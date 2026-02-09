Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
New Delhi Crime: चुकीची ओळख आणि हेल्मेटने निर्घृण मारहाण; फूड डिलिव्हरी एजंट्सकडून व्यावसायिकाची हत्या

नवी दिल्लीतील कनॉट प्लेसमध्ये चुकीच्या ओळखीमुळे फूड डिलिव्हरी एजंट्सनी 36 वर्षीय व्यावसायिकावर हेल्मेटने निर्घृण हल्ला केला. 17 दिवस मृत्यूशी झुंज दिल्यानंतर त्याचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक केली आहे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 11:07 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • चुकीच्या ओळखीमुळे निष्पाप व्यावसायिकावर मारहाण
  • हेल्मेटने गंभीर जखमी; 17 दिवस उपचार सुरू
  • मात्र उपचारादरम्यान व्यावसायिकाचा मृत्यू
नवी दिल्ली: नवी दिल्ली येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका ३६ वर्षीय व्यावसायिकाची फूड डिलिव्हरी एजंट्सनी हेल्मेटने मारहाण करून हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. हत्या झालेल्या व्यावसायिकाचे नाव शिवम गुप्ता असे आहे. तब्बल १७ दिवस शिवम यांनी मृत्यूशी झुंज दिली. मात्र, उपचारादरम्यान त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. मात्र त्यांची एवढी निर्घृण हत्या का करण्यात आली? जाणून घ्या.

Bihar Crime: वाढदिवसाच्या दिवशी १४ वर्षीय मुलीने उचलला टोकाचा पाउल, हातावर मेहेंदी…; कारण काय?

काय घडलं नेमकं?

नवी दिल्लीचे डीसीपी देवेश यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एका आरोपीचा कनॉट प्लेसमध्ये पाणी पिण्यावरून एका तरुणाशी वाद झाला होता. त्या तरुणाला धडा शिकवण्यासाठी आरोपीने आपल्या दोन साथीदारांना तेथले बोलावले. त्याच वेळी शिवम गुप्ता एका पार्टीवरून घटनेच्या ठिकाणावरून परतत होते. तिथे अंधार असल्याने तरुणांना गैरसमज झाला आणि त्यांनी शिवम गुप्ताला पकडले आणि तरुणांनी त्यांच्यावर हल्ला चढवला.

कशी केली हत्या?

आरोपींनी हेल्मटने शिवमवर निर्घृणपणे वार केले. ते जागीच रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळले. ते या हल्ल्यात गंभीर जाहमी झाले. आरोपींनी त्यांना तिथे सोडून पळ काढला. ३ जानेवारीला मध्यरात्री दीडच्या सुमारास पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळाली. सुरवातीला त्यांना लोक नायक जयप्रक्रश रुग्णालयात आणि नंतर रॅम मनोहर लोहिया रुग्णालयात हलवण्यात आले. त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्यामुळे त्यांच्यावर शस्त्रक्रियाही करण्यात आली, पण डॉक्टरांचे सर्व प्रयत्न अपयशी ठरले. त्यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.

दोघांना अटक

पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल केला असून सीसीटीव्ही फुटेज आणि कॉल रेकॉर्ड्सच्या मदतीने दोन डिलिव्हरी एजंट्सना अटक केली आहे. तर तिसऱ्या आरोपीची चौकशी सुरु आहे. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

Navi Mumbai Crime: वॉर्डबॉय ‘डॉक्टर’ बनून केला उपचार, चुकीच्या इंजेक्शनमुळे 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: नवी दिल्लीतील कनॉट प्लेस परिसरात.

  • Que: हल्ला कशामुळे झाला?

    Ans: क्षुल्लक वाद आणि चुकीच्या ओळखीमुळे.

  • Que: आरोपी कोण आहेत?

    Ans: फूड डिलिव्हरी एजंट्स; दोघांना अटक, तिसऱ्याची चौकशी सुरू.

Published On: Feb 09, 2026 | 11:07 AM

Topics:  

