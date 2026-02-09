Cyber Attacks on Businesses: सायबर धोका वाढतोय! डेटा चोरी, डिजिटल हल्ले उद्योगविश्वासाठी ठरतेय मोठी डोकेदुखी 

Cyber Attacks on Businesses: वाढत्या तंत्रज्ञानामुळे सायबर हल्ले आणि डेटा चोरी ही भारतीय कंपन्यांसाठी सर्वात मोठी डोकेदुखी बनली आहे. ‘एफआवसीसीआय-ईवाय रिस्क सव्हे २०२६’ च्या नवीन अहवालात हा धक्कादायक खुलासा झाला आहे. या अहवालानुसार, अध्यांहून अधिक भारतीय व्यावसायिक आणि उद्योजक सायबर सुरक्षेला त्यांच्या कंपनीच्या वाढीतील सर्वात मोठा अडथळा मानतात. रविवारी प्रसिद्ध झालेल्या या सर्वेक्षणानुसार, सुमारे ५१% वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कबूल केले की, सायबर उल्लंघन आणि डिजिटल हल्ले हे सध्या त्यांच्या विकासातील त्यांच्यासाठी सर्वात मोठे धोके आहेत. यानंतर, बदलत्या ग्राहकांच्या मागण्या ४९ टक्के आणि जागतिक भू-राजकीय उलथापालथ ४८ टक्के व्यवसायासाठी प्रमुख अंकाने म्हणून ओळखल्या गेल्या.
Global Food Market Trend: महागाईला लागला ब्रेक! जागतिक अन्नधान्याच्या किमती सलग पाचव्या महिन्यात घसरल्या
महत्वाची गोष्ट म्हणजे, आज तंत्रज्ञान आणि व्यवसाय ऑपरेशन्स एकमेकांशी खोलवर जोडलेले आहेत. सर्वेक्षण केलेल्या ६१ टक्के नेत्यांनी सांगितले की जलद तांत्रिक बदल आणि डिजिटल हालचाली त्यांच्या बाजारपेठेतील स्थितीवर परिणाम करत आहेत. अशाच संख्येने असेही मानले आहे की सायबर हल्ल्यांमुळे केवळ आर्थिक नुकसान होत नाही तर कंपनीची प्रतिष्ठा देखील गंभीरपणे खराब होते. अहवालात असे दिसून आले आहे की ५७ टक्के उद्योग नेते डेटा चोरी आणि अंतर्गत फसवणुकीबद्दल चिंतित आहेत, तर ४७ टक्के लोकांचा असा विश्वास आहे.
आजकाल, कृत्रिम बुद्धिमता (AI) बदल सर्वत्र चर्चा होत आहे, परंतु भारतीय कंपन्यांसाठी ती दुधारी तलवार असल्याचे सिद्ध होत आहे. सर्वेक्षणानुसार, ६० टक्के लोकांना भीती वाटते की जर त्यांनी एआय सारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला नाही त्तर ते त्यांच्या कामात मागे पडतील, चौपन्न टक्के लोकांना असे वाटते की एआयशी संबंधित जोखीम, जसे की नैतिक मुद्दे आणि प्रशासन, योग्यरित्या व्यवस्थापित केले जात नाहीत.
Loan Without Documents: उत्पन्नाचा दाखला नाही, पगार स्लिप नाही तरीही मिळेल वैयक्तिक कर्ज! जाणून घ्या सोप्या पद्धती
तंत्रज्ञानाव्यतिरिक्त, कधन्यांना पात्र कर्मचाऱ्याऱ्यांची कमतरता देखील भेडसावत आहे. सुमारे ६४ टक्के अधिका-यांचा असा विश्वास आहे की कुशल कर्मचाऱ्याऱ्यांचा अभाव त्यांच्या कामगिरीवर परिणाम करू शकतो, तर ५९ टक्के लोक खराब उत्तराधिकार नियोजनाला शाश्वततेसाठी धोका मानतात, या बदलत्या काळाबद्दल, एफआयसीसीआयचे राजीव शर्मा म्हणतात की जोखीम आता वेगळ्या घटना म्हणून नव्हे तर रणनीतीचा भाग म्हणून हाताळल्या जात आहेत.
महागाई, सायबर चोके आणि हवामान बदल यासारखे धोके आता कंपन्यांना वैयक्तिकरित्या नव्हे तर एकत्रितपणे तपासत आहेत, याव्यतिरिक्त, पुरवठा साखळी समस्या ५४ टक्के आणि नवीन नियमांशी जुळवून घेण्याचे आव्हान ६७ टक्के देखील भारतीय कॉर्पोरेट्सना भेडसावत आहे. हवामान बदल आणि पर्यावरणीय नियमांचे पालन न केल्याने देखील आता कंपन्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.