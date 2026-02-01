Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

वाटीभर रव्याचा वापर करून झटपट बनवा मऊ कुरकुरीत आप्पे, नोट करून घ्या परफेक्ट रेसिपी आणि प्रमाण

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये रव्याचे आप्पे बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. जाणून घ्या आप्पे बनवण्याची सोपी रेसिपी.

Updated On: Feb 01, 2026 | 08:00 AM
सकाळच्या नाश्त्यात प्रत्येकालाच काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची इच्छा होते. नेहमीच कांदापोहे, उपमा, शिरा खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना नवीन पदार्थ खाण्यास हवा असतो. अशावेळी तुम्ही वाटीभर रवा आणि मिक्स भाज्यांचा वापर करून कुरकुरीत आप्पे बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. सुट्टीच्या दिवशी घरातील प्रत्येकाला विकतचे पदार्थ खाण्यास हवे असतात. मेदुवडा, वडापाव, सामोसा पाव इत्यादी पदार्थ चवीला सुंदर लागतात. पण याच पदार्थांच्या सेवनामुळे शरीराला हानी पोहचण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे सकाळच्या नाश्त्यात कायमच घरी बनवलेल्या पौष्टिक आणि चविष्ट पदार्थांचे सेवन करावे. सकाळी पोटभर नाश्ता केल्यास पोट जास्त वेळ भरलेले राहते आणि लवकर भूक लागत नाही. सकाळी पोटभर नाश्ता करणे ही सवय शरीरासाठी अत्यंत फायदेशीर आहे. चला तर जाणून घेऊया रव्याचे आप्पे बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • रवा
  • दही
  • कांदा
  • मिक्स भाज्या
  • मीठ
  • हिरवी मिरची
  • तेल
  • कोथिंबीर
  • मोहरी
  • कढीपत्ता
  • खाण्याचा सोडा
कृती:

  • रव्याचे आप्पे बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, सर्व भाज्या स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घ्या. भाज्या टाकल्यामुळे पदार्थाची चव वाढते.
  • मोठ्या वाटीमध्ये रवा आणि दही एकत्र मिक्स करून त्यात आवश्यकतेनुसार पाणी घालून काहीवेळ झाकण मारून ठेवा.
  • त्यानंतर त्यात बारीक चिरलेला कांदा, मिक्स भाज्या, चवीनुसार मीठ, हिरवी मिरची, बारीक चिरलेला कोथिंबीर घालून मिक्स करा.
  • फोडणीच्या भांड्यात तेल गरम करून त्यात मोहरी आणि कढीपत्ता घालून भाजा. तयार केलेली फोडणी रव्याच्या मिश्रणात ओतून मिक्स करा.
  • तयार केलेल्या मिश्रणात खाण्याचा सोडा मिक्स करून घ्या.
  • अप्पे बनवण्यासाठी आप्पे पात्र गरम करून त्यात तेल टाका. त्यानंतर तयार केलेले मिश्रण टाकून आप्पे दोन्ही बाजूने कुरकुरीत होईपर्यंत भाजा.
  • तयार आहेत सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले रव्याचे आप्पे. हा पदार्थ लहान मुलांना खूप जास्त आवडेल.

Published On: Feb 01, 2026 | 08:00 AM

