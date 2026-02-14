Delhi Crime: व्हॅलेंटाईन्सपूर्वी धक्का! हॉटेलमध्ये प्रेमीयुगुलात वाद; रागाच्या भरात तरुणीची चौथ्या मजल्यावरून मारली उडी

काय घडलं नेमकं?
उत्तरप्रदेशातील बुलंदशरचा राहणार तरुण आणि ईशान्य दिल्लीतील तरुणी यांनी दिल्लीतील ‘संतोष रेसिडेन्सी’ हॉटेलमध्ये एक खोली भाड्याने घेतली होती. खोलीत गेल्यावर तरुणीने लग्नासाठी तगादा लावला. मात्र तरुणाने लग्नासाठी स्पष्ट नकार दिल्याने दोघांमध्ये भांडण झाले. याच भांडणातून एका तरुणीने अचानक बाल्कनीतून खाली झोकून दिले.
प्रसंगावधानाने वाचले प्राण
तरुणी खाली पडत असतांना हॉटेलच्या खाली असलेल्या इलेकट्रीक दुकानातील एका कर्मचाऱ्याने दाखवलेल्या प्रसंगावधानाने तिचे प्राण वाचले. दुकानदाराने सांगितले की, वरून आवाज आल्यावर मी पहिले की तरुणी खाली पडत आहे. त्याने कुठलाच विचार न करता दुकानातील बॉक्सचे पुठ्ठे रस्त्यावर पसरवले. त्या
पुठ्ठ्यांमुळे तरुणी जमिनीवर न पडता त्या बॉक्सवर पडली, ज्यामुळे तिचा जीव वाचला.
घटनेनंतर संबंधित तरुणानेच जखमी तरूणीला तातडीने रुग्णालयात दाखल केले असून सध्या तिच्यावर उपचार सुरु आहेत. दिल्ली पोलिसांनी याप्रकरणी अद्याप एफआयआर नोंदवलेला नाही. तरुणी शुद्धीवर आल्यानंतर तिचा जबाब घेतला जाईल आणि त्यानंतरच पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
देशाची राजधानी दिल्ली येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एका अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक अत्याचार करण्यात आल्याची धक्कदायक बातमी समोर आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या प्रकरणातील आरोपी हे अल्पवयीन आहेत. पोलिसांनी तिन्ही आरोपींना ताब्यात घेतले आहे. या प्रकरणी पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांनी १८ जानेवारी रोजी या प्रकरणाची तक्रार नोंदवली होती. पोलिसांनी घटनेची गंभीरता लक्षात घेत तातडीने कारवाई केली. एका आरोपीच्या आईने पीडितेची अवस्था पाहून स्वतः तिच्या मुलाला पोलिसांच्या स्वाधीन केलं.
