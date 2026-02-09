Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
ZP Election Results Live Updates : राज्यातील 12 जिल्हा परिषदांसह 125 पंचायत समितींची मतमोजणी आज

ZP Election Results Live Update : राज्यातील जिल्हा परिषदांसह पंचायत समितींच्या मतमोजणीचे वेगवान अपडेट्स 'नवराष्ट्र'वर...प्रत्येक घडामोडी एका क्लिकवर...

Updated On: Feb 09, 2026 | 07:55 AM
LIVE
राज्यातील 12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समितींचे निकाल

राज्यातील 12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समितींचे निकाल

  • 09 Feb 2026 07:55 AM (IST)

    09 Feb 2026 07:55 AM (IST)

    जिल्हा परिषदेच्या एकूण 731 जागांसाठी 2624 उमेदवार रिंगणात

    निवडणुकीत राज्यभरातील ७४३८ उमेदवारांचे भवितव्य मतयंत्रात बंद झाले आहे. १२ जिल्हा परिषद क्षेत्रात सकाळी ७:३० वाजता मतदानाला सुरुवात झाली. जिल्हा परिषदेच्या ७३१ जागांसाठी एकूण २६२४ उमेदवार रिंगणात आहेत. निवडणुकीची मतमोजणी आज होणार असून, त्यानंतर आचारसंहिता उठवली जाणार आहे.

  • 09 Feb 2026 07:50 AM (IST)

    09 Feb 2026 07:50 AM (IST)

    सर्वच मतमोजणी केंद्रावर चोख सुरक्षा व्यवस्था

    राज्यातील जिल्हा परिषदांसह पंचायत समितीच्या निवडणुकीची मतमोजणी आज घेतली जाणार आहे. या मतमोजणीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच मतमोजणी केंद्रांवर चोख सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे.

ZP Election Results Live Update : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुकीची मतमोजणी आज होणार आहे. त्यानंतर आचारसंहिता उठवली जाणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या ७३१ जागांसाठी एकूण २६२४ उमेदवार रिंगणात आहेत. या निवडणुकीची मतमोजणी सकाळी दहापासून सुरु होणार असल्याची माहिती दिली जात आहे. त्यानंतर राज्यातील निवडणुकीचे कल समोर येणार आहेत. यामुळे राज्यभरातील ७४३८ उमेदवारांची धाकधूक आणखी वाढली आहे.

निवडणुकीच्या आयोजित कार्यक्रमानुसार, ५ फेब्रुवारीला मतदान होऊन ७ फेब्रुवारीला निकाल जाहीर केले जाणार होते. मात्र, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. आता या निवडणुकीत राज्यभरातील ७४३८ उमेदवारांचे भवितव्य मतयंत्रात बंद झाले आहे. १२ जिल्हा परिषद क्षेत्रात सकाळी ७:३० वाजता मतदानाला सुरुवात झाली. जिल्हा परिषदेच्या ७३१ जागांसाठी एकूण २६२४ उमेदवार रिंगणात आहेत. निवडणुकीची मतमोजणी आज होणार असून, त्यानंतर आचारसंहिता उठवली जाणार आहे.

Published On: Feb 09, 2026 | 07:41 AM

