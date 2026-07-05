Pune Crime News: पुण्यात धक्कादायक घटना! प्रेमविवाह केलेल्या विवाहितेची आत्महत्या; पती आणि त्याच्या कथित प्रेयसीवर गुन्हा

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काय नेमकं प्रकरण?
वृषाली भीमराव आरडे ऊर्फ वृषाली रोहित घोडे (वय 25) असे मृत्यू झालेल्या विवाहितेच नाव आहे. वृषाली आणि रोहित यांनी सप्टेंबर 2021 मध्ये प्रेमविवाह केला होता. लग्नानंतर काही काळ बारामती येथे राहिल्यानंतर ते दोघेही नोकरी आणि उदरनिर्वाहासाठी पुण्यात शिफ्ट झाले. मागील दोन वर्षांपासून ते उरुळी देवाची येथील ‘वैष्णव सिटी’ परिसरात भाड्याने राहत होते. रोहित हा’डी-मार्ट’मध्ये (D-Mart) नोकरी करत होता. तिथे काम करणाऱ्या तृप्ती वाकचौरे नावाच्या तरुणीसोबत त्याचे प्रेमसंबंध जुळले. पतीच्या या विवाहबाह्य संबंधाची माहिती जेव्हा पत्नी वृषालीला मिळाली, तेव्हापासून त्याच्यात गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने वाद होत होते. पतीच्या या सततच्या त्रासाला आणि मानसिक छळाला कंटाळून अखेर 27 जून रोजी वृषालीने आपल्या राहत्या घरी गळफास घेऊन जीवन संपवले.
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सुसाईड नोट सापडला
घटनेची माहिती मिळताच फुरसुंगी पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. तपासादरम्यान पोलिसांना मृत वृषालीच्या मोबाईल फोनमध्ये तिने लिहिलेली एक चिठ्ठी आढळून आली आहे. या चिठ्ठीमध्ये तिने आपल्या मृत्यूला पती रोहित आणि त्याची प्रेयसी कशी जबाबदार आहेत, याचा उल्लेख केल्याचे समजते. पोलिसांनी हा मोबाईल जप्त केला आहे. पोलिसांनी चिठ्ठीच्या आधारे रोहित मच्छिंद्र घोडे आणि त्याची प्रेयसी तृप्ती वाकचौरे यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. वृषालीची आई लक्ष्मी आरडे (रा. इंदापूर) यांनी फुरसुंगी पोलीस ठाण्यात (Phursungi Police Station) या संदर्भात तक्रार दिली आहे. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहे.
Ans: पुण्यातील उरुळी देवाची येथे 25 वर्षीय विवाहितेने राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना घडली.
Ans: मृत महिलेच्या मोबाईलमधील कथित चिठ्ठीच्या आधारे तिचा पती आणि त्याच्या कथित प्रेयसीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पतीला अटक करण्यात आली आहे.
Ans: फुरसुंगी पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत असून मोबाईलमधील माहिती आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे पुढील चौकशी सुरू आहे.