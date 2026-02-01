Numberlogy: माघ पौर्णिमेच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना होईल फायदा

आज रविवार, 1 फेब्रुवारीचा दिवस. आज माघ पौर्णिमा आहे. आजच्या दिवसाचा स्वामी ग्रह सूर्य आहे. आज रविवार असल्याने आजचा दिवस सूर्याला समर्पित राहील. सूर्याचा अंक 1 आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस उत्साहाचा राहील. तर मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांवर नवीन जबाबदारी येऊ शकते. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस उत्साहाचा राहील. तुम्हाला रागावर नियंत्रण ठेवायला हवे. कामाच्या ठिकाणी तुमचे कौतुक होईल. प्रलंबित कामे पूर्ण होतील. आर्थिक समस्या जाणवू शकतात.
मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला ताण जाणवू शकतो. मानसिक शांती मिळेल. बोलण्यावर आणि रागावर नियंत्रण ठेवा. व्यवसाय चांगला चालेल.
मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. अनावश्यक खर्च करणे टाळा. नातेसंबंध चांगले राहतील. आर्थिक समस्या जाणवू शकतात. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील.
मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रित राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. आर्थिक गुंतवणूक करण्यासाठी आजचा दिवस चांगला राहील. कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवाल.
मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला समस्या येऊ शकतात. आर्थिक बाबतीत समस्या येऊ शकतात. नातेसंबंध चांगले राहतील. कुटुंबातील मतभेद दूर होतील.
मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. आरोग्याची काळजी घ्यावी. जोडीदारासोबत वेळ घालवाल.
मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस अनुकूल राहील. व्यवसायामध्ये तुम्हाला नवीन संधी मिळू शकते. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील. तुम्ही धार्मिक आणि सामाजिक कार्यामध्ये सहभागी होऊ शकता. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील.
मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. कामाच्या ठिकाणी जास्त भावनिक होऊ नका. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. खूप मेहनत घेतल्यास तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल.
मूलांक 9 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. कामाच्या ठिकाणी जास्त भावनिक होऊ नका. मानसिक ताण कमी होईल. नातेसंबंध चांगले राहतील. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)