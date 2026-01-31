Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Astro Tips 30 After Years Saturn Yoga Is Forming With Sagittarius And People Of This Zodiac Sign Will Benefit

Astro Tips: 30 वर्षांनंतर तयार होत आहे शनि योग, धनु राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

शनिदेव 13 मार्च रोजी मीन राशीत प्रवेश करणार आहे. हा योगायोग 30 वर्षांनंतर घडणार आहे. ही घटना धनु, कुंभ आणि मीन राशीसाठी विशेषतः शुभ असणार आहे. शनि योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

Updated On: Jan 31, 2026 | 02:30 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • 30 वर्षांनंतर तयार होत आहे शनि योग
  • या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
  • शनिदेवाचा राहणार आशीर्वाद
 

 

शनिदेवाला कर्मदाता आणि न्याय देणारा मानले जाते. त्यांना नऊ ग्रहांचा स्वामी मानले जाते. शनिदेवाच्या अस्तामुळे सामान्य लोकांच्या जीवनात अनेक बदल घडू शकतात. शनि ग्रहाचा शिस्त, धार्मिकता, कृती आणि अध्यात्मावर खोलवर प्रभाव आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार ग्रह विशिष्ट कालावधीनंतर त्यांची राशी बदलतात. प्रत्येक ग्रह ठरावीक कालावधीनंतर आपली राशी बदलतो. ग्रहांच्या हालचालींचा त्यांच्या राशींवर सकारात्मक आणि नकारात्मक दोन्ही परिणाम होतात. सध्या, शनि मीन राशीतून संक्रमण करत आहे.

ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनिदेव यावर्षी 13 मार्च रोजी संध्याकाळी 7.13 वाजता मीन राशीत अस्त करेल. ही युती जवळजवळ 30 वर्षांनंतर होत आहे. याचा प्रभाव काही राशींच्या लोकांवर होणार आहे. विशेषतः हा प्रभाव तीव्र आणि सकारात्मक असेल. शनि सकारात्मक ऊर्जा आणि सौभाग्य घेऊन येईल. जाणून घेऊया शनिच्या अस्तामुळे कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे.

शनि अस्तामुळे या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

धनु रास

मीन राशीमध्ये शनि अस्त होणार असल्याने धनु राशीला सौभाग्य देईल. सरकारी नोकरी करणाऱ्यांना अपेक्षित पदोन्नती मिळण्याची शक्यता आहे. त्यांना त्यांच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करण्यासाठी अतिरिक्त जबाबदाऱ्या मिळतील. नवीन व्यवसाय सुरू करणाऱ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील. तुमचे उत्पन्न वाढेल, तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील. परदेश प्रवास शक्य आहे. पती-पत्नी दोघेही एकत्र लांब प्रवासाला जाऊ शकतात.

Magh Purnima 2026: माघ पौर्णिमेचे धार्मिक महत्त्व, काय सांगते शास्त्र जाणून घ्या

कुंभ रास

शनीच्या अस्तामुळे कुंभ राशीच्या लोकांना फायदा होईल. दीर्घकाळापासून चालत आलेले प्रश्न सुटतील. अचानक आर्थिक लाभ होतील. यामुळे जुने कर्ज फेडण्यात यश मिळेल. मालमत्तेच्या बाबतीत अनुकूल निर्णय मिळेल. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली कामे यशस्वीरित्या पूर्ण होतील. कामाशी संबंधित समस्या सोडवल्या जातील. कुटुंबातील आर्थिक अडचणी कमी होतील. करिअरमध्ये अपेक्षित फायदा होईल. नवीन व्यवसाय सुरू करण्याची शक्यता आहे. भूतकाळात केलेल्या गुंतवणुकीतून लक्षणीय परतावा मिळेल.

Vastu Tips: हत्तीची सोंड वरच्या दिशेला असावी की खाली? जाणून घ्या वास्तूचे ‘हे’ नियम

मीन रास

मीन राशीत शनिचे अस्त तुम्हाला संपत्ती आणि प्रसिद्धी देईल. मार्चपर्यंत तुमच्या कुटुंबाच्या आर्थिक समस्या दूर होतील. तुम्ही जुने कर्ज फेडाल. मालमत्ता चांगल्या किमतीत विकली जाईल. व्यवसायांमध्ये वाढ आणि नफा दिसून येईल. व्यवसायात नवीन सौदे होतील. तुम्ही घर, दागिने किंवा वाहन खरेदी करू शकता. अविवाहितांना लवकरच चांगला जोडीदार मिळेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: शनि योग म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा शनि ग्रह दीर्घ काळानंतर विशिष्ट राशीत किंवा अनुकूल स्थितीत येतो आणि इतर ग्रहांशी शुभ संबंध तयार करतो, तेव्हा तो योग “शनि योग” म्हणून ओळखला जातो. हा योग कर्मफळ, शिस्त आणि स्थैर्य देणारा मानला जातो.

  • Que: हा शनि योग 30 वर्षांनंतर का विशेष मानला जातो?

