Palmistry: तळहातावरील राहू पर्वतामुळे बदलू शकते नशीब; जाणून घ्या शुभ अशुभ परिणाम

ज्योतिषशास्त्राप्रमाणे हस्तरेखाशास्त्रालाही महत्त्व आहे. तळहातावरील रेषा आणि उंचवटे हे व्यक्तीचे व्यक्तिमत्त्व, भाग्य आणि जीवनातील चढ-उतार दर्शवतात. या पर्वतांपैकी, राहू पर्वताला विशेष महत्त्व आहे. असे म्हटले जाते की, तळहाताच्या मध्यभागी असलेला राहू पर्वत जर संतुलित आणि ठळक असेल, तर तो व्यक्तीच्या अनपेक्षित संधी, संघर्षातील विजय आणि यशाची शक्यता वाढवू शकतो. दरम्यान, कोणत्याही निष्कर्षावर पोहोचण्यापूर्वी हस्तरेखाशास्त्रानुसार संपूर्ण तळहाताचा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहे. तळहातावर राहू पर्वत असणे शुभ की अशुभ जाणून घ्या
ज्योतिषशास्त्रानुसार, राहू हा एक रहस्यमय ग्रह मानला जातो, जो अचानक होणारे बदल, नवीन शक्यता आणि अनपेक्षित घटनांशी संबंधित आहे. हस्तरेखाशास्त्रानुसार याचा प्रभाव राहू पर्वताच्या रूपात दिसून येतो. पारंपरिक मान्यतेनुसार, तळहाताच्या मध्यभागी असलेला हा पर्वत व्यक्तीची लढाऊ वृत्ती, मानसिक सामर्थ्य आणि कठीण परिस्थितींवर मात करण्याची क्षमता दर्शवतो.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, राहू पर्वत संतुलित, स्वच्छ आणि किंचित उंच दिसल्यास ते शुभ मानले जाते. असे लोक आव्हानांना घाबरण्याऐवजी त्यांचा सामना करणे पसंत करतात आणि कठीण काळातही मार्ग काढतात.
हस्तरेखाशास्त्रानुसार, ज्या लोकांच्या कुंडलीत राहू पर्वत बलवान असतो, त्यांच्यामध्ये जीवनातील आव्हानांना संधींमध्ये बदलण्याची क्षमता असते. ते जोखीम पत्करायला घाबरत नाहीत आणि आत्मविश्वासाने पुढे जातात.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, अशा लोकांना त्यांच्या करिअर, व्यवसाय किंवा परराष्ट्र व्यवहारात अनपेक्षित यश मिळण्याची शक्यता असते. कधीकधी, बऱ्याच काळापासून रखडलेली कामेसुद्धा अचानक मार्गी लागू लागतात.
ज्या लोकांच्या कुंडलीत राहू पर्वत बलवान असतो, ते महत्त्वाचे निर्णय घेण्यास सक्षम असतात असे मानले जाते. राजकारण, संशोधन, तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये त्यांची मजबूत पकड असू शकते.
हस्तरेखाशास्त्रानुसार, जर राहू पर्वत दबलेला, वाकडा किंवा असंतुलित दिसत असेल, तर ते काही आव्हानांचे लक्षण मानले जाते. अशा परिस्थितीत, व्यक्तीला निर्णय घेण्यास अडचण, मानसिक गोंधळ किंवा वारंवार अपयश येऊ शकते. दरम्यान, ज्योतिष तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार केवळ राहू पर्वताकडे पाहून एखाद्या व्यक्तीचे भविष्य ठरवता येत नाही. तळहातावरील इतर रेषा आणि पर्वतांचा अभ्यास करणे देखील महत्त्वाचे आहे.
चंद्र पर्वत हे कल्पनाशक्ती, मानसिक शांती आणि प्रवासाचे प्रतीक मानले जाते. ज्यांचा चंद्र पर्वत संतुलित असतो, त्यांच्यामध्ये सर्जनशील विचारशक्ती आणि उत्तम भावनिक संतुलन असते असे मानले जाते.
शुक्र पर्वत प्रेम, आकर्षण, वैवाहिक सुख आणि भौतिक सुखसोयींशी संबंधित आहे. बलवान पर्वत व्यक्तीचे व्यक्तिमत्त्व आणि सामाजिक संबंध सुधारू शकतो.
मंगळ पर्वताला धैर्य, आत्मविश्वास आणि कठोर परिश्रमाचे प्रतीक मानले जाते. ज्योतिषशास्त्रीय मतानुसार, हा पर्वत व्यक्तीला कठीण परिस्थितीतही टिकून राहण्याची शक्ती देतो.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: अशा व्यक्ती धाडसी, संशोधनप्रिय, आव्हानांचा सामना करणाऱ्या आणि वेगळा विचार करणाऱ्या असू शकतात. मात्र याचा अर्थ व्यक्तीच्या संपूर्ण हस्तरेषांवरही अवलंबून असतो.
Ans: हस्तसामुद्रिक शास्त्रानुसार राहू पर्वत व्यक्तिमत्त्व आणि जीवनातील काही प्रवृत्ती दर्शवतो. मात्र यश किंवा अपयश केवळ याच्यावर अवलंबून नसते.
Ans: पारंपरिक मान्यतेनुसार, मजबूत राहू पर्वत असलेल्या व्यक्तींना तंत्रज्ञान, संशोधन, राजकारण, प्रशासन किंवा धाडसी निर्णय घ्यावे लागणाऱ्या क्षेत्रांत संधी मिळू शकतात.