Union Budget 2026 Live Updates : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज सादर करणार अर्थसंकल्प

01 Feb 2026 07:36 AM (IST)
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण देशातील जनतेचे लक्ष लागले आहे. या अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Union Budget 2026 Live : केंद्र सरकारचा 2026-27 या वर्षाचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज संसदेत सादर करणार आहेत. रविवार असूनही निर्मला सीतारामन संसदेत अर्थसंकल्पीय भाषण देतील. यासोबतच देशाच्या संसदीय इतिहासात एक नवा विक्रम नोंदवला जाणार आहे. सीतारामन सलग नव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करतील. असे कामकाज करणाऱ्या त्या देशातील पहिल्याच अर्थमंत्री ठरतील. या अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण देशातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.
मोदी सरकारने गुरुवारी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ सादर केले. या सर्वेक्षणातून स्पष्टपणे दिसून येते की सरकार देशाची कर प्रणाली हळूहळू सुलभ, सोपी आणि सुधारित करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. मध्यमवर्गासाठी मोठी आयकर सवलत असो किंवा जीएसटी प्रणालीत बदल असो, या सर्वेक्षणातून असे सूचित होते की, भविष्यात कर भरणे सोपे होणार नाही तर ते कमी कर-केंद्रित देखील होईल.