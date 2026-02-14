Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Delhi Crime: व्हॅलेंटाईन्सपूर्वी धक्का! हॉटेलमध्ये प्रेमीयुगुलात वाद; रागाच्या भरात तरुणीची चौथ्या मजल्यावरून मारली उडी

व्हॅलेंटाईन्स डेच्या आधी दिल्लीतील हॉटेलमध्ये प्रेमीयुगुलात लग्नावरून वाद झाला. संतापाच्या भरात तरुणीने चौथ्या मजल्यावरून उडी मारली; मात्र दुकानातील कर्मचाऱ्याच्या प्रसंगावधानामुळे तिचे प्राण वाचले. पोलिसांचा तपास सुरू

Updated On: Feb 14, 2026 | 03:17 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • हॉटेलमध्ये चेक-इननंतर प्रेमीयुगुलात तीव्र वाद
  • लग्नास नकार दिल्याने तरुणीचा टोकाचा निर्णय
  • चौथ्या मजल्यावरून उडी; खालील कर्मचाऱ्याने पुठ्ठे टाकून जीव वाचवला
दिल्ली: दिल्लीतून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ‘व्हँलेंटाईन्स डे’ च्या पूर्वी एका तरुणीने टोकाचं पाऊल उचलले आहे. एका प्रेमी युगुलाने हॉटेलमध्ये चेक- इन केल्यानंतर काही वेळातच त्यांच्यात वाद झाला आणि रागाच्या भरात प्रेयसीने हॉटेलच्या चौथ्या मजल्यावरून खाली उडी मारली. या घटनेने व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. प्रेयसीने उचलेल्या या टोकाच्या पावलामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

काय घडलं नेमकं?

उत्तरप्रदेशातील बुलंदशरचा राहणार तरुण आणि ईशान्य दिल्लीतील तरुणी यांनी दिल्लीतील ‘संतोष रेसिडेन्सी’ हॉटेलमध्ये एक खोली भाड्याने घेतली होती. खोलीत गेल्यावर तरुणीने लग्नासाठी तगादा लावला. मात्र तरुणाने लग्नासाठी स्पष्ट नकार दिल्याने दोघांमध्ये भांडण झाले. याच भांडणातून एका तरुणीने अचानक बाल्कनीतून खाली झोकून दिले.

प्रसंगावधानाने वाचले प्राण

तरुणी खाली पडत असतांना हॉटेलच्या खाली असलेल्या इलेकट्रीक दुकानातील एका कर्मचाऱ्याने दाखवलेल्या प्रसंगावधानाने तिचे प्राण वाचले. दुकानदाराने सांगितले की, वरून आवाज आल्यावर मी पहिले की तरुणी खाली पडत आहे. त्याने कुठलाच विचार न करता दुकानातील बॉक्सचे पुठ्ठे रस्त्यावर पसरवले. त्या
पुठ्ठ्यांमुळे तरुणी जमिनीवर न पडता त्या बॉक्सवर पडली, ज्यामुळे तिचा जीव वाचला.

घटनेनंतर संबंधित तरुणानेच जखमी तरूणीला तातडीने रुग्णालयात दाखल केले असून सध्या तिच्यावर उपचार सुरु आहेत. दिल्ली पोलिसांनी याप्रकरणी अद्याप एफआयआर नोंदवलेला नाही. तरुणी शुद्धीवर आल्यानंतर तिचा जबाब घेतला जाईल आणि त्यानंतरच पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: वादाचे कारण काय होते?

    Ans: लग्नाच्या मुद्द्यावरून दोघांमध्ये वाद झाला होता.

  • Que: तरुणीचा जीव कसा वाचला?

    Ans: खालील दुकानातील कर्मचाऱ्याने पुठ्ठे टाकून पडण्याचा धक्का कमी केला.

  • Que: सध्या काय कारवाई सुरू आहे?

    Ans: तरुणीवर उपचार सुरू असून पोलिस पुढील तपास करत आहेत.

Published On: Feb 14, 2026 | 03:17 PM

