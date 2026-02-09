‘ही’ खास ट्रिक वापरून घरीच बनवा स्ट्रीट-स्टाईल चिकन नूडल्स, सकाळच्या नाश्त्यात करा चविष्ट बेत

सकाळच्या नाश्त्यात सगळ्यांचं काहींना काही चमचमीत पदार्थ खायला खूप जास्त आवडतात. लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळेच चायनीज पदार्थ आवडीने खातात. नाश्त्यात कायमच कांदापोहे, उपमा, शिरा, इडली, डोसा खाऊन कंटाळा येतो. सुट्टीच्या दिवशी सगळेच पदार्थ बाहेरून विकत आणून खाल्ले जातात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये चिकन नूडल्स बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. चिकनपासून अनेक वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात. हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर कायमच चिकन नूडल्स किंवा चिकांपासून बनवलेले वेगवेगळे पदार्थ मागवले जातात. पण कायमच विकतचे तिखट आणि तेलकट पदार्थ खाणे शरीरासाठी अजिबात चांगले नाही. यामुळे शरीरात कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढण्याची जास्त शक्यता असते. सकाळी उठल्यानंतर पोटभर नाश्ता करणे आवश्यक आहे. चला तर जाणून घेऊया चिकन नूडल्स बनवण्याची सोपी रेसिपी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
कायमच मसालेदार भाज्या खाऊन कंटाळा आला असेल तर ‘या’ पद्धतीने बनवा फ्लेवरफूल पनीर भाजी, नोट करा रेसिपी