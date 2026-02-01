Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • Gold Rate Prices Dropped By 9 Thousand And The Silver Rate Prices Dropped By 44 Thousand Gold And Silver Rate News In Marathi

Todays Gold-Silver Price: आनंदवार्ता! अर्थसंकल्प जाहीर होण्यापूर्वीच गडगडले सोन्याचे दर, चांदीही घसरली

Today's Gold Rate: सोन्याच्या आणि चांदीच्या किंमतीत पुन्हा एकदा घसरण झाली आहे. पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,200 रुपये आणि 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,580 रुपये आहे.

Updated On: Feb 01, 2026 | 08:19 AM
Todays Gold-Silver Price: आनंदवार्ता! अर्थसंकल्प जाहीर होण्यापूर्वीच गडगडले सोन्याचे दर, चांदीही घसरली

Todays Gold-Silver Price: आनंदवार्ता! अर्थसंकल्प जाहीर होण्यापूर्वीच गडगडले सोन्याचे दर, चांदीही घसरली

Follow Us:
Follow Us:
  • पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,200 रुपये
  • चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,000 रुपये
  • नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,230 रुपये
Gold Rate Today: 1 फेब्रुवारी म्हणजेच आज देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन भारताचा अर्थसंकल्प 2026 सादर करणार आहेत. निर्मला सीतारामन नव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. अर्थसंकल्प 2026 चा परिणाम सोन्या – चांदीच्या किमतींवर होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सतत सोन्याच्या आणि चांदीच्या किंमती वाढत होत्या. मात्र आता 2 दिवसापासून सोन्याच्या आणि चांदीच्या किंमतीत मोठी घसरण होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. गेल्या 24 तासांत सोन्याच्या दरात 9 हजार रुपयांची घसरण झाली आहे. तर चांदीच्या किमतीत तब्बल 44 हजार रुपयांची घसरण झाली असल्याचे समोर आले आहे.

Union Budget 2026: गुंतवणूकदारांनोsss लक्ष द्या! जर बजेट सादर होताना ‘या’ तीन घोषणा झाल्या तर Share Market होईल सुसाट

भारतात 1 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,058 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,720 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,044 रुपये आहे. भारतात 1 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,200 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,580 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,440 रुपये आहे. भारतात 1 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 350 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 3,50,000 रुपये आहे.

भारतात 31 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,919 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,509 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,689 रुपये होता. भारतात 31 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,090 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,69,190 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,890 रुपये होता. भारतात 31 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 394.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 3,94,900 रुपये होता.

मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,200 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,580 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,440 रुपये आहे. तर केरळ आणि कोलकाता शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,200 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,580 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,440 रुपये आहे. दिल्ली आणि लखनौ या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,350 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,730 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,590 रुपये आहे.

आधार हाऊसिंग फायनान्सने UM आणि नफ्यात २०% पेक्षा अधिक वाढ नोंदवली; कमी उत्पन्न घरांसाठी वचनबद्धता केली मजबूत

नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,230 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,470 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,250 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,630 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,490 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
चेन्नई ₹1,49,000 ₹1,62,550 ₹1,28,000
बंगळुरु  ₹1,60,580 ₹1,47,200 ₹1,20,440
पुणे  ₹1,60,580 ₹1,47,200 ₹1,20,440
केरळ  ₹1,60,580 ₹1,47,200 ₹1,20,440
कोलकाता  ₹1,60,580 ₹1,47,200 ₹1,20,440
मुंबई  ₹1,60,580 ₹1,47,200 ₹1,20,440
हैद्राबाद  ₹1,60,580 ₹1,47,200 ₹1,20,440
नागपूर  ₹1,60,580 ₹1,47,200 ₹1,20,440
दिल्ली ₹1,47,350 ₹1,60,730 ₹1,20,590
चंदीगड ₹1,47,350 ₹1,60,730 ₹1,20,590
लखनौ ₹1,47,350 ₹1,60,730 ₹1,20,590
जयपूर ₹1,47,350 ₹1,60,730 ₹1,20,590
नाशिक ₹1,47,230 ₹1,60,610 ₹1,20,470
सुरत ₹1,47,250 ₹1,60,630 ₹1,20,490

