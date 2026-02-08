Nadi Dosh: कुंडलीत नाडी दोष असल्यास लग्नात अडथळे येतात का? काय आहेत कारणे आणि उपाय

हिंदू परंपरेनुसार, लग्नासाठी कुंडली जुळवण्याच्या प्रक्रियेला अत्यंत महत्त्व दिले जाते. श्रद्धेनुसार, वधू-वरांच्या कुंडलीतील ३६ गुण पाहून त्यांचे सुखी, स्थिर आणि यशस्वी वैवाहिक जीवन कळू शकते. वधू आणि वर यांच्यातील मानसिक, शारीरिक, भावनिक सुसंगतता, दोष, आरोग्य, बालसुख आणि भविष्यातील सुसंगतता तपासण्यासाठी कुंडली जुळणी केली जाते. कुंडली जुळवणीमध्ये “नाडी दोष” ला विशेष महत्त्व दिले जाते. नाडी दोष म्हणजे नेमके काय, ते इतके महत्त्वाचे का मानले जाते आणि प्रत्येक परिस्थितीत त्याची भीती बाळगणे आवश्यक आहे का? जाणून घ्या
ज्योतिषशास्त्रानुसार, लग्नापूर्वी, वधू आणि वराच्या कुंडली एकत्रित करून एकूण ३६ गुण जुळवले जातात. या ३६ गुणांपैकी नाडीला विशेष महत्त्व दिले जाते. नाडीचा संबंध नक्षत्राशी आहे आणि ती आदि नाडी, मध्य नाडी आणि मुंगी नाडी अशा तीन श्रेणींमध्ये विभागली गेली आहे. जर मुलाची आणि मुलीची नाडी सारखीच असेल तर त्याला नाडी दोष म्हणतात. शास्त्रानुसार अशा संयोजनामुळे विवाहित जीवनात आव्हाने निर्माण होऊ शकतात, म्हणून ते गांभीर्याने घेतले जाते.
श्रद्धेनुसार, नाडी दोषामुळे लग्नानंतर वैवाहिक जीवनात समस्या उद्भवू शकतात. वडीलधाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की याचा आरोग्यावर, मुलांचे आनंदावर आणि परस्पर सौहार्दावर परिणाम होऊ शकतो. काही लोक याचा संबंध आर्थिक समस्या आणि नातेसंबंधातील तणावांशी देखील जोडतात.
दरम्यान, ज्योतिषशास्त्रानुसार एका दोषाच्या आधारे संपूर्ण नातेसंबंध नाकारणे योग्य नाही. इतर योग, ग्रहांची स्थिती आणि कुंडलीतील संतुलन हे तितकेच महत्त्वाचे आहेत. नाडी दोष असूनही विवाह आनंदी आणि स्थिर राहिले आहेत अशी अनेक उदाहरणे आहेत.
जर नाडी सारखीच असेल तर त्यामुळे नक्कीच दोष निर्माण होतो असे अनेकदा मानले जाते. मात्र ज्योतिषशास्त्रात असे काही अपवाद देखील सांगण्यात आलेले आहे.
जर वधू आणि वराचे नक्षत्र एकच असेल परंतु वेगवेगळे टप्पे असतील, तर नाडी दोषाचा प्रभाव कमी किंवा नाहीसा झाला असे मानले जाते.
काही श्रद्धेनुसार, जन्म राशी सारखीच असली तरी नक्षत्र वेगळे असले तरी, दोष सौम्य मानला जातो. या कारणास्तव, केवळ नाडी दोष ऐकून घाबरून जाण्याऐवजी संपूर्ण कुंडलीचे विश्लेषण करणे आवश्यक मानले जाते.
नाडी दोषाचे परिणाम कमी करण्यासाठी शास्त्रांमध्ये काही उपाय सांगण्यात आलेले आहे. नाडीदोष असलेल्यांनी महामृत्यूजंय मंत्रांचा जप करणे हा एक प्रभावी उपाय मानला जातो. धान्य, वस्त्र, अन्नदान किंवा गाईंची सेवा करणे शिफारसित आहे.
असे मानले जाते की या उपायांमुळे मानसिक शांती मिळते आणि नकारात्मक प्रभाव कमी होतो.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: विवाह जुळवताना अष्टकूट गुणमेलनात ‘नाडी’ हा अत्यंत महत्त्वाचा कूट मानला जातो. वर-वधू दोघांची नाडी एकच (आदि, मध्य किंवा अंत्य) असल्यास नाडी दोष मानला जातो.
Ans: पारंपरिक ज्योतिषानुसार नाडी दोष असल्यास वैवाहिक जीवनात अडचणी, आरोग्य समस्या, वंशवृद्धीतील अडथळे किंवा मतभेद वाढू शकतात, असे मानले जाते. त्यामुळे लग्न जुळताना अडथळे येऊ शकतात
Ans: नाडी तीन प्रकारच्या असतात: आदि नाडी, मध्य नाडी, अंत्य नाडी