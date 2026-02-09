Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • Happy Chocolate Day With Romantic Messages Eternal Sweetness And Love Will Grow In Relationships

Chocolate Day Wishes: रोमँटिक मेसेजने द्या चॉकलेट डे च्या शुभेच्छा! नात्यांमध्ये वाढेल कायमचा गोडवा आणि प्रेम

चॉकलेट डे च्या दिवशी आवडत्या व्यक्तीला चॉकलेट देऊन मनातील भावना व्यक्त केल्या जातात. यामुळे नात्यांमधील गोडवा कायम टिकून राहतो. चॉकलेट डे निमित्त जोडीदाराला पाठवा मराठमोळ्या शुभेच्छा.

Updated On: Feb 09, 2026 | 05:30 AM
रोमँटिक मेसेजने द्या चॉकलेट डे च्या शुभेच्छा! नात्यांमध्ये वाढेल कायमचा गोडवा आणि प्रेम

रोमँटिक मेसेजने द्या चॉकलेट डे च्या शुभेच्छा! नात्यांमध्ये वाढेल कायमचा गोडवा आणि प्रेम

Follow Us:
Follow Us:

दरवर्षी ९ फेब्रुवारीला चॉकलेट डे साजरा केला जातो. या सुंदर दिवशी लोक एकमेकांना चॉकलेट देत प्रेम व्यक्त करतात. चॉकलेट दिल्यामुळे नात्यांमधील गोडवा वाढतो. याशिवाय चॉकलेट खाणे शरीरासाठी सुद्धा फायदेशीर असते. रोमचे संत व्हॅलेंटाईन आणि टर्नीचे संत व्हॅलेंटाईन यांच्या सन्मानार्थ व्हॅलेंटाईन डे साजरा केला जातो. पूर्वी जोडपे व्हॅलेंटाईन डे पूर्ण आनंदाने साजरा करत होते. त्यानंतर मागील काही वर्षांमध्ये व्हॅलेंटाईन डे भारतामध्ये सुद्धा लोकप्रिय झाला. वेगवेगळ्या ब्रँडचे चॉकलेट या दिवशी दिले जाते. याशिवाय काही लोक आपल्या आवडत्या व्यक्तीला परदेशातील अतिशय महागडे चॉकलेट गिफ्ट म्हणून देतात. त्यामुळे नात्यांमधील गोडवा वाढवण्यासाठी जोडीदाराला किंवा लाडक्या मित्रमैत्रिणींना चॉकलेट डे च्या शुभेच्छा पाठवू शकता.(फोटो सौजन्य – istock)

Propose Day 2026: कधी मैत्री, कधी भांडण, तर कधी अबोला…! मनापासून प्रेम व्यक्त करण्यासाठी जोडीदाराला पाठवा मराठमोळ्या शुभेच्छा

आपल्या नात्यातील गोडवा
या चॉकलेटसारखाच नेहमी टिकून राहो
चॉकलेट डे च्या खूप खूप शुभेच्छा!

आयुष्यात तुझ्यासारखी व्यक्ती,
हातात चॉकलेट असेल,
तर जग अधिकच गोड वाटते
हॅपी चॉकलेट डे!

चॉकलेट संपले तरी त्याची चव जिभेवर राहते,
तसेच तुझे प्रेम माझ्या मनात कायम राहील
हॅपी चॉकलेट डे प्रिय!

चॉकलेटपेक्षाही गोड असणाऱ्या माझ्या प्रिय व्यक्तीला
चॉकलेट डे निमित्त हे प्रेमाचे छोटेसे गिफ्ट

आपली मैत्री ही डार्क चॉकलेटसारखी स्ट्रॉन्ग आणि
मिल्क चॉकलेटसारखी गोड आहे
चॉकलेट डे च्या शुभेच्छा!

आयुष्य हे चॉकलेटच्या बॉक्ससारखे आहे,
प्रत्येक तुकड्यात एक नवीन आनंद दडलेला असतो
हॅपी चॉकलेट डे!

हे चॉकलेट फक्त गोडवा वाढवण्यासाठी नाही,
तर आपण एकत्र घालवलेल्या सुंदर क्षणांची आठवण म्हणून आहे

चॉकलेटची चव जशी मनात भरते,
तशीच तुझी माया माझ्या आयुष्यात सुगंध पसरवते
चॉकलेट डे च्या शुभेच्छा!

जगातील सर्वात ‘स्वीट’ व्यक्तीला
आजच्या चॉकलेट डे च्या खूप खूप शुभेच्छा
असेच गोड राहा

आपल्यातील रुसवे-फुगवे चॉकलेट खाऊन विसरूया
आणि पुन्हा नव्याने गोड सुरुवात करूया

सोन्यासारख्या माणसांना चॉकलेट डे च्या शुभेच्छा दिल्याशिवाय दिवस पूर्णच होऊ शकत नाही
हॅपी चॉकलेट डे!

जेव्हा तू उदास असशील,
तेव्हा हे चॉकलेट तुला माझ्या प्रेमाची
आणि आनंदाची आठवण करून देईल

मला चॉकलेट आवडते, पण तुझ्यापेक्षा जास्त नाही!
या गोड दिवशी तुला खूप खूप प्रेम.

हे चॉकलेट तुझ्या आयुष्यात इतका गोडवा आणो की
दुःखाला तिथे जागाच उरणार नाही
हॅपी चॉकलेट डे!

तुझं हसू म्हणजे माझ्या आयुष्यातलं
सर्वात गोड चॉकलेट आहे…!
चॉकलेट डेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

मैत्री असो वा प्रेम,
प्रत्येक नात्यात गोडवा महत्त्वाचा
चॉकलेट डेच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा!

