Panchak 2026: फेब्रुवारीत पंचक कधीपासून सुरू होत आहे? या काळात कोणती कामे करू नये, जाणून घ्या

सनातन धर्मात पंचक हा पाच दिवसांचा अशुभ काळ मानला जातो. लोकप्रिय भाषेत पंचकला भादवा असेही म्हणतात. शास्त्रांनुसार, पंचकाच्या काळात शुभ कार्ये करण्यास मनाई आहे. पंचक काळात केलेले शुभ कार्य यशस्वी होत नाही आणि अनेक अडथळे येतात असे म्हणतात. जीवनात दीर्घकाळ अडचणी येत राहतात.
जेव्हा चंद्र धनिष्ठ, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद आणि रेवती नक्षत्रांतून संचार करतो तेव्हा त्या कालावधीला पंचक म्हणतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार ज्यावेळी चंद्र कुंभ आणि मीन राशीत जातो तेव्हा पंचक होतो. सनातन धर्मात पंचकला विशेष महत्त्व मानले जाते, त्यामुळे या काळात विशेष खबरदारी घेतली जाते. फेब्रुवारीत पंचक कधीपासून सुरू होत आहे आणि या काळात कोणती कामे करू नये ते जाणून घ्या
पंचांगानुसा, फेब्रुवारीतील पंचक सोमवार, 16 फेब्रुवारी रोजी महाशिवरात्रीच्या दुसऱ्या दिवशी सुरू होतो. हा पंचक 21 फेब्रुवारीपर्यंत चालेल. पंचक सोमवार, 16 फेब्रुवारी रोजी रात्री 8.52 वाजता सुरू होणार आहे आणि हा काळ 21 फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी 7.58 वाजता संपेल.
पंचकदरम्यान लाकूड किंवा गवत गोळा करणे टाळा. पंचकदरम्यान या गोष्टी अशुभ मानल्या जातात. असे केल्याने आग लागण्याचा धोका असू शकतो.
जर तुम्ही घर बांधत असाल तर पंचकदरम्यान छप्पर लावू नका याची काळजी घ्या. मान्यतेनुसार, यामुळे घरात त्रास वाढू शकतो आणि आर्थिक नुकसान होऊ शकते.
पंचक काळात नवीन पलंग किंवा पलंग विणणे किंवा खरेदी करणे अशुभ मानले जाते. यामुळे शांती आणि आनंद भंग होऊ शकतो.
दक्षिण दिशा ही मृत्युदेवता यमराजाची दिशा मानली जाते. पंचकदरम्यान या दिशेने प्रवास करणे टाळा, कारण त्यामुळे दुःख होऊ शकते.
पंचक दरम्यान मृत्यू ही एक अतिशय चिंताजनक घटना मानली जाते. असे मानले जाते की पंचकदरम्यान, मृत व्यक्तीसह कुटुंबातील किंवा वंशातील पाच सदस्यांना समान नशिबाचा सामना करावा लागण्याचा धोका असतो. म्हणून पंचक काळात मृत्यू झाल्यास शांतीसाठी मृतदेहासोबत पाच पुतळे बनवले जातात आणि जाळले जातात.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: जेव्हा चंद्र धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा आणि रेवती या पाच नक्षत्रांतून भ्रमण करतो, त्या काळाला पंचक म्हणतात. हा काल साधारण 5 दिवसांचा असतो.
Ans: फेब्रुवारीमध्ये पंचक साधारण 16 फेब्रुवारीपासून सुरू होऊन 20 फेब्रुवारीपर्यंत आहे
Ans: परंपरेनुसार या काळात काही कामे केल्यास अडथळे, आर्थिक नुकसान किंवा त्रास होऊ शकतो, अशी श्रद्धा आहे.