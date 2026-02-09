प्रभासच्या ‘स्पिरिट’ला आणखी एक झटका! दीपिकानंतर आता ‘या’ अभिनेत्याने घेतली माघार; दिग्दर्शकासोबत मोठा वाद?

संदीप रेड्डी वांगाचा बहुप्रतिक्षित चित्रपट ‘स्पिरिट’ सध्या चर्चेत आहे. प्रभासच्या चित्रपटाशी संबंधित येणारे अपडेट चाहत्यांना आश्चर्यचकित करत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच दीपिका पदुकोणने चित्रपटातून माघार घातली असल्याचे वृत्त होते. पण आता आणखी एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. ज्येष्ठ अभिनेते प्रकाश राज देखील या मेगा प्रोजेक्टमधून बाहेर पडल्याचे समजले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार अभिनेत्याचा दिग्दर्शक वांगाशी जोरदार वाद झाले आणि त्यानंतर निर्मात्यांशी असलेल्या सर्जनशील मतभेदांमुळे त्यांनी चित्रपट सोडण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे समजले आहे.
ओटीटीप्लेच्या अहवालानुसार, प्रकाश राज आता प्रभासच्या ‘स्पिरिट’चा भाग नसल्याचे वृत्त आहे. सुरुवातीला त्यांना कलाकारांचा एक महत्त्वाचा सदस्य म्हणून वर्णन केले जात होते आणि चित्रपटाच्या कथेत त्यांची भूमिका मजबूत असण्याची अपेक्षा होती. परंतु, आता अफवा असे सूचित करतात की सेटवर गोष्टी वाढल्या आहेत. अहवालांनुसार संदीप रेड्डी वांग आणि प्रकाश राज यांच्यात पटकथा आणि एका दृश्याचे चित्रीकरण करण्याच्या पद्धतीवरून जोरदार वाद झाला, जो हळूहळू कटू संघर्षात बदलला.
प्रकाश राज यांचा संदीप रेड्डी वांगासोबत भांडण?
हे प्रकरण फक्त वादावर थांबले नाही, तर असे म्हटले जात आहे की अभिनेत्याचे निर्मिती संघाशी असलेले संबंध चांगले नव्हते, म्हणूनच संघाने त्याच्यापासून वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. अशीही चर्चा आहे की प्रकाश राज यांचे निर्मिती संघाशी असलेले वर्तन विशेष चांगले नव्हते, ज्यामुळे संघासाठी मोठ्या समस्या निर्माण झाल्या. शेवटी, निर्मात्यांनी त्यांना चित्रपटातून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, प्रकाश राज किंवा निर्मात्यांनी या बातमीवर कोणतेही अधिकृत विधान जारी केलेले नाही.
प्रभासच्या ‘स्पिरिट’ चित्रपटातून एखाद्या अभिनेत्याची बाहेर पडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी, २०२४ मध्ये, दीपिका पदुकोण चित्रपटातून बाहेर पडल्याची बातमी आली तेव्हा चाहते थक्क झाले होते. त्यावेळी, दीपिकाने ८ तासांच्या शिफ्ट, मोठी फी आणि चित्रपटाच्या नफ्यात वाटा यासारख्या अनेक अटी ठेवल्या होत्या, ज्या दिग्दर्शक संदीप रेड्डी वांगा यांना मान्य नव्हत्या.
संदीप रेड्डी वांगा यांच्या चित्रपटात तीव्र अॅक्शन
नववर्षाच्या निमित्ताने, संदीप रेड्डी वांगा यांनी ‘स्पिरिट’ चित्रपटाचे पहिले पोस्टर रिलीज करून इंटरनेटवर खळबळ उडवून दिली. पोस्टरमध्ये, प्रभास त्याच्या दुखापतग्रस्त पाठीवर पट्टी बांधलेला दिसून आले, तर तृप्ती डिमरी शांतपणे सिगारेट पेटवताना दिसत होती. टी-सीरीज आणि भद्रकाली पिक्चर्सच्या बॅनरखाली निर्मित, हा चित्रपट संदीप रेड्डी वांगा यांनी स्वतः लिहिला आणि दिग्दर्शित केला आहे. हा चित्रपट एक संपूर्ण भारतीय निर्मिती चित्रपट आहे ज्यामध्ये तीव्र भावना आणि अॅक्शन प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.