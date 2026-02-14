Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Pradosh Vrat 2026: साडेसाती आणि धैय्यापासून मुक्ती मिळविण्यासाठी शनि प्रदोष व्रताच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय

शनि प्रदोष व्रताला शनि त्रयोदशी असे म्हटले जाते. यावेळी 14 फेब्रुवारी रोजी वर्षातील पहिले शनि प्रदोष व्रत आहे. या दिवशी भगवान शिवासोबतच शनिदेवाचीही पूजा केली जाते. प्रदोष व्रताचे उपाय जाणून घ्या

Feb 14, 2026
फोटो सौजन्य- pinterest

  • प्रदोष व्रत कधी आहे
  • साडेसाती आणि धैय्यापासून मुक्ती मिळविण्यासाठी उपाय
  • शनि प्रदोष व्रत उपाय
 

सनातन धर्मामध्ये प्रदोष व्रताला विशेष महत्त्व आहे. हे व्रत महिन्यातून दोनदा कृष्ण पक्षाच्या तेराव्या दिवशी आणि चंद्र महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या दिवशी येते. प्रदोष व्रत देवांचे देव भगवान शिव यांना समर्पित आहे. प्रदोष व्रताच्या दिवशी प्रदोष काळात भगवान शिव आणि देवी पार्वतीची पूजा केली जाते. या दिवशी उपवास आणि पूजा केल्याने भगवान शिव यांचे विशेष आशीर्वाद मिळतात.

प्रदोष व्रत हे आठवड्यातील ज्या दिवशी येते त्या दिवसावरून नाव दिले जाते. जेव्हा प्रदोष व्रत शनिवारी येते तेव्हा त्याला शनि प्रदोष म्हणतात. शनि प्रदोषा व्रताला शनि त्रयोदशी असेही म्हणतात. आज शनिवार, 14 फेब्रुवारी रोजी वर्षातील पहिले शनि प्रदोष व्रत आहे. या दिवशी भगवान शिवासोबतच शनिदेवाचीही पूजा केली जाते. तसेच, शनिच्या साडेसती आणि धैय्यापासून मुक्ती मिळविण्यासाठी काही विशेष उपाय केले जातात. प्रदोष व्रताच्या दिवशी शनिच्या साडेसती आणि धैय्यापासून मुक्ती मिळविण्यासाठी कोणते उपाय करावे ते जाणून घ्या

प्रदोष व्रताच्या दिवशी शनिच्या साडेसती आणि धैय्यापासून मुक्ती मिळविण्यासाठी उपाय

उडीद डाळ अर्पण करणे

ज्योतिषशास्त्रानुसार, काळ्या आणि गडद निळ्या रंगाच्या वस्तू आणि पदार्थांना शनिदेवाशी संबंधित मानले जाते. ज्योतिषांच्या मान्यतेनुसार, शनि प्रदोष व्रताच्या दिवशी किंवा शनि त्रयोदशीच्या दिवशी शनिदेवाला उडीद डाळ अर्पण करा. यामुळे साडेसाती आणि धैय्याचे परिणाम कमी होतात.

Mahashivratri 2026: पारधी आणि हरणाची महाशिवरात्रीशी जोडलेली कथा तुम्हाला माहीत आहे का? जाणून घ्या

मंत्रांचा जप

या दिवशी शनिदेवाचा बीजमंत्र, ओम शं शनिश्चराय नम: चा जप करा. कमीत कमी 30 फेऱ्या जप करा. यामुळे तुमच्या जीवनातील दुःख लवकर दूर होतील.

सकारात्मक ऊर्जा येईल

या दिवशी एक लोखंडी भांडे घ्या आणि त्यात मोहरीचे तेल ठेवा. नंतर त्यात एक लाल फूल ठेवा. हे भांडे घराच्या मध्यभागी, म्हणजे ब्रह्मस्थानात ठेवा. यामुळे घरात सकारात्मक ऊर्जा वाढते.

पिंपळाच्या झाडाखाली दिवा लावणे

या दिवशी पिंपळाच्या झाडाच्या मुळांना पाणी अर्पण करा. संध्याकाळी पिंपळाच्या झाडाखाली दिवा लावा.

शनिदोष दूर होणे

शनिवारी भगवान हनुमानाची विशेष पूजा करा. असे केल्याने सर्व प्रकारचे शनिदोष दूर होतात.

Zodiac Sign: सिद्धी योगामुळे वृषभ आणि सिंह राशीसह या राशीच्या लोकांना मिळेल नशिबाची साथ

शनि प्रदोष व्रताचे महत्त्व

धार्मिक श्रद्धेनुसार, प्रदोष काळादरम्यान भगवान शिव कैलास पर्वतावर नृत्य करतात. यावेळी केलेली पूजा अनेक पटींनी लाभ मिळतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, सध्या कुंभ, मीन आणि मेष राशी शनिच्या साडेसातीच्या प्रभावाखाली आहेत, तर सिंह आणि धनु राशी धैयाच्या प्रभावाखाली आहेत. शनिवार आणि त्रयोदशीचा हा संयोग शनीच्या अशुभ प्रभावांना कमी करण्यासाठी सर्वोत्तम काळ मानला जातो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: शनि प्रदोष व्रत म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा प्रदोष तिथी शनिवारी येते, तेव्हा त्याला शनि प्रदोष व्रत म्हणतात. हा दिवस भगवान शिव आणि शनिदेव यांच्या पूजेसाठी विशेष मानला जातो.

  • Que: साडेसाती आणि धैय्या म्हणजे काय?

    Ans: साडेसाती म्हणजे शनि ग्रहाचा जन्मराशीवर आणि तिच्या आधी-पुढील राशींवर सुमारे साडेसात वर्षांचा प्रभाव. धैय्या म्हणजे अडीच वर्षांचा शनि प्रभाव.

  • Que: या दिवशी कोणते उपाय करावेत?

    Ans: काळे तीळ, काळे कपडे किंवा तेल दान करणे, शनि मंत्रजप करणे आणि शिवलिंगावर जलाभिषेक करणे शुभ मानले जाते.

Feb 14, 2026

Pradosh Vrat 2026: साडेसाती आणि धैय्यापासून मुक्ती मिळविण्यासाठी शनि प्रदोष व्रताच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय

Feb 14, 2026 | 10:00 AM
