्यसंस्कार

बारामती: महाराष्ट्राच्या राजकारणातील धडाडीचे नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बुधवारी विमान अपघातात दुर्दैवी निधन झाले. बारामती येथील गोजुबावी येथे लँडिंगच्या दरम्यान त्यांचे विमान कोसळून झालेल्या भीषण स्फोटात अजित पवार यांच्यासह विमानातील सहा जणांचा मृत्यू झाला.

गेली अनेक दशके राज्याच्या राजकारणात सक्रिय राहिलेल्या एका मास लीडरच्या जाण्याने संपूर्ण महाराष्ट्रावर शोककळा पसरली आहे. अजित पवार यांच्या पार्थिवावर आज, गुरुवारी सकाळी ११ वाजता बारामती येथील विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानात शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.

Web Title: In baramati today the last rites of ajit pawar will be performed at vidya pratishthan baramati news ajit pawar plane crash breaking updates from baramati

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 29, 2026 | 07:24 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवारांवर बारामतीत आज केले जाणार अंत्यसंस्कार
1

Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवारांवर बारामतीत आज केले जाणार अंत्यसंस्कार

Ajit Pawar Death: काय तो रुबाब, काय तो राजेशाही थाट! अजित पवारांच्या ताफ्यात होती एकापेक्षा एक भन्नाट कार, किंमत…
2

Ajit Pawar Death: काय तो रुबाब, काय तो राजेशाही थाट! अजित पवारांच्या ताफ्यात होती एकापेक्षा एक भन्नाट कार, किंमत…

Ajit Pawar Plane Crash: पायलटची चूक की तांत्रिक बिघाड? अजित पवारांच्या विमान अपघातावरून छगन भुजबळ संभ्रमात; म्हणाले…
3

Ajit Pawar Plane Crash: पायलटची चूक की तांत्रिक बिघाड? अजित पवारांच्या विमान अपघातावरून छगन भुजबळ संभ्रमात; म्हणाले…

“अजित पवारांचे विमान अचानक एका बाजूला झुकलं अन् काही क्षणात…”, काळजाचा ठोका चुकवणारा नवा Video समोर
4

“अजित पवारांचे विमान अचानक एका बाजूला झुकलं अन् काही क्षणात…”, काळजाचा ठोका चुकवणारा नवा Video समोर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
हृदयस्पर्शी विचारांनी करा दिवसाची आनंद आणि उत्साहाने सुरुवात, सकारात्मक ऊर्जेमुळे राहाल कायमच फ्रेश

हृदयस्पर्शी विचारांनी करा दिवसाची आनंद आणि उत्साहाने सुरुवात, सकारात्मक ऊर्जेमुळे राहाल कायमच फ्रेश

Jan 29, 2026 | 07:30 AM
Ajit Pawar Funeral LIVE Updates in Marathi: अजित पवार यांना आज अखेरचा निरोप

LIVEAjit Pawar Funeral LIVE Updates in Marathi: अजित पवार यांना आज अखेरचा निरोप

Jan 29, 2026 | 07:24 AM
Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशीला कोणत्या गोष्टींचे दान करणे आहे शुभ, जाणून घ्या

Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशीला कोणत्या गोष्टींचे दान करणे आहे शुभ, जाणून घ्या

Jan 29, 2026 | 07:05 AM
टॉयलेटमध्ये वापरताय स्मार्ट फोन! Smart बना आणि ‘हे’ करा, वेळीच बदल सवय

टॉयलेटमध्ये वापरताय स्मार्ट फोन! Smart बना आणि ‘हे’ करा, वेळीच बदल सवय

Jan 29, 2026 | 01:30 AM
केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज; अनेक योजना अकार्यक्षम

केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज; अनेक योजना अकार्यक्षम

Jan 29, 2026 | 01:05 AM
धक्कादायक! जगातील सर्वात श्रीमंत देश भिकेला लागला? स्वतःच्याच नागरिकांसमोर पसरला हात

धक्कादायक! जगातील सर्वात श्रीमंत देश भिकेला लागला? स्वतःच्याच नागरिकांसमोर पसरला हात

Jan 28, 2026 | 11:20 PM
IND vs NZ 4th T20I : विषाखापट्टणममध्ये न्यूझीलंडचे जोरदार पुनरागमन! किवींकडून भारताचा 50 धावांनी पराभव 

IND vs NZ 4th T20I : विषाखापट्टणममध्ये न्यूझीलंडचे जोरदार पुनरागमन! किवींकडून भारताचा 50 धावांनी पराभव 

Jan 28, 2026 | 10:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM