Todays Gold-Silver Price: आनंदवार्ता! अर्थसंकल्प जाहीर होण्यापूर्वीच गडगडले सोन्याचे दर, चांदीही घसरली

Union Budget 2026: गुंतवणूकदारांनोsss लक्ष द्या! जर बजेट सादर होताना ‘या’ तीन घोषणा झाल्या तर Share Market होईल सुसाट
भारतात 1 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,058 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,720 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,044 रुपये आहे. भारतात 1 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,200 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,580 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,440 रुपये आहे. भारतात 1 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 350 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 3,50,000 रुपये आहे.
भारतात 31 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,919 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,509 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,689 रुपये होता. भारतात 31 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,090 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,69,190 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,890 रुपये होता. भारतात 31 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 394.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 3,94,900 रुपये होता.
मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,200 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,580 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,440 रुपये आहे. तर केरळ आणि कोलकाता शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,200 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,580 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,440 रुपये आहे. दिल्ली आणि लखनौ या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,350 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,730 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,590 रुपये आहे.
आधार हाऊसिंग फायनान्सने UM आणि नफ्यात २०% पेक्षा अधिक वाढ नोंदवली; कमी उत्पन्न घरांसाठी वचनबद्धता केली मजबूत
नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,230 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,470 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,250 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,630 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,490 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|चेन्नई
|₹1,49,000
|₹1,62,550
|₹1,28,000
|बंगळुरु
|₹1,60,580
|₹1,47,200
|₹1,20,440
|पुणे
|₹1,60,580
|₹1,47,200
|₹1,20,440
|केरळ
|₹1,60,580
|₹1,47,200
|₹1,20,440
|कोलकाता
|₹1,60,580
|₹1,47,200
|₹1,20,440
|मुंबई
|₹1,60,580
|₹1,47,200
|₹1,20,440
|हैद्राबाद
|₹1,60,580
|₹1,47,200
|₹1,20,440
|नागपूर
|₹1,60,580
|₹1,47,200
|₹1,20,440
|दिल्ली
|₹1,47,350
|₹1,60,730
|₹1,20,590
|चंदीगड
|₹1,47,350
|₹1,60,730
|₹1,20,590
|लखनौ
|₹1,47,350
|₹1,60,730
|₹1,20,590
|जयपूर
|₹1,47,350
|₹1,60,730
|₹1,20,590
|नाशिक
|₹1,47,230
|₹1,60,610
|₹1,20,470
|सुरत
|₹1,47,250
|₹1,60,630
|₹1,20,490