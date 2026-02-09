Palmistry: तळहातावरील गुरू पर्वतावरून ओळखा करिअरमधील यश आणि जीवनातील प्रगती

हस्तरेखाशास्त्रानुसार, सर्व ग्रहांची स्थिती तुमच्या हाताच्या तळहातावर निश्चित केली जाते आणि काळजीपूर्वक निरीक्षण करून ते ओळखता येतात. कुंडलीतील ग्रहांची स्थिती आपले जीवन आणि स्वभाव दर्शवते. तळहातावर, गुरु पर्वत तर्जनी बोटाच्या तळाशी आणि मंगळ पर्वताच्या वर स्थित आहे. हा ग्रह अधिकार, शिक्षण, सौभाग्य, नेतृत्व, व्यवस्थापन, लेखन, ज्ञान आणि बुद्धिमत्तेचा कारक मानला जातो. तळहातावरील गुरू पर्वतावरून कसे ओळखता येते करिअरमधील यश आणि जीवनातील प्रगती जाणून घ्या
हस्तरेषाशास्त्रानुसार, जर तळहातावर गुरु पर्वत चांगला विकसित किंवा प्रमुख असेल तर तो खूप शुभ मानला जातो. असे मानले जाते की अशा व्यक्तीमध्ये दैवी गुण असू शकतात. या लोकांच्या जीवनात भरभराटी येते. असे लोक न्यायाला महत्त्व देतात. अशा व्यक्ती उच्चपदस्थ न्यायाधीश किंवा उच्चपदस्थ अधिकारी बनू शकतात. तसेच काही व्यक्तींना आव्हानांचा देखील सामना करावा लागू शकतो. अशा लोकांना धार्मिक कार्यात खूप रस असतो.
ज्या व्यक्तीच्या कुंडलीमध्ये गुरू पर्वत अविकसित असेल तर या व्यक्ती सामान्यतः स्वभावाने आनंदी असतात. या व्यक्ती दयाळू आणि दानशूर मानल्या जातात. त्यांना आदर आणि प्रसिद्धी मिळवण्याकडे जास्त आकर्षित केले जाते. तसेच आर्थिक बाबतीत आदर आणि प्रसिद्धी जास्त महत्त्वाची असू शकते. त्यांच्यात स्वातंत्र्य, अधिकार आणि नेतृत्व असे गुण असतात. त्यांच्या मनात विरुद्ध लिंगाबद्दल कोमल भावना असू शकतात. त्यांचे प्रेम जीवन सुसंवादी राहते. असे लोक शारीरिकदृष्ट्या निरोगी असतात.
हस्तरेषाशास्त्रानुसार, जर तळहातावरील गुरु पर्वत शनीच्या दिशेने झुकलेला असेल असे लोक कामात अधिक व्यस्त राहतात. हे लोक खूप विचारशील असू शकतात, परंतु कधीकधी, जीवनात पूर्ण किंवा अपेक्षित यश न मिळाल्यामुळे ते निराश होऊ शकतात. असे लोक स्वभावाने गंभीर असू शकतात. जर गुरु पर्वत खाली सरकला असेल तर असे लोक साहित्य क्षेत्रात पूर्ण यश मिळवू शकतात.
जर एखाद्या व्यक्तीच्या तळहातावर गुरु पर्वत खूप विकसित असेल तर अशा व्यक्ती त्यांचे कार्य पूर्ण करण्यास प्राधान्य देतात. ते स्वतःच्या फायद्यासाठी आणि आनंदासाठी खूप मेहनत घेतात. ज्या लोकांच्या तळहातावर गुरू पर्वत नसेल त्यांच्यामध्ये आत्मसन्माचा अभाव वाढलेला असू शकतो. अशा लोकांचे लग्न लवकर होऊ शकते आणि त्यांचे वैवाहिक जीवन आनंदी राहते.
Ans: अंगठ्याच्या शेजारी, तर्जनी (पहिली बोट) खाली असलेला भाग म्हणजे गुरू पर्वत.
Ans: नियोजनबद्ध प्रगती, स्थिर यश, समाजात प्रतिष्ठा आणि आत्मविश्वासपूर्ण जीवनमार्ग दिसून येतो.
Ans: असा गुरू पर्वत नेतृत्वगुण, आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा, सन्मान आणि करिअरमध्ये उच्च पद मिळण्याची क्षमता दर्शवतो.