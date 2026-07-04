शनिवार, 4 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • The Conjunction Of Venus And Ketu Will Bring Good Fortune To The People Of These Zodiac Signs

Shukra-Ketu Yuti: शुक्र-केतूच्या युतीमुळे या राशींच्या लोकांचे चमकणार नशीब, पुढील एक महिना मिळतील शुभ परिणाम

Updated On: Jul 04, 2026 | 12:50 PM IST
जाहिरात
सारांश

एका महिन्याच्या कालावधीत तुमच्या जीवनात अनेक बदल घडून येताना दिसून येतील. त्यापैकी बहुतांशी बदल हे तुमच्यासाठी अनुकूल राहतील. शुक्र-केतूच्या युतीमुळे कोणत्या राशींच्या लोकांचे नशीब चमकणार आहे ते जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • शुक्र-केतूच्या युतीमुळे या राशींच्या लोकांचे चमकणार नशीब
  • पुढील एक महिना मिळणार शुभ परिणाम
  • भाग्यशाली राशी कोणत्या
 

ज्योतिषशास्त्रानुसार, शुक्र आणि केतूची विशेष युती १ ऑगस्टपर्यंत प्रभावी राहील. ही दुर्मिळ युती काही राशींसाठी अत्यंत शुभ मानली जाते. असे म्हटले जाते की, या काळात तिन्ही राशींच्या लोकांना राजयोगासारखे सुख आणि यश मिळू शकते. त्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल आणि कामाच्या ठिकाणीही सकारात्मक परिणाम मिळण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त, तुमचा सामाजिक दर्जा वाढेल आणि तुम्ही तुमच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी अधिक सक्रिय व मेहनती व्हाल. या काळात तुमच्या आयुष्यात अनेक बदल घडू शकतात, परंतु हे बदल बहुतांशी तुमच्या हिताचेच असतील. शुक्र-केतूच्या युतीमुळे कोणत्या राशींच्या लोकांचे नशीब चमकणार आहे ते जाणून घ्या

या राशींच्या लोकांचे चमकेल नशीब

वृषभ रास

शुक्र-केतूची युती वृषभ राशींच्या लोकांसाठी खूप फायदेशीर ठरू शकते. या काळात तुमच्या आर्थिक परिस्थितीत हळूहळू सुधारणा दिसून येईल आणि उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला तुमच्या करिअरमध्ये प्रगतीच्या संधी मिळू शकतात आणि तुमच्या मेहनतीचे योग्य फळ मिळेल. नोकरी करणाऱ्यांसाठी नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात, तर व्यावसायिकांना नवीन कल्पनांवर काम करण्याची संधी मिळेल. याव्यतिरिक्त, तुमची वाहन किंवा मालमत्ता खरेदी करण्याची इच्छा पूर्ण होऊ शकते.

Hanuman Temples: भारताबाहेरही दुमदुमतो ‘जय श्रीराम’; जाणून घ्या प्रसिद्ध हनुमान मंदिरांचा इतिहास आणि धार्मिक महत्त्व

कर्क रास

कर्क राशींच्या लोकांसाठी हा काळ अत्यंत शुभ मानला जातो. तुमच्या करिअरमध्ये अडथळा आणणारे अडथळे हळूहळू दूर होऊ शकतात. तुमच्या मेहनतीला सकारात्मक फळ मिळेल आणि तुम्हाला एक महत्त्वपूर्ण संधी मिळू शकते. नोकरी शोधणाऱ्यांना अपेक्षित यश मिळू शकते. याशिवाय, धार्मिक कार्यांमधील आवड वाढेल आणि तीर्थयात्रेला जाण्याची शक्यताही आहे. आरोग्याच्या समस्या दूर होतील. गुंतवणुकीतून नफा मिळण्याची शक्यता आहे आणि जुन्या मित्राला भेटणे फायदेशीर ठरू शकते.

Tulsi Mala: तुळशीची माळ खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या अस्सल की बनावट माळेतील फरक

कन्या रास

कन्या राशींच्या लोकांसाठी हा काळ अत्यंत अनुकूल राहणार आहे. या युतीच्या प्रभावामुळे तुम्हाला राजयोगाचा लाभ मिळू शकतो. तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल आणि तुमच्या बँक खात्यातील शिल्लक वाढेल. गुंतवणुकीच्या बाबतीत नफ्याचे संकेत आहेत आणि तुम्ही नवीन उपक्रम सुरू करण्याचे धाडस करू शकता. घरातील वातावरण सुखद राहील आणि एखाद्या शुभ किंवा मंगल कार्यक्रमाचे आयोजन होण्याची शक्यता आहे. मालमत्तेसंबंधीच्या बाबींमध्ये यश मिळण्याची शक्यता असून, वडिलोपार्जित मालमत्तेतून लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त, परदेश प्रवासाच्या संधी निर्माण होऊ शकतात, ज्यामुळे तुम्हाला नवीन अनुभव मिळतील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: शुक्र-केतूची युती म्हणजे काय?

    Ans: शुक्र आणि केतू एकाच राशीत किंवा जवळच्या अंशांमध्ये आले की त्याला शुक्र-केतू युती म्हणतात. वैदिक ज्योतिषात हा एक महत्त्वाचा ग्रहसंयोग मानला जातो.

