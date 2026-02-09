Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
'ही' खास ट्रिक वापरून घरीच बनवा स्ट्रीट-स्टाईल चिकन नूडल्स, सकाळच्या नाश्त्यात करा चविष्ट बेत

सकाळच्या किंवा संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये चिकन नूडल्स बनवू शकता. हा पदार्थ घरी आलेल्या पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी सुद्धा बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

Updated On: Feb 09, 2026 | 08:00 AM
'ही' खास ट्रिक वापरून घरीच बनवा स्ट्रीट-स्टाईल चिकन नूडल्स, सकाळच्या नाश्त्यात करा चविष्ट बेत

'ही' खास ट्रिक वापरून घरीच बनवा स्ट्रीट-स्टाईल चिकन नूडल्स, सकाळच्या नाश्त्यात करा चविष्ट बेत

सकाळच्या नाश्त्यात सगळ्यांचं काहींना काही चमचमीत पदार्थ खायला खूप जास्त आवडतात. लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळेच चायनीज पदार्थ आवडीने खातात. नाश्त्यात कायमच कांदापोहे, उपमा, शिरा, इडली, डोसा खाऊन कंटाळा येतो. सुट्टीच्या दिवशी सगळेच पदार्थ बाहेरून विकत आणून खाल्ले जातात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये चिकन नूडल्स बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. चिकनपासून अनेक वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात. हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर कायमच चिकन नूडल्स किंवा चिकांपासून बनवलेले वेगवेगळे पदार्थ मागवले जातात. पण कायमच विकतचे तिखट आणि तेलकट पदार्थ खाणे शरीरासाठी अजिबात चांगले नाही. यामुळे शरीरात कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढण्याची जास्त शक्यता असते. सकाळी उठल्यानंतर पोटभर नाश्ता करणे आवश्यक आहे. चला तर जाणून घेऊया चिकन नूडल्स बनवण्याची सोपी रेसिपी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

कायमच मसालेदार भाज्या खाऊन कंटाळा आला असेल तर ‘या’ पद्धतीने बनवा फ्लेवरफूल पनीर भाजी, नोट करा रेसिपी

साहित्य:

  • चिकन
  • नूडल्स
  • मिक्स भाज्या
  • सोया सॉस
  • टोमॅटो सॉस
  • चिली सॉस
  • काळीमिरी पावडर
  • मीठ
  • तेल
  • आलं लसूण पेस्ट
चहाची मजा वाढवण्यासाठी काही मिनिटांमध्ये बनवा ‘स्वीट पोटॅटो फ्राईज’, लहान मुलांसह मोठ्यांनाही आवडेल पदार्थ

कृती:

  • चिकन नूडल्स बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, टोपात पाणी गरम करून त्यात चवीनुसार मीठ आणि एक चमचा तेल घालून नूडल्स शिजण्यासाठी ठेवा.
  • नूडल्स शिजल्यानंतर त्यातील पाणी पूर्णपणे काढून घ्या. चाळणीवर नूडल्स ठेवून वरून तेल टाका.
  • पॅनमध्ये तेल गरम करून त्यात लाल तिखट, हळद आणि गरम मसाला लावून तयार केलेले चिकन भाजून घ्या. यामुळे नूडल्सला सुंदर चव येईल.
  • त्याच पॅनमध्ये थोडस तेल घालून बारीक चिरलेली लसूण, आलं लसूण पेस्ट आणि कांदा, गाजर आणि भोपळी मिरची घालून चवीनुसार मीठ टाका.
  • सर्व भाज्या कुरकुरीत झाल्यानंतर तळलेले चिकन आणि उकडलेले नूडल्स घाला. त्यानंतर त्यात सोया सॉस, चिली सॉस, व्हिनेगर आणि शेजवान चटणी घालून व्यवस्थित मिक्स करून घ्या.
  • तयार आहेत सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले चिकन नूडल्स. हा पदार्थ लहान मुलांना खूप जास्त आवडेल.

Feb 09, 2026 | 08:00 AM

