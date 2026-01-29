Ajit Pawar Funeral LIVE Updates in Marathi: अजित पवार यांना आज अखेरचा निरोप

29 Jan 2026 07:45 AM (IST)
अजित पवारांवर सकाळी ११ वाजता विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर अंत्यसंस्कार केले जातील. यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह हेदेखील उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे बारामतीत चोख पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
29 Jan 2026 07:35 AM (IST)
Ajit Pawar Funeral उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पार्थिव अंतिम दर्शनासाठी थोड्याच वेळात त्यांच्या काटेवाडी येथील निवासस्थानी आणले जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर खासदार सुप्रिया सुळे आणि युगेंद्र पवार यांच्यासह पवार कुटुंबीय काटेवाडीत दाखल झाले आहेत. अजित पवार यांच्या निधनाचे वृत्त समजताच त्यांच्या निवासस्थानी कार्यकर्त्यांनी मोठी गर्दी केली असून परिसरात तणावपूर्ण शांतता आहे. पार्थिव घरी पोहोचल्यानंतर नातेवाईक आणि कार्यकर्त्यांना अंतिम दर्शन घेता येईल, त्यानंतर अंत्यसंस्कारासाठी पार्थिव विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानाकडे नेण्यात येईल.
29 Jan 2026 07:28 AM (IST)
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बुधवारी सकाळी ८.४५ वाजता बारामती विमानतळावर लँडिंगदरम्यान चार्टर्ड विमान अपघातात निधन झाले. ते ६६ वर्षांचे होते. या दुर्घटनेत पवारांचे सुरक्षा रक्षक, दोन पायलट आणि एक महिला क्रू मेंबरसह एकूण ५ जणांना जीव गमवावा लागला. बारामतीत आज सकाळी ११ वाजता त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार केले जाणार आहेत.
अजित पवार हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील नेहमीच चर्चेत राहिलेला चेहरा होते. बारामती ही त्यांची राजकीय कर्मभूमी होती. आपल्या संपूर्ण राजकीय कारकिर्दीत ते बारामतीसाठी जगले आणि त्यांचा मृत्यूही बारामतीतच झाला. त्यांना राज्यात ‘दादा’ म्हणून संबोधले जात असे, जे त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणाची आणि कर्तृत्वाची ओळख होती. बुधवारीही ते पंचायत निवडणुकीच्या जाहीरसभांना संबोधित करण्यासाठी सकाळी ८.१० वाजता मुंबईहून बारामतीसाठी रवाना झाले होते.
बारामती: महाराष्ट्राच्या राजकारणातील धडाडीचे नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बुधवारी विमान अपघातात दुर्दैवी निधन झाले. बारामती येथील गोजुबावी येथे लँडिंगच्या दरम्यान त्यांचे विमान कोसळून झालेल्या भीषण स्फोटात अजित पवार यांच्यासह विमानातील सहा जणांचा मृत्यू झाला.
गेली अनेक दशके राज्याच्या राजकारणात सक्रिय राहिलेल्या एका मास लीडरच्या जाण्याने संपूर्ण महाराष्ट्रावर शोककळा पसरली आहे. अजित पवार यांच्या पार्थिवावर आज, गुरुवारी सकाळी ११ वाजता बारामती येथील विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानात शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.