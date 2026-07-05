रविवार, 5 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • How To Make Kulthacha Peethla At Home Simple Food Recipe Cooking Tips Kokan Special Recipe

कोकणातील पारंपरिक पदार्थ! गरमागरम वाफाळत्या भातासोबत खाण्यासाठी बनवा कुळीथाची पिठलं, पचनक्रिया राहील मजबूत

Updated On: Jul 05, 2026 | 08:00 AM IST
जाहिरात
सारांश

पावसाळ्यात गरमागरम वाफाळत्या भातासोबत खाण्यासाठी झटपट तुम्ही कुळीथ पिठी बनवू शकता. हा पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो आणि चव सुद्धा भारी लागते. जाणून घ्या रेसिपी.

कोकणातील पारंपरिक पदार्थ! गरमागरम वाफाळत्या भातासोबत खाण्यासाठी बनवा कुळथाचं पिठलं, पचनक्रिया राहील मजबूत

कोकणातील पारंपरिक पदार्थ! गरमागरम वाफाळत्या भातासोबत खाण्यासाठी बनवा कुळथाचं पिठलं, पचनक्रिया राहील मजबूत

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

कोकणातील प्रत्येक घरात अतिशय आवडीने कुळीथ पिठापासून बनवलेली पिठी किंवा पिठलं खाल्लेले जाते. हा पदार्थ कोकणकरांच्या अतिशय जिव्हाळयाचा आहे. गरमागरम भात किंवा भाकरीसोबत कुळीथ पिठाची पिठी अतिशय सुंदर लागते. कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र आणि इतरही ग्रामीण भागात हा पदार्थ अतिशय आवडीने बनवून खाल्ला जातो. जेवण बनवण्याचा कंटाळा आल्यानंतर अनेक घरांमध्ये डाळ बनवण्याऐवजी भातासोबत खाण्यासाठी पिठी बनवली जाते. पारंपरिक आणि पौष्टिक चवीच्या पदार्थाचे सेवन केल्यास शरीराला भरमसाट फायदे होतात आणि आरोग्य सुधारते. पावसाळ्यात कुळीथपासून बनवलेले सूप किंवा इतर पौष्टिक पदार्थ खाल्ल्यास शरीरात उष्णता कायम टिकून राहते आणि पचनक्रिया बिघडत नाही. पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये इतर कोणतेही तिखट किंवा तेलकट पदार्थ खाण्याऐवजी कुळीथ पिठापासून बनवलेले पदार्थ खावेत. आज आम्ही तुम्हाला १० मिनिटांमध्ये तयार होणारे कुळीथ पिठाचे पिठलं बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि चव सुद्धा मस्त लागते. जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – सोशल मीडिया)

Recipe : कुरकुरीत नूडल्स, आंबट-गोड सॉस आणि भरपूर भाज्या; रेस्टाॅरंट स्टाईल ‘अमेरिकन चाॅप्सी’ची रेसिपी नोट करा

साहित्य:

  • कुळीथ पीठ
  • ओल्या खोबऱ्याचा किस
  • मीठ
  • हिरवी मिरची
  • कोकम
  • लाल तिखट
  • लसूण
  • हळद
  • मोहरी
  • तेल
Party Snacks : तुम्ही कधी ‘दही के शोले खाल्ले’ आहेत का? आजच नोट करा रेसिपी

कृती:

  • कुळीथ पिठाचे पिठलं बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मोठ्या वाटीमध्ये पीठ घेऊन त्यात थोडस पाणी घालून मिक्स करा. पीठ मिक्स करताना त्यात अजिबात गुठळ्या ठेवू नये.
  • पिठलं बनवण्यासाठी कढईमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवा. गरम तेलात मोहरी, हिंग, कढीपत्ता आणि ठेचून घेतलेला लसूण घालून लालसर होईपर्यंत भाजा.
  • त्यानंतर त्यात बारीक चिरून घेतलेला कांदा आणि हिरवी मिरची घालून लालसर होईपर्यंत भाजून घ्या. कांद्यात चवीनुसार मीठ घाला. यामुळे मऊ होण्यास मदत होईल.
  • भाजलेल्या कांद्यात लाल तिखट, हळद आणि गरम मसाला घालून व्यवस्थित मिक्स करा आणि तयार केलेली कुळीथ पिठाचे मिश्रण ओतून मिक्स करा.
  • चमच्याने सतत मिक्स करत राहा. यामुळे पिठलं बनवताना गुठळ्या होणार नाहीत. पिठी मंद आचेवर शिजल्यानंतर ओल्या खोबऱ्याचा किस आणि कोकम घालून मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले कुळीथ पिठाचे पिठलं. हा पदार्थ गरमागरम खाल्ल्यास चव अतिशय भारी लागेल.

Web Title: How to make kulthacha peethla at home simple food recipe cooking tips kokan special recipe

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 05, 2026 | 08:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सकाळचा नाश्त्यात करा हेल्दी पदार्थ! १० मिनिटांमध्ये मसूर डाळीपासून बनवा कुरकुरीत खमंग आप्पे, नोट करा रेसिपी
1

सकाळचा नाश्त्यात करा हेल्दी पदार्थ! १० मिनिटांमध्ये मसूर डाळीपासून बनवा कुरकुरीत खमंग आप्पे, नोट करा रेसिपी

Party Snacks : तुम्ही कधी ‘दही के शोले खाल्ले’ आहेत का? आजच नोट करा रेसिपी
2

Party Snacks : तुम्ही कधी ‘दही के शोले खाल्ले’ आहेत का? आजच नोट करा रेसिपी

Recipe : कुरकुरीत नूडल्स, आंबट-गोड सॉस आणि भरपूर भाज्या; रेस्टाॅरंट स्टाईल ‘अमेरिकन चाॅप्सी’ची रेसिपी नोट करा
3

Recipe : कुरकुरीत नूडल्स, आंबट-गोड सॉस आणि भरपूर भाज्या; रेस्टाॅरंट स्टाईल ‘अमेरिकन चाॅप्सी’ची रेसिपी नोट करा

मुसळधार पावसाळ्यात दुपारच्या जेवणासाठी बनवा गरमागरम आंबट तिखट टोमॅटो सार, वाफाळत्या भातासोबत लागेल चविष्ट
4

मुसळधार पावसाळ्यात दुपारच्या जेवणासाठी बनवा गरमागरम आंबट तिखट टोमॅटो सार, वाफाळत्या भातासोबत लागेल चविष्ट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कोकणातील पारंपरिक पदार्थ! गरमागरम वाफाळत्या भातासोबत खाण्यासाठी बनवा कुळीथाची पिठलं, पचनक्रिया राहील मजबूत

कोकणातील पारंपरिक पदार्थ! गरमागरम वाफाळत्या भातासोबत खाण्यासाठी बनवा कुळीथाची पिठलं, पचनक्रिया राहील मजबूत

Jul 05, 2026 | 08:00 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या दरात घसरण; 24 कॅरेटपासून 18 कॅरेटपर्यंतचे नवीन दर जाहीर

Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या दरात घसरण; 24 कॅरेटपासून 18 कॅरेटपर्यंतचे नवीन दर जाहीर

Jul 05, 2026 | 07:54 AM
Rain Update : संपूर्ण देशभरात मान्सूनची दमदार हजेरी; 20 राज्यांमध्ये मेघगर्जनेसह वादळी पावसाची शक्यता, अलर्ट जारी

Rain Update : संपूर्ण देशभरात मान्सूनची दमदार हजेरी; 20 राज्यांमध्ये मेघगर्जनेसह वादळी पावसाची शक्यता, अलर्ट जारी

Jul 05, 2026 | 07:30 AM
Rohini Nakshatra Gochar: ५ जुलैला मंगळ करणार रोहिणी नक्षत्रात प्रवेश, या राशींच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी

Rohini Nakshatra Gochar: ५ जुलैला मंगळ करणार रोहिणी नक्षत्रात प्रवेश, या राशींच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी

Jul 05, 2026 | 07:05 AM
३० दिवस साखर खाणे पूर्णपणे करा बंद! शरीरसंबंधित गंभीर आजारांपासून कायमची मिळेल सुटका, त्वचा डागविरहित सुंदर

३० दिवस साखर खाणे पूर्णपणे करा बंद! शरीरसंबंधित गंभीर आजारांपासून कायमची मिळेल सुटका, त्वचा डागविरहित सुंदर

Jul 05, 2026 | 05:30 AM
अंधारातून प्रकाशाकडे वाटचाल; पुण्यातील ‘अल्कोहोलिक्स ॲनॉनिमस’ संस्थेची सुवर्णमहोत्सवी वाटचाल

अंधारातून प्रकाशाकडे वाटचाल; पुण्यातील ‘अल्कोहोलिक्स ॲनॉनिमस’ संस्थेची सुवर्णमहोत्सवी वाटचाल

Jul 05, 2026 | 02:35 AM
पिंपरी-चिंचवड पोलिसांची मोठी कारवाई: तब्बल दोन कोटी 64 लाखांचे अमली पदार्थ केले नष्ट

पिंपरी-चिंचवड पोलिसांची मोठी कारवाई: तब्बल दोन कोटी 64 लाखांचे अमली पदार्थ केले नष्ट

Jul 05, 2026 | 12:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Jul 04, 2026 | 08:25 AM
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा