Astro Tips: 30 वर्षांनंतर तयार होत आहे शनि योग, धनु राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

शनिदेवाला कर्मदाता आणि न्याय देणारा मानले जाते. त्यांना नऊ ग्रहांचा स्वामी मानले जाते. शनिदेवाच्या अस्तामुळे सामान्य लोकांच्या जीवनात अनेक बदल घडू शकतात. शनि ग्रहाचा शिस्त, धार्मिकता, कृती आणि अध्यात्मावर खोलवर प्रभाव आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार ग्रह विशिष्ट कालावधीनंतर त्यांची राशी बदलतात. प्रत्येक ग्रह ठरावीक कालावधीनंतर आपली राशी बदलतो. ग्रहांच्या हालचालींचा त्यांच्या राशींवर सकारात्मक आणि नकारात्मक दोन्ही परिणाम होतात. सध्या, शनि मीन राशीतून संक्रमण करत आहे.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनिदेव यावर्षी 13 मार्च रोजी संध्याकाळी 7.13 वाजता मीन राशीत अस्त करेल. ही युती जवळजवळ 30 वर्षांनंतर होत आहे. याचा प्रभाव काही राशींच्या लोकांवर होणार आहे. विशेषतः हा प्रभाव तीव्र आणि सकारात्मक असेल. शनि सकारात्मक ऊर्जा आणि सौभाग्य घेऊन येईल. जाणून घेऊया शनिच्या अस्तामुळे कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे.
मीन राशीमध्ये शनि अस्त होणार असल्याने धनु राशीला सौभाग्य देईल. सरकारी नोकरी करणाऱ्यांना अपेक्षित पदोन्नती मिळण्याची शक्यता आहे. त्यांना त्यांच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करण्यासाठी अतिरिक्त जबाबदाऱ्या मिळतील. नवीन व्यवसाय सुरू करणाऱ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील. तुमचे उत्पन्न वाढेल, तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील. परदेश प्रवास शक्य आहे. पती-पत्नी दोघेही एकत्र लांब प्रवासाला जाऊ शकतात.
शनीच्या अस्तामुळे कुंभ राशीच्या लोकांना फायदा होईल. दीर्घकाळापासून चालत आलेले प्रश्न सुटतील. अचानक आर्थिक लाभ होतील. यामुळे जुने कर्ज फेडण्यात यश मिळेल. मालमत्तेच्या बाबतीत अनुकूल निर्णय मिळेल. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली कामे यशस्वीरित्या पूर्ण होतील. कामाशी संबंधित समस्या सोडवल्या जातील. कुटुंबातील आर्थिक अडचणी कमी होतील. करिअरमध्ये अपेक्षित फायदा होईल. नवीन व्यवसाय सुरू करण्याची शक्यता आहे. भूतकाळात केलेल्या गुंतवणुकीतून लक्षणीय परतावा मिळेल.
मीन राशीत शनिचे अस्त तुम्हाला संपत्ती आणि प्रसिद्धी देईल. मार्चपर्यंत तुमच्या कुटुंबाच्या आर्थिक समस्या दूर होतील. तुम्ही जुने कर्ज फेडाल. मालमत्ता चांगल्या किमतीत विकली जाईल. व्यवसायांमध्ये वाढ आणि नफा दिसून येईल. व्यवसायात नवीन सौदे होतील. तुम्ही घर, दागिने किंवा वाहन खरेदी करू शकता. अविवाहितांना लवकरच चांगला जोडीदार मिळेल.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: जेव्हा शनि ग्रह दीर्घ काळानंतर विशिष्ट राशीत किंवा अनुकूल स्थितीत येतो आणि इतर ग्रहांशी शुभ संबंध तयार करतो, तेव्हा तो योग “शनि योग” म्हणून ओळखला जातो. हा योग कर्मफळ, शिस्त आणि स्थैर्य देणारा मानला जातो.
Ans: शनि ग्रह एका राशीत सुमारे 2.5 वर्षे राहतो आणि पूर्ण राशिचक्र पूर्ण करण्यास सुमारे 29-30 वर्षे घेतो. त्यामुळे अशा प्रकारचा योग पुन्हा तयार होण्यासाठी जवळपास 30 वर्षांचा कालावधी लागतो.
Ans: शनि योगाचा फायदा धनु, कुंभ आणि मीन राशीच्या लोकांना होणार आहे