  • Que: शुक्र-केतूच्या युतीचा कोणत्या क्षेत्रांवर परिणाम होऊ शकतो?

    Ans: या युतीचा प्रभाव आर्थिक स्थिती, करिअर, व्यवसाय, नातेसंबंध, सर्जनशीलता आणि आध्यात्मिक जीवनावर दिसू शकतो.

  • Que: शुक्र केतूच्या युतीमुळे कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे

    Ans: शुक्र केतूच्या युतीमुळे वृषभ, कर्क आणि कन्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे

Web Title: The conjunction of venus and ketu will bring good fortune to the people of these zodiac signs

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 04, 2026 | 12:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Hanuman Temples: भारताबाहेरही दुमदुमतो ‘जय श्रीराम’; जाणून घ्या प्रसिद्ध हनुमान मंदिरांचा इतिहास आणि धार्मिक महत्त्व
1

Hanuman Temples: भारताबाहेरही दुमदुमतो ‘जय श्रीराम’; जाणून घ्या प्रसिद्ध हनुमान मंदिरांचा इतिहास आणि धार्मिक महत्त्व

Tulsi Mala: तुळशीची माळ खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या अस्सल की बनावट माळेतील फरक
2

Tulsi Mala: तुळशीची माळ खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या अस्सल की बनावट माळेतील फरक

Tirupati Balaji Temple: तिरुपती बालाजीचा लाडूचा प्रसाद का आहे खास, जाणून घ्या यामागील इतिहास
3

Tirupati Balaji Temple: तिरुपती बालाजीचा लाडूचा प्रसाद का आहे खास, जाणून घ्या यामागील इतिहास

Gayatri Mantra: गायत्री मंत्राचा जप सकाळी करावा की संध्याकाळी? जाणून घ्या योग्य वेळ, नियम आणि धार्मिक महत्त्व
4

Gayatri Mantra: गायत्री मंत्राचा जप सकाळी करावा की संध्याकाळी? जाणून घ्या योग्य वेळ, नियम आणि धार्मिक महत्त्व

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Shukra-Ketu Yuti: शुक्र-केतूच्या युतीमुळे या राशींच्या लोकांचे चमकणार नशीब, पुढील एक महिना मिळतील शुभ परिणाम

Shukra-Ketu Yuti: शुक्र-केतूच्या युतीमुळे या राशींच्या लोकांचे चमकणार नशीब, पुढील एक महिना मिळतील शुभ परिणाम

Jul 04, 2026 | 12:50 PM
Satara News : गुडघाभर खड्डे, पावसाचे पाणी अन् जीवघेणा प्रवास; व्याहाळी-धोम रस्त्याबाबत नागरिकांचा संताप

Satara News : गुडघाभर खड्डे, पावसाचे पाणी अन् जीवघेणा प्रवास; व्याहाळी-धोम रस्त्याबाबत नागरिकांचा संताप

Jul 04, 2026 | 12:41 PM
IND vs ENG: इंग्लंडविरूद्ध इतिहास रचण्याच्या उंबरठ्यावर Axar Patel, कोणत्याही भारतीय स्पिनरने केला नाही ‘असा’ कारनामा

IND vs ENG: इंग्लंडविरूद्ध इतिहास रचण्याच्या उंबरठ्यावर Axar Patel, कोणत्याही भारतीय स्पिनरने केला नाही ‘असा’ कारनामा

Jul 04, 2026 | 12:28 PM
Ketan Agrawal Muder : केतनच्या हत्येच्या कटाची माहिती चेतनच्या मित्राला? पोलिसांकडून कसून चौकशी सुरू

Ketan Agrawal Muder : केतनच्या हत्येच्या कटाची माहिती चेतनच्या मित्राला? पोलिसांकडून कसून चौकशी सुरू

Jul 04, 2026 | 12:26 PM
Mumbai Metro : मुंबई मेट्रोचा वेग मंदावला! दहिसर-अंधेरी मार्गावर तांत्रिक बिघाड, प्रवाशांचे हाल

Mumbai Metro : मुंबई मेट्रोचा वेग मंदावला! दहिसर-अंधेरी मार्गावर तांत्रिक बिघाड, प्रवाशांचे हाल

Jul 04, 2026 | 12:24 PM
Trump on Khamenei Funeral : ‘ आम्ही आठवड्याभराची मुभा दिली’ ; खामेनेईंच्या अंत्यसंस्कारावरुन ट्रम्प यांनी उडवली इराणची खिल्ली

Trump on Khamenei Funeral : ‘ आम्ही आठवड्याभराची मुभा दिली’ ; खामेनेईंच्या अंत्यसंस्कारावरुन ट्रम्प यांनी उडवली इराणची खिल्ली

Jul 04, 2026 | 12:22 PM
८५ हजारांचे औषध ३५ रुपयांना… भारतातील औषधाची किंमत पाहून अमेरिकन महिला हैराण; म्हणाली, ‘आमची होतेय लूट’

८५ हजारांचे औषध ३५ रुपयांना… भारतातील औषधाची किंमत पाहून अमेरिकन महिला हैराण; म्हणाली, ‘आमची होतेय लूट’

Jul 04, 2026 | 12:17 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Jul 04, 2026 | 08:25 AM
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा