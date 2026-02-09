Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Numberlogy: मासिक कृष्णाष्टमीच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना व्यवसायात होईल फायदा

आज सोमवार, 9 फेब्रुवारी. आजच्या दिवसाचा स्वामी ग्रह चंद्र आहे. आजचा दिवस महादेवांना समर्पित आहे. आज सर्व मूलांकाच्या लोकांवर चंद्राचा प्रभाव राहील. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Updated On: Feb 09, 2026 | 08:20 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:

आज रविवार, 9 फेब्रुवारी. आजचा दिवस सामान्य राहील. आजचा दिवस शंकराला समर्पित आहे. आज सर्व मूलांकाच्या लोकांवर चंद्राचा प्रभाव राहील. आज तुम्हाला प्रत्येक क्षेत्रात अपेक्षित यश मिळेल. मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांना अपेक्षित यश मिळेल. तर मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांना आर्थिक समस्येचा सामना करावा लागू शकतो. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

मूलांक 1

मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रीत राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला ताण जाणवू शकतो. करिअरच्या समस्या दूर होतील. आरोग्याची काळजी घ्यावी. नातेसंबंध चांगले राहतील. जोडीदारासोबत वेळ घालवाल.

मूलांक 2

मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. आज तुम्हाला समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला ताण जाणवू शकतो. आर्थिक समस्या जाणवू शकतात. मानसिक ताण कमी होईल. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्याना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.

मूलांक 3

मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रीत राहील. तुमची नियोजित कामे वेळेवर पूर्ण होतील. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. विचारपूर्वक निर्णय घ्या. कोणतीही गुंतवणूक करताना विचारपूर्वक निर्णय घ्यावे. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील.

Weekly Horoscope: फेब्रुवारीचा दुसरा आठवडा सर्व राशींसाठी कसा राहील जाणून घ्या

मूलांक 4

मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. तुम्ही घेतलेल्या मेहनतीचे तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. मालमत्तेसंबंधित समस्या दूर होतील. आरोग्याची काळजी घ्यावी. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील.

मूलांक 5

मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस अनुकूल राहील. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. आर्थिक स्थिती चांगली राहील.

मूलांक 6

मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. आरोग्याची काळजी घ्यावी. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. तुम्ही धार्मिक सामाजिक कार्यामध्ये सहभागी होऊ शकता.

मूलांक 7

मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. कुटुंबामध्ये शुभ कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाऊ शकते. नोकरी करणाऱ्या लोकांना अपेक्षित यश मिळेल. व्यवसायात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. कामावर लक्ष केंद्रित करावे.

मूलांक 8

मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. तुम्हाला प्रत्येक क्षेत्रात अपेक्षित यश मिळेल. नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस अनुकूल राहील. धार्मिक कार्यात आवड निर्माण होईल. कुटुंबात शुभ कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाऊ शकते.

Budh Gochar 2026: बुध ग्रहाने राहूच्या शतभिषा नक्षत्रात केले संक्रमण, या राशीच्या लोकांचा वाढेल बँक बॅलन्स

मूलांक 9

मूलांक 9 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. तुम्ही धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात सहभागी होऊ शकता. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Web Title: Numberlogy astrology radical monthly krishnashtami 9 february 1 to 9

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 09, 2026 | 08:20 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Weekly Horoscope: फेब्रुवारीचा दुसरा आठवडा सर्व राशींसाठी कसा राहील जाणून घ्या
1

Weekly Horoscope: फेब्रुवारीचा दुसरा आठवडा सर्व राशींसाठी कसा राहील जाणून घ्या

Budh Gochar 2026: बुध ग्रहाने राहूच्या शतभिषा नक्षत्रात केले संक्रमण, या राशीच्या लोकांचा वाढेल बँक बॅलन्स
2

Budh Gochar 2026: बुध ग्रहाने राहूच्या शतभिषा नक्षत्रात केले संक्रमण, या राशीच्या लोकांचा वाढेल बँक बॅलन्स

Lord Khandoba: काय आहे जेजुरीच्या खंडोबाची पौराणिक कथा, जाणून घ्या
3

Lord Khandoba: काय आहे जेजुरीच्या खंडोबाची पौराणिक कथा, जाणून घ्या

Nadi Dosh: कुंडलीत नाडी दोष असल्यास लग्नात अडथळे येतात का? काय आहेत कारणे आणि उपाय
4

Nadi Dosh: कुंडलीत नाडी दोष असल्यास लग्नात अडथळे येतात का? काय आहेत कारणे आणि उपाय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Numberlogy: मासिक कृष्णाष्टमीच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना व्यवसायात होईल फायदा

Numberlogy: मासिक कृष्णाष्टमीच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना व्यवसायात होईल फायदा

Feb 09, 2026 | 08:20 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: सोन्या – चांदीच्या दरात चढउतार सुरुच! भारतात किंचीत घसरले दर

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: सोन्या – चांदीच्या दरात चढउतार सुरुच! भारतात किंचीत घसरले दर

Feb 09, 2026 | 08:06 AM
‘ही’ खास ट्रिक वापरून घरीच बनवा स्ट्रीट-स्टाईल चिकन नूडल्स, सकाळच्या नाश्त्यात करा चविष्ट बेत

‘ही’ खास ट्रिक वापरून घरीच बनवा स्ट्रीट-स्टाईल चिकन नूडल्स, सकाळच्या नाश्त्यात करा चविष्ट बेत

Feb 09, 2026 | 08:00 AM
ZP Election Results Live Updates : राज्यातील 12 जिल्हा परिषदांसह 125 पंचायत समितींची मतमोजणी आज

LIVEZP Election Results Live Updates : राज्यातील 12 जिल्हा परिषदांसह 125 पंचायत समितींची मतमोजणी आज

Feb 09, 2026 | 07:41 AM
Election Result : राज्यातील 12 जिल्हा परिषदांसह 125 पंचायत समितींचे निकाल आज; मतमोजणीसाठी यंत्रणा सज्ज

Election Result : राज्यातील 12 जिल्हा परिषदांसह 125 पंचायत समितींचे निकाल आज; मतमोजणीसाठी यंत्रणा सज्ज

Feb 09, 2026 | 07:10 AM
Chocolate Day Wishes: रोमँटिक मेसेजने द्या चॉकलेट डे च्या शुभेच्छा! नात्यांमध्ये वाढेल कायमचा गोडवा आणि प्रेम

Chocolate Day Wishes: रोमँटिक मेसेजने द्या चॉकलेट डे च्या शुभेच्छा! नात्यांमध्ये वाढेल कायमचा गोडवा आणि प्रेम

Feb 09, 2026 | 05:30 AM
Career in Music: संगीत क्षेत्रात कसे करावे करिअर? अशा प्रकारे बना Music Producer

Career in Music: संगीत क्षेत्रात कसे करावे करिअर? अशा प्रकारे बना Music Producer

Feb 09, 2026 | 04:15 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM