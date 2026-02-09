सांगली जिल्ह्यात 191 टेबलवर 122 फेऱ्यांत मतमोजणी; अनेक ठिकाणी भाजप आघाडीवर

सांगली : सांगली जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेचे 61 निवडणूक विभाग व 10 पंचायत समितींच्या 122 निर्वाचन गणांसाठी शनिवारी (दि.7) मतदान प्रक्रिया पार पडली. या निवडणुकीत जिल्ह्यात सरासरी 69.76 टक्के मतदान नोंदविण्यात आले आहे. आता या मतदानाची मतमोजणी आज होत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून चोख व्यवस्था करण्यात आली. सध्या भाजप आघाडीवर दिसत आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीचे निकाल आज समोर येत आहेत. जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी एकूण 191 टेबलवर 122 फेऱ्यांत मतमोजणी प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. मतमोजणीसाठी जिल्हा प्रशासन पूर्णपणे सज्ज झाले असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. यात आटपाडी – 18 टेबल, 12 फेऱ्या, जत – 27 टेबल, 13 फेऱ्या, खानापूर – 16 टेबल, 9 फेऱ्या, कडेगाव – 16 टेबल, 11 फेऱ्या, तासगाव – 20 टेबल, 12 फेऱ्या, कवठेमहांकाळ – 16 टेबल, 9 फेऱ्या, पलूस – 14 टेबल, 9 फेऱ्या, वाळवा – 22 टेबल, 19 फेऱ्या, शिराळा – 20 टेबल, 9 फेऱ्या, मिरज – 22 टेबल, 19 फेऱ्या होणार आहेत.
सांगलीत अनेक ठिकाणी मतमोजणी होणार आहे. त्यात आटपाडी-तहसीलदार कार्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, पहिला मजला हॉल, जत – जुने शासकीय धान्य गोदाम क्र. 2, नवीन प्रशासकीय इमारत समोर, खानापूर – इंडोअर स्पोर्ट्स फॅसिलिटी सेंटर, बळवंत कॉलेज, विटा, कडेगाव – औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI), कराड–कडेगाव रोड, तासगाव – शासकीय बहुउद्देशीय कक्ष, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, दत्तमाळ या ठिकाणी मतमोजणी होणार आहे.
जिल्ह्यात पार पडले शांततेत मतदान
“शनिवारी जिल्ह्यात निर्भिड व पारदर्शक मतदान पार पडले. आज मतमोजणी प्रक्रिया शांततेत व पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.”
– अशोक काकडे, जिल्हाधिकारी.
नावांबाबत होता किरकोळ गोंधळ
काही ठिकाणी सकाळच्या वेळेत मतदार यादीतील नावांबाबत किरकोळ गोंधळ निर्माण झाला. प्रशासनाने तातडीने मदत कक्ष सक्रिय करून समस्या सोडवल्याने मतदानावर फारसा परिणाम झाला नाही. तांत्रिक अडचणी टाळण्यासाठी राखीव यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आल्या होत्या.