तुझे हृदय चॉकलेट सारखे नाजूक,
त्यात तू एका ड्राय फ्रुटचा तडका
तूच आहेस माझ्या हृदयाचा तुकडा
चॉकलेट डेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

चॉकलेटसारखं तुमचं आयुष्यही
गोड आणि आनंददायी असो.
चॉकलेट डेच्या मनापासून शुभेच्छा!

गोड व्यक्तीसारखी नेहमी जवळ रहा
आयुष्याचे मधुर गीत गात रहा
नात्यातील गोडवा टिकून राहण्यासाठी
चॉकलेट डे च्या शुभेच्छा स्वीकार कर
चॉकलेट डेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

Rose Day 2026: आवडत्या व्यक्तीला गुलाब देऊन व्यक्त करा प्रेम….! रोझ डे च्या मराठमोळ्या शुभेच्छा

तुमच्या आयुष्यातला प्रत्येक क्षण
चॉकलेटच्या गोडव्यासारखा गोड असो,
चॉकलेट डेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

Web Title: Happy chocolate day with romantic messages eternal sweetness and love will grow in relationships

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 09, 2026 | 05:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

व्हॅलेंटाईन विकच्या पहिल्याच दिवशी राडा! तरुणाने स्वतःच्याच तोंडात मारून घेतली चप्पल; स्टेशनवर हाय व्होल्टेज ड्रामा, VIDEO VIRAL
1

व्हॅलेंटाईन विकच्या पहिल्याच दिवशी राडा! तरुणाने स्वतःच्याच तोंडात मारून घेतली चप्पल; स्टेशनवर हाय व्होल्टेज ड्रामा, VIDEO VIRAL

Propose Day 2026: कधी मैत्री, कधी भांडण, तर कधी अबोला…! मनापासून प्रेम व्यक्त करण्यासाठी जोडीदाराला पाठवा मराठमोळ्या शुभेच्छा
2

Propose Day 2026: कधी मैत्री, कधी भांडण, तर कधी अबोला…! मनापासून प्रेम व्यक्त करण्यासाठी जोडीदाराला पाठवा मराठमोळ्या शुभेच्छा

Valentines Day 2025 : फ्लाईट्सवर 7500 तर हॉटेलवर 10,000 रुपयांची सूट, व्हॅलेंटाईन्स डेनिमित्त घ्या ऑफरचा फायदा
3

Valentines Day 2025 : फ्लाईट्सवर 7500 तर हॉटेलवर 10,000 रुपयांची सूट, व्हॅलेंटाईन्स डेनिमित्त घ्या ऑफरचा फायदा

Valentine Day 2026: संत व्हॅलेंटाइन कोण होते? त्यांच्या बलिदान दिनीच का साजरा केला जातो व्हॅलेंटाइन डे
4

Valentine Day 2026: संत व्हॅलेंटाइन कोण होते? त्यांच्या बलिदान दिनीच का साजरा केला जातो व्हॅलेंटाइन डे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Chocolate Day Wishes: रोमँटिक मेसेजने द्या चॉकलेट डे च्या शुभेच्छा! नात्यांमध्ये वाढेल कायमचा गोडवा आणि प्रेम

Chocolate Day Wishes: रोमँटिक मेसेजने द्या चॉकलेट डे च्या शुभेच्छा! नात्यांमध्ये वाढेल कायमचा गोडवा आणि प्रेम

Feb 09, 2026 | 05:30 AM
Career in Music: संगीत क्षेत्रात कसे करावे करिअर? अशा प्रकारे बना Music Producer

Career in Music: संगीत क्षेत्रात कसे करावे करिअर? अशा प्रकारे बना Music Producer

Feb 09, 2026 | 04:15 AM
खेळाच्या मैदानात उतरले राजकारण! T-20 World Cup मध्ये बहिष्काराचे सत्र चिंताजनक

खेळाच्या मैदानात उतरले राजकारण! T-20 World Cup मध्ये बहिष्काराचे सत्र चिंताजनक

Feb 09, 2026 | 01:15 AM
जावळीतील 62% मतदानाचा आज होणार ‘फैसला’; ‘या’ गटात झालेल्या चुरशीच्या लढतीकडे सर्वांचं लक्ष

जावळीतील 62% मतदानाचा आज होणार ‘फैसला’; ‘या’ गटात झालेल्या चुरशीच्या लढतीकडे सर्वांचं लक्ष

Feb 09, 2026 | 12:30 AM
‘हा कुठला सुपरस्टार?’, बाबर आझमच्या विरोधात त्याचाच देश, दिग्गजांनी सर्वांसमक्ष केली फजिती

‘हा कुठला सुपरस्टार?’, बाबर आझमच्या विरोधात त्याचाच देश, दिग्गजांनी सर्वांसमक्ष केली फजिती

Feb 08, 2026 | 11:30 PM
Bangladesh Election: बांगलादेश निवडणुकीपूर्वी हिंसक निदर्शने; Osman Hadi च्या हत्येच्या चौकशीची UN कडे मागणी

Bangladesh Election: बांगलादेश निवडणुकीपूर्वी हिंसक निदर्शने; Osman Hadi च्या हत्येच्या चौकशीची UN कडे मागणी

Feb 08, 2026 | 11:23 PM
T20 World Cup 2026: श्रीलंकेने 20 रन्सने केला आयर्लंडचा पराभव, महेश तीक्ष्णाच्या गोलंदाजीची कमाल

T20 World Cup 2026: श्रीलंकेने 20 रन्सने केला आयर्लंडचा पराभव, महेश तीक्ष्णाच्या गोलंदाजीची कमाल

Feb 08, 2026 | 11:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM