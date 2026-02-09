Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Maharashtra Breaking News Updates Today: सोन्या – चांदीच्या दरात चढउतार सुरुच! भारतात किंचीत घसरले दर

Maharashtra Live Updates: भारतात सध्या सोन्याच्या दरामुळे ग्राहकांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. वाढत्या सोन्याच्या आणि चांदीच्या दरांमुळे ग्राहक हैराण झाले आहेत.

Updated On: Feb 09, 2026 | 09:30 AM
LIVE
  • 09 Feb 2026 09:30 AM (IST)

    09 Feb 2026 09:30 AM (IST)

    फोनची बॅटरी तोंडात टाकताच झाला भीषण स्फोट, तरुण जखमी

    कधीकधी आपल्या निष्काळजीपणामुळे आपला जीवही जाऊ शकतो. त्यासाठी कोणतीही गोष्ट करताना आधी लक्षपूर्वक त्या गोष्टीचा विचार करायला हवा. आपल्या निष्काळजीपणाची अशीच एक मोठी किंमत एका तरुणाला मोजावी लागली आहे आणि या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर चांगलाच शेअर केला जात आहे. व्हिडिओमध्ये एक तरुण दुकानात उभा राहून फोनची बॅटरी तोंडात चावताना दिसतो आणि इथेच त्याची मोठी चूक होते. फोनची बॅटरी तोंडात घालणं एक धोकादायक कृती ठरते. परिणामी ती बॅटरी तरुणाच्या तोंडातच फुटली आणि त्याचे तोंड जळून निघाले. या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आले असून घटनेचा व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल होत आहे. चला व्हिडिओत नक्की काय घडलं ते जाणून घेऊया.

  • 09 Feb 2026 09:20 AM (IST)

    09 Feb 2026 09:20 AM (IST)

    ‘या’ घरगुती तेलाचा नियमित वापर केल्यास त्वचा राहील तरुण

    चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या घालवण्यासाठी लवंगचा वापर करावा. यासाठी काचेच्या बरणीमध्ये लवंग, ३ टेबलस्पून बेबी ऑइल घालून त्यात कोरफड जेल, गुलाब पाणी, ग्लिसरीन, विटामिन बी कँप्सूल घालून एकत्र मिक्स करा. सर्व साहित्य व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर तयार केलेले तेल संपूर्ण चेहऱ्यावर रात्री झोपण्याआधी लावावे. हातांवर तेल घेऊन हलक्या हाताने चेहऱ्यावर मसाज करावा. त्वचेवर मसाज केल्यामुळे रक्तभिसरण सुधारण्यास मदत होते आणि त्वचा अतिशय उठावदार दिसते. हा उपाय काही दिवस नियमित केल्यास त्वचेच्या बऱ्याच समस्यांपासून सुटका मिळेल आणि चेहऱ्यावर ग्लो येईल.

  • 09 Feb 2026 09:09 AM (IST)

    09 Feb 2026 09:09 AM (IST)

    फहाद फासिलने ‘Aavesham 2’ची केली घोषणा, चाहते उत्सुक

    फहादने एका इव्हेंटमध्ये ‘अवेशम 2’ ची घोषणा केली आहे, या कार्यक्रमादरम्यान, दाक्षिणात्य अभिनेता फहाद फासिलच्या ‘आवेशम २’ चित्रपटाची घोषणा अभिनेत्याने स्वतः केली. पहिल्या चित्रपटाच्या यशानंतर, चाहते त्याच्या सिक्वेलची आतुरतेने वाट पाहत होते. आणि आता हा अ‍ॅक्शन-कॉमेडी चित्रपटाची रिलीज डेट स्वतः फहादने जाहीर केली आहे. २०२७ किंवा २०२८ मध्ये हा चित्रपट प्रदर्शित होण्याची शक्यता आहे.

  • 09 Feb 2026 08:57 AM (IST)

    09 Feb 2026 08:57 AM (IST)

    सोनं स्वस्त झालं, चांदीचा दरही घसरला!

