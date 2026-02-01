February Festival List 2026: माघ पौर्णिमा ते महाशिवरात्रीपर्यंत कोणते सण व्रतवैकल्य फेब्रुवारी महिन्यात येत आहेत ते जाणून घ्या

नवीन वर्षातील दुसरा महिना फेब्रुवारीची सुरुवात होत आहे. फेब्रुवारीचा महिना धार्मिक आणि अध्यात्मिकदृष्ट्या खूप खास मानले जाते. या महिन्यात महाशिवरात्र मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाणार आहे. तसेच माघ पौर्णिमेपासून एकादशीपर्यंत अनेक व्रत वैकल्य सण येणार आहेत. यासोबतच 2026 मधील पहिले सूर्यग्रहण आणि ग्रहांची हालचाल याचा सर्व राशींच्या लोकांवर प्रभाव देखील पडणार आहे. फेब्रुवारी महिन्यातील सण व्रत वैकल्यांची यादी जाणून घ्या
फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या दिवशी माघ पौर्णिमा आहे. या दिवशी स्नान दानासोबत तीळ आणि गूळ दान करणे खूप पुण्यपूर्ण मानले जाते. या दिवसापासून होलिका दहनाची तयारी देखील सुरू करता येते.
द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थीचे व्रत मुलांच्या कल्याणासाठी आणि त्रास कमी करण्यासाठी पाळले जाणार आहे.
भानु सप्तमी येत आहे. सूर्यदेवाची पूजा करण्यासाठी हा एक विशेष दिवस आहे. या दिवशी सूर्याला जल अर्पण केल्याने आरोग्य आणि आत्मविश्वास वाढतो.
कुंभ संक्रांती आणि विजया एकादशी साजरी केली जातात. कुंभ संक्रांतीला सूर्य मकर राशीतून कुंभ राशीत प्रवेश करतो. ही तारीख फाल्गुन महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील एकादशी तिथीला येते.
शनि प्रदोष व्रत पाळले जाणार आहे. प्रदोष व्रताच्या वेळी शिवाची पूजा आणि उपवास केल्याने शनिचे कष्ट कमी होण्यास मदत होते. शनिवार असल्याने शनि प्रदोष विशेषतः प्रभावी आहे.
महाशिवरात्रीचे व्रत पाळले जाईल. हा वर्षातील सर्वात मोठा शिवरात्री उत्सव आहे. असे मानले जाते की भगवान शिव यांनी या रात्री देवी पार्वतीशी लग्न केले होते.
आमलकी एकादशीचे व्रत पाळले जाईल. आमलकी एकादशीचे व्रत केल्याने सर्व पापांचा नाश होतो आणि मोक्षाचा मार्ग मोकळा होतो.
3 फेब्रुवारी – बुध ग्रहाचे कुंभ राशिमध्ये संक्रमण
6 फेब्रुवारी – शुक्र ग्रहाचे कुंभ राशिमध्ये संक्रमण
7 फेब्रुवारी – बुध ग्रहाचे शतभिषा नक्षत्रामध्ये संक्रमण
11 फेब्रुवारी – शुक्र ग्रहाचे शतभिषा नक्षत्रामध्ये संक्रमण
13 फेब्रुवारी – सूर्य ग्रहाचे कुंभ राशीमध्ये संक्रमण
15 फेब्रुवारी – मंगळ ग्रहाचे धनिष्ठा नक्षत्रामध्ये संक्रमण
19 फेब्रुवारी – सूर्य देवाचे शतभिषा नक्षत्रामध्ये संक्रमण
22 फेब्रुवारी – शुक्र ग्रहाचे पूर्वाभाद्रपद नक्षत्रामध्ये संक्रमण
22 फेब्रुवारी – शनिचे उत्तराभाद्रपद नक्षत्रामध्ये संक्रमण
23 फेब्रुवारी – मंगळ ग्रह राशी बदलून कुंभ राशी प्रवेश करेल
25 फेब्रुवारी – वरुण ग्रहाचे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रामध्ये संक्रमण
26 फेब्रुवारी – बुध ग्रहाची वक्री चाल
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
