Weekly Horoscope: फेब्रुवारीचा दुसरा आठवडा सर्व राशींसाठी कसा राहील जाणून घ्या

फेब्रुवारीचा दुसरा आठवडा ( 9 ते 15 फेब्रुवारी) चढ उताराचा राहू शकतो. नोकरी, व्यवसाय, आरोग्य, करिअर या सर्वांसाठी मेष ते मीन राशीपर्यंतच्या लोकांसाठी हा आठवडा कसा राहील जाणून घ्या

Updated On: Feb 09, 2026 | 07:05 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फेब्रुवारीचा दुसरा आठवडा खूप खास असणार आहे. गृह नक्षत्रांच्या हालचालीमुळे हा आठवडा खास राहणार आहे. कामामध्ये उत्साह राहील. वादविवाद होऊ शकतो. आर्थिक, आरोग्य, नातेसंबंध चांगले राहतील. ग्रहांची स्थिती काय राशींच्या लोकांसाठी चांगली राहील. मेष ते मीन राशीपर्यंतच्या लोकांसाठी हा आठवडा कसा राहील जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशींच्या लोकांसाठी आठवडा चांगला राहील. नियोजित काम वेळेवर पूर्ण होतील. तुमच्या मधील आत्मविश्वास वाढेल. आर्थिक समस्या दूर होतील. नोकरी करणाऱ्या लोकांवर नवीन जबाबदारी येतील. त्यामुळे तुमची मान प्रतिष्ठा वाढेल. वैवाहिक जीवन चांगले राहील.

वृषभ रास

वृषभ राशींच्या लोकांसाठी हा आठवडा मिश्रीत राहील. कामाच्या ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन होऊ शकते. आर्थिक समस्या जाणवू शकतात. धार्मिक कार्य तुम्ही सहभागी होऊ शकतात. बेरोजगार लोकांना नवीन संधी मिळू शकते.

मिथुन रास

मिथुन राशींच्या लोकांसाठी हा आठवडा चढउताराचा राहील. अपघात होण्याची शक्यता. वाहन चालवताना काळजी घ्यावी. वादविवादापासून दूर रहा. आई वडिलांच्या समस्या दूर होऊ शकतात. व्यवसायाशी संबंधित समस्या दूर होतील.

Nadi Dosh: कुंडलीत नाडी दोष असल्यास लग्नात अडथळे येतात का? काय आहेत कारणे आणि उपाय

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला काही समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. वडिलोपार्जित संपत्तीमधील वादविवाद दूर होतील. कामानिमित्त प्रवास करू शकता.

सिंह रास

सिंह राशींच्या लोकांसाठी हा आठवडा फायदेशीर राहील. परदेश आणि शिक्षणाशी संबंधित समस्या दूर होतील. व्यवसायाच्या संबंधित समस्या दूर होतील. नोकरी करणाऱ्या लोकांना पदोन्नती मिळू शकते. धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात सहभागी होऊ शकता.

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा फायदेशीर राहील. आरोग्याच्या समस्या दूर होतील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस अनुकूल राहील. आरोग्याची काळजी घ्यावी.

तुळ रास

तूळ राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा चढउताराचा राहील . या आठवड्यात तुमचा खर्च वाढू शकतो. ज्येष्ठांच्या आरोग्यांच्या समस्यांमुळे खर्च वाढू शकतो. नोकरी करणाऱ्या लोकांना समस्येचा सामना करावा लागू शकतो. नातेसंबंध चांगले राहतील.

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा सामान्य राहील. गावाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. करिअरमध्ये प्रगती होईल. व्यवसायाची संबंधित अडचणी दूर होतील. तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढेल. जमीन मालमत्तेशी संबंधित लोकांना अपेक्षित यश मिळेल.

Mahashivratri: शिवलिंगावर या वस्तू अर्पण करणे का महत्त्वाचे? जाणून घ्या पूजेचे महत्त्व

धनु रास

धनु राशींच्या लोकांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या समस्या दूर होतील. नोकरी करणाऱ्या लोकांना कामाच्या ठिकाणी महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या मिळू शकतात. यावेळी तुम्ही नवीन व्यवसायाची सुरुवात करू शकता.

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. नियोजित कामे वेळेवर पूर्ण होतील. कुटुंबामध्ये धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाऊ शकते. नोकरी करणाऱ्या लोकांना अपेक्षित यश मिळेल. कुटुंबातील वातावरण अनुकूल राहील.

कुंभ रास

कुंभ राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा अनुकूल राहील. आर्थिक गुंतवणूक विचारपूर्वक करावी. नोकरी करणाऱ्या लोकांची वरिष्ठ आणि कनिष्ठ लोकांशी संबंध चांगले राहतील. व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. वैवाहिक जीवन चांगले राहील.

मीन रास

मीन राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा मिश्रीत राहील. आरोग्याच्या संबंधित समस्या दूर होतील. करियर आणि व्यवसायाशी संबंधित समस्या दूर होतील. मामाच्या ठिकाणी सावध राहावे. वैवाहिक जीवन सामान्य राहील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