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold rate prices dropped by 9 thousand and the silver rate prices dropped by 44 thousand gold and silver rate news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 08:19 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Budget 2026 : बजेटनंतर सोन्याची किंमत होणार स्वस्त? सरकारच्या या घोषणांमुळे गोल्ड शॉपिंग होणार सोयीची
1

Budget 2026 : बजेटनंतर सोन्याची किंमत होणार स्वस्त? सरकारच्या या घोषणांमुळे गोल्ड शॉपिंग होणार सोयीची

Todays Gold-Silver Price: काय आहेत आजचे सोन्या – चांदीचे दर? सविस्तर जाणून घ्या एका क्लिकवर
2

Todays Gold-Silver Price: काय आहेत आजचे सोन्या – चांदीचे दर? सविस्तर जाणून घ्या एका क्लिकवर

Todays Gold-Silver Price: सोनं लवकरच पार करणार 2 लाख रुपयांचा टप्पा, चांदीही गगनाला भिडली
3

Todays Gold-Silver Price: सोनं लवकरच पार करणार 2 लाख रुपयांचा टप्पा, चांदीही गगनाला भिडली

Todays Gold-Silver Price: चांदी ४ लाखांच्या पार! चांदी- सोन्याने गाठले नवे उच्चांक
4

Todays Gold-Silver Price: चांदी ४ लाखांच्या पार! चांदी- सोन्याने गाठले नवे उच्चांक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Todays Gold-Silver Price: आनंदवार्ता! अर्थसंकल्प जाहीर होण्यापूर्वीच गडगडले सोन्याचे दर, चांदीही घसरली

Todays Gold-Silver Price: आनंदवार्ता! अर्थसंकल्प जाहीर होण्यापूर्वीच गडगडले सोन्याचे दर, चांदीही घसरली

Feb 01, 2026 | 08:19 AM
दिग्दर्शक रोहित शेट्टीच्या घराबाहेर गोळीबार; हल्लेखोरांनी चार गोळ्या झाडल्या अन्…

दिग्दर्शक रोहित शेट्टीच्या घराबाहेर गोळीबार; हल्लेखोरांनी चार गोळ्या झाडल्या अन्…

Feb 01, 2026 | 08:02 AM
वाटीभर रव्याचा वापर करून झटपट बनवा मऊ कुरकुरीत आप्पे, नोट करून घ्या परफेक्ट रेसिपी आणि प्रमाण

वाटीभर रव्याचा वापर करून झटपट बनवा मऊ कुरकुरीत आप्पे, नोट करून घ्या परफेक्ट रेसिपी आणि प्रमाण

Feb 01, 2026 | 08:00 AM
Union Budget 2026 Live Updates : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज सादर करणार अर्थसंकल्प

LIVEUnion Budget 2026 Live Updates : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज सादर करणार अर्थसंकल्प

Feb 01, 2026 | 07:30 AM
या स्मार्टफोनवर फिदा झाले यूजर्स! विक्रीत ठरला नंबर 1, जाणून घ्या लोकप्रियतेचं रहस्य

या स्मार्टफोनवर फिदा झाले यूजर्स! विक्रीत ठरला नंबर 1, जाणून घ्या लोकप्रियतेचं रहस्य

Feb 01, 2026 | 07:26 AM
February Festival List 2026: माघ पौर्णिमा ते महाशिवरात्रीपर्यंत कोणते सण व्रतवैकल्य फेब्रुवारी महिन्यात येत आहेत ते जाणून घ्या

February Festival List 2026: माघ पौर्णिमा ते महाशिवरात्रीपर्यंत कोणते सण व्रतवैकल्य फेब्रुवारी महिन्यात येत आहेत ते जाणून घ्या

Feb 01, 2026 | 07:05 AM
Union Budget : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज मांडणार अर्थसंकल्प; देशातील जनतेचे लागले लक्ष

Union Budget : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज मांडणार अर्थसंकल्प; देशातील जनतेचे लागले लक्ष

Feb 01, 2026 | 07:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM
Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Jan 31, 2026 | 05:48 PM
अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Jan 31, 2026 | 04:36 PM
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM