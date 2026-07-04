Shukra-Ketu Yuti: शुक्र-केतूच्या युतीमुळे या राशींच्या लोकांचे चमकणार नशीब, पुढील एक महिना मिळतील शुभ परिणाम

ज्योतिषशास्त्रानुसार, शुक्र आणि केतूची विशेष युती १ ऑगस्टपर्यंत प्रभावी राहील. ही दुर्मिळ युती काही राशींसाठी अत्यंत शुभ मानली जाते. असे म्हटले जाते की, या काळात तिन्ही राशींच्या लोकांना राजयोगासारखे सुख आणि यश मिळू शकते. त्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल आणि कामाच्या ठिकाणीही सकारात्मक परिणाम मिळण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त, तुमचा सामाजिक दर्जा वाढेल आणि तुम्ही तुमच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी अधिक सक्रिय व मेहनती व्हाल. या काळात तुमच्या आयुष्यात अनेक बदल घडू शकतात, परंतु हे बदल बहुतांशी तुमच्या हिताचेच असतील. शुक्र-केतूच्या युतीमुळे कोणत्या राशींच्या लोकांचे नशीब चमकणार आहे ते जाणून घ्या
शुक्र-केतूची युती वृषभ राशींच्या लोकांसाठी खूप फायदेशीर ठरू शकते. या काळात तुमच्या आर्थिक परिस्थितीत हळूहळू सुधारणा दिसून येईल आणि उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला तुमच्या करिअरमध्ये प्रगतीच्या संधी मिळू शकतात आणि तुमच्या मेहनतीचे योग्य फळ मिळेल. नोकरी करणाऱ्यांसाठी नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात, तर व्यावसायिकांना नवीन कल्पनांवर काम करण्याची संधी मिळेल. याव्यतिरिक्त, तुमची वाहन किंवा मालमत्ता खरेदी करण्याची इच्छा पूर्ण होऊ शकते.
कर्क राशींच्या लोकांसाठी हा काळ अत्यंत शुभ मानला जातो. तुमच्या करिअरमध्ये अडथळा आणणारे अडथळे हळूहळू दूर होऊ शकतात. तुमच्या मेहनतीला सकारात्मक फळ मिळेल आणि तुम्हाला एक महत्त्वपूर्ण संधी मिळू शकते. नोकरी शोधणाऱ्यांना अपेक्षित यश मिळू शकते. याशिवाय, धार्मिक कार्यांमधील आवड वाढेल आणि तीर्थयात्रेला जाण्याची शक्यताही आहे. आरोग्याच्या समस्या दूर होतील. गुंतवणुकीतून नफा मिळण्याची शक्यता आहे आणि जुन्या मित्राला भेटणे फायदेशीर ठरू शकते.
कन्या राशींच्या लोकांसाठी हा काळ अत्यंत अनुकूल राहणार आहे. या युतीच्या प्रभावामुळे तुम्हाला राजयोगाचा लाभ मिळू शकतो. तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल आणि तुमच्या बँक खात्यातील शिल्लक वाढेल. गुंतवणुकीच्या बाबतीत नफ्याचे संकेत आहेत आणि तुम्ही नवीन उपक्रम सुरू करण्याचे धाडस करू शकता. घरातील वातावरण सुखद राहील आणि एखाद्या शुभ किंवा मंगल कार्यक्रमाचे आयोजन होण्याची शक्यता आहे. मालमत्तेसंबंधीच्या बाबींमध्ये यश मिळण्याची शक्यता असून, वडिलोपार्जित मालमत्तेतून लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त, परदेश प्रवासाच्या संधी निर्माण होऊ शकतात, ज्यामुळे तुम्हाला नवीन अनुभव मिळतील.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: शुक्र आणि केतू एकाच राशीत किंवा जवळच्या अंशांमध्ये आले की त्याला शुक्र-केतू युती म्हणतात. वैदिक ज्योतिषात हा एक महत्त्वाचा ग्रहसंयोग मानला जातो.
Ans: या युतीचा प्रभाव आर्थिक स्थिती, करिअर, व्यवसाय, नातेसंबंध, सर्जनशीलता आणि आध्यात्मिक जीवनावर दिसू शकतो.
Ans: शुक्र केतूच्या युतीमुळे वृषभ, कर्क आणि कन्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे