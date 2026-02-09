Grah Gochar 2026: महाशिवरात्रीच्या दिवशी ‘हे’ ग्रह बदलणार आपली चाल, या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

महाशिवरात्री रविवार, 15 फेब्रुवारी रोजी आहे. हा दिवस धार्मिकदृष्ट्या तर ज्योतिष शास्त्रीय दृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. पंचांगानुसार यावर्षीची महाशिवरात्र खूप विशेष असणार आहे. कारण या दिवशी 3 मोठे ग्रह आपली चाल बदलणार आहेत. मंगळ ग्रह श्रवण नक्षत्रातून निघून धनिष्ठ नक्षत्र प्रवेश करेल, चंद्र शनीच्या मकर राशीत संक्रमण करेल आणि बुध ग्रह रात्री शतभिषा नक्षत्र सोडून पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र संक्रमण करेल. यावेळी बुधाने आपली चाल बदलण्याने ज्योतिष शास्त्रात खूप महत्त्वाचे मानले जाते. अशाप्रकारे महाशिवरात्रीच्या दिवशी शिवाची पूजा केल्याने काही राशींच्या लोकांमध्ये बदल होताना दिसून येईल. कोणत्या आहेत त्या भाग्यशाली राशी जाणून घ्या
मेष राशीचे लोक नवीन संधी घेऊन येऊ शकतात. करियर आणि व्यवसायात अचानक लाभ होईल. दीर्घकापासून रखडलेली कामे वेळेवर पूर्ण होतील. घरात सुख शांतीचे वातावरण राहील. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. तुम्हाला तुमच्या मेहनतीचे अपेक्षित फळ मिळेल. आरोग्य सामान्य राहील. गुंतवणूक केलेल्या लोकांनी विचारपूर्वक निर्णय घ्यावे.
मिथुन राशींच्या लोकांसाठी हा काळ सामान्य राहील. नोकरी आणि व्यवसायात बदल होऊ शकतात. शैक्षणिक क्षेत्रात अपेक्षित यश मिळेल. मानसिक तणाव कमी होईल आणि तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढेल. नवीन गोष्टी शिकण्याचा तुम्हाला फायदा होईल.
कर्क राशींच्या लोकांसाठी हा काळ शुभ राहील. घरगुती बाबतीत तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. मोठ्यांचा आशीर्वाद मिळेल. प्रवास करण्यासाठी हा काळ अनुकूल राहील. आरोग्य सामान्य राहील. कुटुंबामध्ये मानसिक शांती आणि आनंद मिळेल.
सिंह राशींच्या लोकांसाठी हा काळ अनुकूल राहील. करिअरमध्ये फायदा होईल. समाजात मानसन्मान वाढेल.
तुम्ही गुंतवणूक आणि मालमत्तेतून फायदा होईल. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना नवीन संधी मिळतील.
तूळ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ अनुकूल राहील. कुटुंब सोबत संबंध चांगले राहतील. व्यवसायात नवीन योजना आखल्या जाऊ शकतात. आरोग्य सामान्य राहील. मानसिक शांती मिळेल. प्रवास करण्यासाठी हा काळ अनुकूल आहे.
मकर राशींच्या लोकांसाठी हा काळ सामान्य राहील. या काळात आर्थिक स्थिती चांगली राहील. जुने वादविवाद दूर होतील. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. नवीन कामाची सुरुवात करण्यासाठी हा काळ उत्तम राहील. सामाजिक क्षेत्रात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल.
मी नाशिकच्या लोकांसाठी हा काळ चांगला राहील. नोकरी व्यवसायात अपेक्षित यश मिळेल. जुने कर्ज किंवा समस्या दूर होतील. शैक्षणिक क्षेत्रात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: 15 फेब्रुवारी 2026 (महाशिवरात्री) दिवशी एक दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग तयार होत आहे जिथे मंगल, बुध आणि चंद्र हे ग्रह आपल्या राशीत/नक्षत्रात स्थिती बदलतील.
Ans: महाशिवरात्री हा पवित्र दिन भगवान शिवाच्या कृपेचा मानला जातो आणि या दिवशी ग्रहांचे संक्रमण होणे अत्यंत शुभ मानले जाते. यामुळे अद्वितीय ऊर्जा संयोग तयार होतो जो शिवकृपा, समृद्धी आणि प्रगतीला प्रोत्साहन देऊ शकतो
Ans: या संक्रमणाचा मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, तूळ, मकर आणि मीन राशीच्या लोकांना होणार फायदा