    Ans: शनि ग्रह एका राशीत सुमारे 2.5 वर्षे राहतो आणि पूर्ण राशिचक्र पूर्ण करण्यास सुमारे 29-30 वर्षे घेतो. त्यामुळे अशा प्रकारचा योग पुन्हा तयार होण्यासाठी जवळपास 30 वर्षांचा कालावधी लागतो.

  • Que: शनि योगाचा फायदा कोणत्या राशीच्या लोकांना होणार आहे

    Ans: शनि योगाचा फायदा धनु, कुंभ आणि मीन राशीच्या लोकांना होणार आहे

Web Title: Astro tips 30 after years saturn yoga is forming with sagittarius and people of this zodiac sign will benefit

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 31, 2026 | 02:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Magh Purnima 2026: माघ पौर्णिमेचे धार्मिक महत्त्व, काय सांगते शास्त्र जाणून घ्या
1

Magh Purnima 2026: माघ पौर्णिमेचे धार्मिक महत्त्व, काय सांगते शास्त्र जाणून घ्या

Lucky Gemstone: नीलमणी परिधान केल्याने या राशीच्या लोकांवर शनिदेवाचा असतो आशीर्वाद, जीवनात मिळते अपेक्षित यश
2

Lucky Gemstone: नीलमणी परिधान केल्याने या राशीच्या लोकांवर शनिदेवाचा असतो आशीर्वाद, जीवनात मिळते अपेक्षित यश

Mangal Gochar 2026: होळीच्या दिवशी मंगळ बदलणार आपले नक्षत्र, या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
3

Mangal Gochar 2026: होळीच्या दिवशी मंगळ बदलणार आपले नक्षत्र, या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Zodiac Sign: जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी तयार होणार धन योग, कन्या राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
4

Zodiac Sign: जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी तयार होणार धन योग, कन्या राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Astro Tips: 30 वर्षांनंतर तयार होत आहे शनि योग, धनु राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Astro Tips: 30 वर्षांनंतर तयार होत आहे शनि योग, धनु राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Jan 31, 2026 | 02:30 PM
Raigad News: रोहा-तांबडी रस्त्याची दयनीय अवस्था! निवडणुकीच्या तोंडावरही प्रशासनचे दुर्लक्ष, प्रवासी-ग्रामस्थांनी व्यक्त केला संताप

Raigad News: रोहा-तांबडी रस्त्याची दयनीय अवस्था! निवडणुकीच्या तोंडावरही प्रशासनचे दुर्लक्ष, प्रवासी-ग्रामस्थांनी व्यक्त केला संताप

Jan 31, 2026 | 02:27 PM
Ireland vs UAE : पॉल स्टर्लिंगचा हिटमॅनला शोबी पछाड! मोडला रोहित शर्माचा ‘तो’ विश्वविक्रम 

Ireland vs UAE : पॉल स्टर्लिंगचा हिटमॅनला शोबी पछाड! मोडला रोहित शर्माचा ‘तो’ विश्वविक्रम 

Jan 31, 2026 | 02:25 PM
Marathi Serial : नागराजच्या पापाचा भरला घडा ; पण प्रोमो पाहून नेटकरी संतापले म्हणाले, “दिग्दर्शक आणि लेखकाला…

Marathi Serial : नागराजच्या पापाचा भरला घडा ; पण प्रोमो पाहून नेटकरी संतापले म्हणाले, “दिग्दर्शक आणि लेखकाला…

Jan 31, 2026 | 02:21 PM
Sunetra Pawar Oath Ceremony Live : सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधी सोहळ्यात शरद पवार उपस्थित राहणार की नाही? महत्त्वाची माहिती समोर

Sunetra Pawar Oath Ceremony Live : सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधी सोहळ्यात शरद पवार उपस्थित राहणार की नाही? महत्त्वाची माहिती समोर

Jan 31, 2026 | 02:17 PM
कोट्यवधी फॉलोअर्स, तरीही अस्वस्थता; ‘ही’ लोकप्रिय अभिनेत्री सोशल मीडिया सोडण्याच्या तयारीत

कोट्यवधी फॉलोअर्स, तरीही अस्वस्थता; ‘ही’ लोकप्रिय अभिनेत्री सोशल मीडिया सोडण्याच्या तयारीत

Jan 31, 2026 | 02:17 PM
Beed Crime: ज्याच्या हातात लहानपणी खेळलं, त्याच हाताने आजोबांचा खून! कारण काय?

Beed Crime: ज्याच्या हातात लहानपणी खेळलं, त्याच हाताने आजोबांचा खून! कारण काय?

Jan 31, 2026 | 02:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

Jan 30, 2026 | 04:46 PM
Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Jan 30, 2026 | 04:38 PM
Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Jan 30, 2026 | 04:31 PM
उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

Jan 30, 2026 | 04:11 PM
Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Jan 30, 2026 | 03:52 PM
Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Jan 30, 2026 | 03:46 PM
Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Jan 29, 2026 | 07:59 PM