    Gold Rate Today:  भारतात 9 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,659 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,354 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,744 रुपये आहे. भारतात 9 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,540 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,590 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,440 रुपये आहे. भारतात 9 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 284.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,84,900 रुपये आहे.

  • 09 Feb 2026 08:47 AM (IST)

    09 Feb 2026 08:47 AM (IST)

    T20 World Cup 2026 मध्ये IND vs PAK सामना होईल का?

    पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे प्रमुख मोहसीन नक्वी यांनी रविवारी लाहोरमध्ये बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम आणि आयसीसीचे उपाध्यक्ष इम्रान ख्वाजा यांची भेट घेतली. भारताविरुद्धच्या टी-२० विश्वचषक सामन्यावर पाकिस्तानने बहिष्कार टाकण्याच्या प्रस्तावावर निर्माण झालेला पेच सोडवण्यासाठी प्रयत्न तीव्र झाले आहेत. ही बैठक गद्दाफी स्टेडियमवर झाली, ज्याचे फोटो पीसीबीने प्रसिद्ध केले आहेत. ख्वाजा पीसीबी अधिकाऱ्यांशी चर्चेसाठी लाहोरमध्ये पोहोचले आहेत आणि १५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबो येथे होणाऱ्या भारत-पाकिस्तान सामन्यावरील पेच सोडवला जाऊ शकतो, ज्यामुळे सामना होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

  • 09 Feb 2026 08:42 AM (IST)

    09 Feb 2026 08:42 AM (IST)

    चालकाचं ट्रकवरील नियंत्रण सुटलं अन्…; ३० जण जागीचा ठार

    Nigeriac Truck Crash : अबुजा : नायजेरियामध्ये एक थरकाप उडवणारी घटना घडली आहे. प्रवाशांनी भरलेला ट्रक पलटी झाला असून यामध्ये ३० जण जागीच ठार झाले आहे. नायजेरियाच्या कानो राज्यात ही घटना घडली आहे. बचाव आणि मदत पथक घटनास्थळी दाखल झाले असून जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात येत आहे. या घटनेने संपूर्ण कानो राज्य हादरले आहे. कानोच्या गव्हर्नर कार्यलयाने या अपघाताची पुष्टी केली आहे.

  • 09 Feb 2026 08:37 AM (IST)

    09 Feb 2026 08:37 AM (IST)

    बेकायदेशीर पिस्तूल हातात… ट्रिगर दाबताच सुटली गोळी

    छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वाळूज परिसरात क्षणभराच्या निष्काळजीपणातून घडलेली एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. बेकायदेशीर पिस्तूल हाताळताना चुकून सुटलेल्या गोळीमुळे एका तरुणाला गंभीर दुखापत झाली असून या प्रकरणाने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. सुरुवातीला अज्ञात व्यक्तीकडून गोळीबार झाल्याची बनावट कथा सांगून पोलिसांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता, मात्र पोलिसांच्या सखोल चौकशीनंतर संपूर्ण सत्य उघडकीस आले.

Maharashtra to World Breaking News: टी-20 वश्वचषक सामना सुरु झाला आहे. काल झालेल्या श्रीलंका विरुद्ध आयर्लंड या सामन्यात श्रीलंकेने २०२६ च्या टी२० विश्वचषक स्पर्धेत आयर्लंडचा २० धावांनी पराभव करून पहिला विजय मिळवला. तर लोकप्रिय रिअ‍ॅलिटी शो बिग बॉस सिझन 6 मध्ये एंटरटेनमेंटची राणी राखी सावंतने एंट्री होणार आहे. राखी सावंत या सिझनमधील पहिली वाईल्ड कार्ड स्पर्धक आहे. तर भारतात सोन्याच्या आणि चांदीच्या दरात आज घसरण झाली असल्याचे पाहायला मिळत आहे.

