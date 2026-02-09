Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Satara Zp Election Result : साताऱ्याच्या ‘मिनी मंत्रालय’वर कुणाची सत्ता? भाजपची लाट रोखणार का राष्ट्रवादी?

‘मिनी मंत्रालय’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेवरील वर्चस्वासाठी भारतीय जनता पक्षाने यंदा टोकाची लढाई उभी केली असून, साताऱ्यात ऐतिहासिक सत्तांतराची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 11:12 AM
साताऱ्याच्या ‘मिनी मंत्रालय’वर कुणाची सत्ता? भाजपची लाट रोखणार का राष्ट्रवादी?

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
  • साताऱ्याच्या ‘मिनी मंत्रालय’वर कुणाची सत्ता?
  • भाजपची लाट रोखणार का राष्ट्रवादी?
  • आज निकाल जाहीर होणार
सातारा : सातारा जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीनंतर संपूर्ण जिल्ह्यात राजकीय वातावरण अक्षरशः तापले आहे. ‘मिनी मंत्रालय’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेवरील वर्चस्वासाठी भारतीय जनता पक्षाने यंदा टोकाची लढाई उभी केली असून, साताऱ्यात ऐतिहासिक सत्तांतराची शक्यता वर्तवली जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या साताऱ्यात भाजपने आक्रमक रणनीती आखत प्रत्येक गणात ताकद लावली. प्रचारापासून मतदानापर्यंत भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी अशी थेट लढत रंगली. काही ठिकाणी कार्यकर्त्यांचा उत्साह ओसंडून वाहताना दिसला, तर काही ठिकाणी आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या.

मतदानानंतर जिल्ह्यात निकालाबाबत प्रचंड उत्सुकता असून, “आपलाच उमेदवार विजयी” असा दावा करत अनेक ठिकाणी समर्थकांनी चक्क पैजाही लावल्याचे चित्र दिसत आहे. भाजप समर्थकांकडून जिल्हा परिषद आपल्या ताब्यात येणार असल्याचा ठाम विश्वास व्यक्त केला जात आहे, तर राष्ट्रवादीकडून शेवटच्या क्षणापर्यंत गड राखण्यासाठी चुरशीची लढत दिल्याचा दावा केला जात आहे.

दरम्यान, आज मतमोजणी होणार असून, त्याच दिवशी साताऱ्याच्या राजकारणाचे अंतिम चित्र स्पष्ट होणार आहे. जिल्हा परिषदवर भाजपचा झेंडा फडकणार की राष्ट्रवादी आपला बालेकिल्ला कायम राखणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. साताऱ्याच्या राजकारणात ऐतिहासिक उलथापालथ होणार की परंपरागत सत्ता कायम राहणार, याचा फैसला आता अवघ्या काही तासांवर येऊन ठेपला आहे.

भाजपच्या आक्रमक वाटचालीला अडथळा आणण्यासाठी दोन्ही राष्ट्रवादी गटांसह शिवसेना आणि काँग्रेसनेही आपआपल्या परीने शर्थीचे प्रयत्न केले. प्रत्येक जागेवर चुरस वाढली असून, अंतिम निकालात राजकीय गणिते कशी जुळतात याबाबत उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

हे सुद्धा वाचा : पुणे जिल्ह्याचा ‘कौल’ कुणाला? ७३ जिल्हा परिषद जागांसाठी मतमोजणी, बारामतीकडे सर्वांचे लक्ष

कार्यकर्ते आकडेमोडीत व्यस्त

शनिवारी झालेल्या मतदानानंतर रविवारी दिवसभर जिल्ह्यातील राजकीय मंडळी, पदाधिकारी व कार्यकर्ते आकडेमोडीत गुंतले होते. फोनाफोनीद्वारे विजय–पराभवाचे अंदाज बांधले जात असून, संभाव्य सत्तासमीकरणांवर चर्चा रंगत आहेत.

12 जिल्हा परिषदांसह 125 पंचायत समितींची मतमोजणी

राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुकीची मतमोजणी आज होत आहे. निकालानंतर आचारसंहिता उठवली जाणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या ७३१ जागांसाठी एकूण २६२४ उमेदवार रिंगणात आहेत. या निवडणुकीची मतमोजणी सकाळी दहापासून सुरु झाली आहे. त्यानंतर राज्यातील निवडणुकीचे कल समोर येणार आहेत. मतमोजणीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच मतमोजणी केंद्रांवर चोख सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे.

Web Title: Everyones attention is on the results of the satara zilla parishad elections

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 09, 2026 | 11:12 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Udayanraje Bhosle : “आमच्यावर प्रेम करणा-या कोणत्याही व्यक्तीने..! खासदार उदयनराजे भोसले यांचा वाढदिवस न साजरा करण्याचा निर्णय
1

Udayanraje Bhosle : “आमच्यावर प्रेम करणा-या कोणत्याही व्यक्तीने..! खासदार उदयनराजे भोसले यांचा वाढदिवस न साजरा करण्याचा निर्णय

Maharashtra EVM Controversy: ढाब्यावर सापडलेल्या ‘त्या‌’ दोन राखीव ईव्हीएम प्रकरणावर निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आले, काय म्हणतायत बघा?
2

Maharashtra EVM Controversy: ढाब्यावर सापडलेल्या ‘त्या‌’ दोन राखीव ईव्हीएम प्रकरणावर निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आले, काय म्हणतायत बघा?

Election Result : राज्यातील 12 जिल्हा परिषदांसह 125 पंचायत समितींचे निकाल आज; मतमोजणीसाठी यंत्रणा सज्ज
3

Election Result : राज्यातील 12 जिल्हा परिषदांसह 125 पंचायत समितींचे निकाल आज; मतमोजणीसाठी यंत्रणा सज्ज

जावळीतील 62% मतदानाचा आज होणार ‘फैसला’; ‘या’ गटात झालेल्या चुरशीच्या लढतीकडे सर्वांचं लक्ष
4

जावळीतील 62% मतदानाचा आज होणार ‘फैसला’; ‘या’ गटात झालेल्या चुरशीच्या लढतीकडे सर्वांचं लक्ष

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
घरबसल्या पाहा आई-लेकामधील हळुवार नात्याची गोष्ट ‘उत्तर’, ‘या’ओटीटीवर प्रदर्शित होणार,वाचा सविस्तर

घरबसल्या पाहा आई-लेकामधील हळुवार नात्याची गोष्ट ‘उत्तर’, ‘या’ओटीटीवर प्रदर्शित होणार,वाचा सविस्तर

Feb 09, 2026 | 12:38 PM
Epstein Files मुळे जागतिक राजकारणात भूकंप; अमेरिकेपासून ते नॉर्वेपर्यंत राजीनाम्यांची लाट

Epstein Files मुळे जागतिक राजकारणात भूकंप; अमेरिकेपासून ते नॉर्वेपर्यंत राजीनाम्यांची लाट

Feb 09, 2026 | 12:38 PM
सायबर हल्ले ठरले भारतीय कंपन्यांसाठी सर्वात मोठा धोका; 51% CEO चिंतेत

सायबर हल्ले ठरले भारतीय कंपन्यांसाठी सर्वात मोठा धोका; 51% CEO चिंतेत

Feb 09, 2026 | 12:30 PM
मराठी सिनेसृष्टीसाठी ऐतिहासिक क्षण! ‘गोंधळ’ या मराठी चित्रपटाचा ‘फिप्रेस्को’ने केला गौरव

मराठी सिनेसृष्टीसाठी ऐतिहासिक क्षण! ‘गोंधळ’ या मराठी चित्रपटाचा ‘फिप्रेस्को’ने केला गौरव

Feb 09, 2026 | 12:27 PM
Uddhav Thackeray News: उद्धव ठाकरेंची आमदारकी धोक्यात ? भाजप आणि शिंदेसेनेच्या बड्या नेत्यांनी डिवचलं

Uddhav Thackeray News: उद्धव ठाकरेंची आमदारकी धोक्यात ? भाजप आणि शिंदेसेनेच्या बड्या नेत्यांनी डिवचलं

Feb 09, 2026 | 12:25 PM
मोबाईल मार्केटमध्ये होणार Starlink ची एंट्री? नेटवर्क नसलेल्या ठिकाणीही असेल इंटरनेट? SpaceX च्या नव्या प्लॅनकडे जगाचं लक्ष

मोबाईल मार्केटमध्ये होणार Starlink ची एंट्री? नेटवर्क नसलेल्या ठिकाणीही असेल इंटरनेट? SpaceX च्या नव्या प्लॅनकडे जगाचं लक्ष

Feb 09, 2026 | 12:18 PM
Indian Banking Growth: विकसित भारतासाठी बँकिंगमध्ये मोठे बदल; उच्चस्तरीय समितीची होणार स्थापना

Indian Banking Growth: विकसित भारतासाठी बँकिंगमध्ये मोठे बदल; उच्चस्तरीय समितीची होणार स्थापना

Feb 09, 2026 | 12:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM