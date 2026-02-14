Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रीच्या दिवशी या गोष्टी आणा घरी, महादेवांचे राहील तुमच्यावर आशीर्वाद

यावर्षी महाशिवरात्री 15 फेब्रुवारी रोजी आहे. ती भगवान शिव आणि देवी पार्वती यांच्या दिव्य मिलनाचे प्रतीक आहे. या शुभ प्रसंगी काही वस्तू घरी आणल्याने खूप फायदे होतात असे मानले जाते.

Updated On: Feb 14, 2026 | 02:15 PM
  • महाशिवरात्र कधी आहे
  • महाशिवरात्रीला घरी या गोष्टी आणा
  • महादेवांचा तुमच्यावर राहील आशीर्वाद
 

 

महाशिवरात्रीचा सण भगवान शिव आणि देवी पार्वती यांच्या दिव्य मिलनाचे प्रतीक आहे. हा सण 15 फेब्रुवारी रोजी साजरा केला जाईल. त्याचवेळी, जर तुम्ही या महाशिवरात्रीला काही खास आणि शुभ वस्तू घरी आणल्या तर ते घरातील नकारात्मकता दूर करते. तसेच वैवाहिक जीवन चांगले राहील. घरात सुख आणि समृद्धी येते. महाशिवरात्रीला घरी आणण्यासाठी फायदेशीर मानल्या जाणाऱ्या वस्तू घरी आणाव्या. महाशिवरात्रीच्या दिवशी कोणत्या गोष्टी घरी आणाव्यात, जाणून घ्या

पारद शिवलिंग

महाशिवरात्रीला पारद शिवलिंग घरी आणणे हे सर्वात शुभ मानले जाते. शास्त्रांनुसार, केवळ पारद शिवलिंगाचे दर्शन अनेक यज्ञ करण्यासारखे आहे. तुमच्या घरातील देव्हाऱ्यात याची स्थापना केल्याने पूर्वजांच्या शापांपासून आणि वास्तुदोषांपासून मुक्तता मिळते. जर तुमच्या घरात अनेकदा कलह होत असेल तर पारा शिवलिंग स्थापित करण्याचा विचार करा.

Somvati Amavasya 2026: 16 की 17 कधी आहे सोमवती अमावस्या, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त आणि पूजा पद्धत

रुद्राक्ष

रुद्राक्षाची उत्पत्ती भगवान शिवाच्या अश्रूंपासून झाली असे मानले जाते. म्हणूनच, महाशिवरात्रीला एकमुखी किंवा पाचमुखी रुद्राक्ष घरी आणणे, त्याला अभिषेक करणे आणि ते परिधान करणे किंवा तुमच्या तिजोरीत ठेवणे खूप फायदेशीर मानले जाते. यामुळे आरोग्य सुधारते आणि मानसिक ताण कमी होतो.

चांदीचे नंदी

नंदी हा भगवान शिवाचा निस्सीम भक्त आणि वाहन आहे. नंदीशिवाय भगवान शिवाची पूजा अपूर्ण मानली जाते. म्हणून, महाशिवरात्रीला, घरी एक छोटा चांदीचा नंदी आणा आणि तो तुमच्या तिजोरीत किंवा पैशाच्या पेटीत ठेवा. यामुळे आर्थिक अडचणी दूर होतात आणि संपत्तीचे नवीन मार्ग उघडतात.

महामृत्युंजय यंत्र

जर कुटुंबातील कोणी बराच काळ आजारी असेल तर महाशिवरात्रीला घरी महामृत्युंजय यंत्र आणा. ते ईशान्य कोपऱ्यात स्थापित करा. असे केल्याने अकाली मृत्यूची भीती दूर होते आणि कुटुंबातील सदस्यांचे आरोग्य सुधारते.

Mahashivratri 2026: पारधी आणि हरणाची महाशिवरात्रीशी जोडलेली कथा तुम्हाला माहीत आहे का? जाणून घ्या

बेलपत्र घरी आणणे

भगवान शिव यांना बेलपत्र खूप प्रिय आहे. महाशिवरात्रीच्या शुभ मुहूर्तावर तुमच्या अंगणात किंवा कुंडीत बेलपत्राचे रोप लावणे म्हणजे स्वतः भगवान शिव यांचे आशीर्वाद घेण्यासारखे आहे. असे मानले जाते की ज्या घरात वेलीचे झाड असते तिथे गरिबी कधीच येत नाही आणि देवी लक्ष्मी तिथे नेहमीच वास करते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: महाशिवरात्री कधी आहे?

    Ans: महाशिवरात्र रविवार, 15 फेब्रुवारी रोजी आहे

  • Que: महाशिवरात्रीला घरी कोणत्या वस्तू आणाव्यात?

    Ans: बेलाची पाने, गंगाजल, रुद्राक्ष, शिवलिंग, भस्म, पांढरी फुले, मध, दूध आणि दही

  • Que: या दिवशी काय दान करावे?

    Ans: तिळ, अन्न, वस्त्र किंवा गरजू व्यक्तींना अन्नदान करणे अत्यंत पुण्यकारक मानले जाते.

Published On: Feb 14, 2026 | 02:15 PM

