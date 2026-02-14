Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रीच्या दिवशी या गोष्टी आणा घरी, महादेवांचे राहील तुमच्यावर आशीर्वाद

महाशिवरात्रीचा सण भगवान शिव आणि देवी पार्वती यांच्या दिव्य मिलनाचे प्रतीक आहे. हा सण 15 फेब्रुवारी रोजी साजरा केला जाईल. त्याचवेळी, जर तुम्ही या महाशिवरात्रीला काही खास आणि शुभ वस्तू घरी आणल्या तर ते घरातील नकारात्मकता दूर करते. तसेच वैवाहिक जीवन चांगले राहील. घरात सुख आणि समृद्धी येते. महाशिवरात्रीला घरी आणण्यासाठी फायदेशीर मानल्या जाणाऱ्या वस्तू घरी आणाव्या. महाशिवरात्रीच्या दिवशी कोणत्या गोष्टी घरी आणाव्यात, जाणून घ्या
महाशिवरात्रीला पारद शिवलिंग घरी आणणे हे सर्वात शुभ मानले जाते. शास्त्रांनुसार, केवळ पारद शिवलिंगाचे दर्शन अनेक यज्ञ करण्यासारखे आहे. तुमच्या घरातील देव्हाऱ्यात याची स्थापना केल्याने पूर्वजांच्या शापांपासून आणि वास्तुदोषांपासून मुक्तता मिळते. जर तुमच्या घरात अनेकदा कलह होत असेल तर पारा शिवलिंग स्थापित करण्याचा विचार करा.
रुद्राक्षाची उत्पत्ती भगवान शिवाच्या अश्रूंपासून झाली असे मानले जाते. म्हणूनच, महाशिवरात्रीला एकमुखी किंवा पाचमुखी रुद्राक्ष घरी आणणे, त्याला अभिषेक करणे आणि ते परिधान करणे किंवा तुमच्या तिजोरीत ठेवणे खूप फायदेशीर मानले जाते. यामुळे आरोग्य सुधारते आणि मानसिक ताण कमी होतो.
नंदी हा भगवान शिवाचा निस्सीम भक्त आणि वाहन आहे. नंदीशिवाय भगवान शिवाची पूजा अपूर्ण मानली जाते. म्हणून, महाशिवरात्रीला, घरी एक छोटा चांदीचा नंदी आणा आणि तो तुमच्या तिजोरीत किंवा पैशाच्या पेटीत ठेवा. यामुळे आर्थिक अडचणी दूर होतात आणि संपत्तीचे नवीन मार्ग उघडतात.
जर कुटुंबातील कोणी बराच काळ आजारी असेल तर महाशिवरात्रीला घरी महामृत्युंजय यंत्र आणा. ते ईशान्य कोपऱ्यात स्थापित करा. असे केल्याने अकाली मृत्यूची भीती दूर होते आणि कुटुंबातील सदस्यांचे आरोग्य सुधारते.
भगवान शिव यांना बेलपत्र खूप प्रिय आहे. महाशिवरात्रीच्या शुभ मुहूर्तावर तुमच्या अंगणात किंवा कुंडीत बेलपत्राचे रोप लावणे म्हणजे स्वतः भगवान शिव यांचे आशीर्वाद घेण्यासारखे आहे. असे मानले जाते की ज्या घरात वेलीचे झाड असते तिथे गरिबी कधीच येत नाही आणि देवी लक्ष्मी तिथे नेहमीच वास करते.
