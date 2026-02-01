वाटीभर रव्याचा वापर करून झटपट बनवा मऊ कुरकुरीत आप्पे, नोट करून घ्या परफेक्ट रेसिपी आणि प्रमाण

सकाळच्या नाश्त्यात प्रत्येकालाच काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची इच्छा होते. नेहमीच कांदापोहे, उपमा, शिरा खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना नवीन पदार्थ खाण्यास हवा असतो. अशावेळी तुम्ही वाटीभर रवा आणि मिक्स भाज्यांचा वापर करून कुरकुरीत आप्पे बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. सुट्टीच्या दिवशी घरातील प्रत्येकाला विकतचे पदार्थ खाण्यास हवे असतात. मेदुवडा, वडापाव, सामोसा पाव इत्यादी पदार्थ चवीला सुंदर लागतात. पण याच पदार्थांच्या सेवनामुळे शरीराला हानी पोहचण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे सकाळच्या नाश्त्यात कायमच घरी बनवलेल्या पौष्टिक आणि चविष्ट पदार्थांचे सेवन करावे. सकाळी पोटभर नाश्ता केल्यास पोट जास्त वेळ भरलेले राहते आणि लवकर भूक लागत नाही. सकाळी पोटभर नाश्ता करणे ही सवय शरीरासाठी अत्यंत फायदेशीर आहे. चला तर जाणून घेऊया रव्याचे आप्पे बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
