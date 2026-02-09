ZP Election Results Live Updates : राज्यातील 12 जिल्हा परिषदांसह 125 पंचायत समितींची मतमोजणी आज

09 Feb 2026 07:55 AM (IST)
निवडणुकीत राज्यभरातील ७४३८ उमेदवारांचे भवितव्य मतयंत्रात बंद झाले आहे. १२ जिल्हा परिषद क्षेत्रात सकाळी ७:३० वाजता मतदानाला सुरुवात झाली. जिल्हा परिषदेच्या ७३१ जागांसाठी एकूण २६२४ उमेदवार रिंगणात आहेत. निवडणुकीची मतमोजणी आज होणार असून, त्यानंतर आचारसंहिता उठवली जाणार आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषदांसह पंचायत समितीच्या निवडणुकीची मतमोजणी आज घेतली जाणार आहे. या मतमोजणीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच मतमोजणी केंद्रांवर चोख सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे.
ZP Election Results Live Update : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुकीची मतमोजणी आज होणार आहे. त्यानंतर आचारसंहिता उठवली जाणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या ७३१ जागांसाठी एकूण २६२४ उमेदवार रिंगणात आहेत. या निवडणुकीची मतमोजणी सकाळी दहापासून सुरु होणार असल्याची माहिती दिली जात आहे. त्यानंतर राज्यातील निवडणुकीचे कल समोर येणार आहेत. यामुळे राज्यभरातील ७४३८ उमेदवारांची धाकधूक आणखी वाढली आहे.
निवडणुकीच्या आयोजित कार्यक्रमानुसार, ५ फेब्रुवारीला मतदान होऊन ७ फेब्रुवारीला निकाल जाहीर केले जाणार होते. मात्र, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या.