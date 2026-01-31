Magh Purnima 2026: माघ पौर्णिमेचे धार्मिक महत्त्व, काय सांगते शास्त्र जाणून घ्या

हिंदू धर्मात माघ महिन्यातील पौर्णिमेचे विशेष महत्त्व आहे. या वर्षी माघ पौर्णिमा रविवार, 1 फेब्रुवारी रोजी साजरी केली जाणार आहे. पंचांगानुसार, पौर्णिमा तिथी 1 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 5.52 वाजता सुरू होणार आहे आणि 2 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 3.38 पर्यंत असणार आहे. या काळात, विशेष प्रार्थना, स्नान आणि दान करण्याची शिफारस केली जाते. शास्त्रांनुसार, या दिवशी केल्या जाणाऱ्या आध्यात्मिक पद्धती आणि धार्मिक विधी जीवनातील पापांचा नाश करतात आणि आध्यात्मिक प्रगतीकडे नेतात, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे.
शास्त्रांनुसार, माघ पौर्णिमेला स्नान आणि पूजा केल्याने व्यक्तीचे पाप धुवून त्याला धार्मिकता मिळते. या दिवशी केलेल्या आध्यात्मिक पद्धती मानसिक आणि आध्यात्मिक शुद्धीकरणाची एक विशेष पातळी प्रदान करतात. माघ महिन्याच्या पौर्णिमेच्या दिवशी स्नान केल्याने जीवनात आनंद, शांती आणि समृद्धी येते असे मानले जाते. भागवत पुराण आणि पद्मपुराणात असे म्हटले आहे की माघ पौर्णिमेला गंगा, यमुना आणि इतर पवित्र नद्यांमध्ये स्नान करणे अत्यंत पुण्यपूर्ण आहे. या दिवशी केलेले दान आणि तप जीवनात सकारात्मक ऊर्जा आणते.
माघ पौर्णिमेच्या दिवशी घरी किंवा नदीकाठी पूजा आणि हवन करणे शुभ मानले जाते. शास्त्रांमध्ये असे म्हटले आहे की या दिवशी दिवा लावणे, आरती करणे आणि भगवान विष्णू किंवा शिव यांची पूजा करणे अत्यंत फायदेशीर आहे. माघ पौर्णिमेला दान केल्याने दहा वर्षांचे पापही धुतले जाऊ शकते असे पुराणांमध्ये म्हटले आहे. धार्मिक विधींमध्ये फळे, दूध, मिठाई आणि कपडे दान करण्याला विशेष महत्त्व आहे. हा दिवस साधकांना त्यांच्या कृती शुद्ध करण्याची आणि मनाची शांती मिळविण्याची संधी देतो.
माघ पौर्णिमेला पवित्र नद्यांमध्ये स्नान करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. शास्त्रांनुसार, गंगा, यमुना किंवा इतर पवित्र नद्यांमध्ये स्नान केल्याने शरीर, मन आणि आत्मा यातील अशुद्धता दूर होतात. शिवाय, या दिवशी केलेल्या दानाचे फायदे अनेक पटीने वाढतात. गरिबांना अन्न, वस्त्र, पैसा आणि धान्य दान केल्याने आनंद आणि समृद्धी मिळते. देवाप्रती मनापासून भक्ती करण्यासोबतच स्नान आणि दान करणे आवश्यक आहे. या संयोजनामुळे जीवनात धार्मिक आणि आध्यात्मिक फायदे मिळतात.
माघ पौर्णिमेला उपवास आणि पूजा केल्याने रोग, भय आणि दुःख नाहीसे होतात. शास्त्रांमध्ये असे म्हटले आहे की या दिवशी आध्यात्मिक साधना केल्याने मोक्ष मिळू शकतो. माघ पौर्णिमेला गंगेत स्नान केल्याने आणि दान केल्याने मागील जन्मातील पापांपासून मुक्ती मिळते. भाविकांच्या विश्वासानुसार या दिवशी धार्मिक विधी आणि उपवास केल्याने त्यांच्या इच्छा पूर्ण होतात आणि जीवनात शाश्वत आनंद आणि शांती येते. म्हणूनच माघ पौर्णिमा ही एक अतिशय शुभ तिथी मानली जाते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: माघ पौर्णिमा रविवार, 1 फेब्रुवारी रोजी आहे
Ans: शास्त्रानुसार माघ महिन्यातील पौर्णिमा दिवशी स्नान, दान आणि जप-तप केल्यास अक्षय पुण्य मिळते. या दिवशी देवता आणि पितर पृथ्वीवर येतात, अशी मान्यता आहे.
Ans: भगवान विष्णू, माता लक्ष्मी आणि चंद्रदेव यांची पूजा विशेष फलदायी मानली जाते.