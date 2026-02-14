Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Shukra Gochar Venus Will Make A Rare Conjunction Before Holi People Of This Zodiac Sign Will Be Showered With Wealth

Shukra Gochar: होळीपूर्वी शुक्र ग्रह करणार दुर्मिळ युती, या राशीच्या लोकांवर होईल धनाचा वर्षाव

2 मार्च रोजी शुक्र मीन राशीत प्रवेश करून त्याच्या उच्च राशीत जाईल. शुक्राचे हे संक्रमण होळीपूर्वी होणार आहे. या संक्रमणाचा परिणाम करिअर, व्यवसाय आणि नातेसंबंधावर होऊ शकतो. कोणत्या आहेत त्या भाग्यवान राशी जाणून घ्या

Updated On: Feb 14, 2026 | 11:01 AM
शुक्र सध्या कुंभ राशीत संक्रमण करत आहे, या राशीत त्याने 6 फेब्रुवारी रोजी प्रवेश केला होता. त्यानंतर आनंद, समृद्धी आणि प्रेमाचा कारक शुक्र मीन राशीत प्रवेश करेल. पंचांगानुसार, 2 मार्च रोजी शुक्र कुंभ राशी सोडून मीन राशीत प्रवेश करेल. ज्योतिषशास्त्रानुसार, मीन ही शुक्राची उच्च रास आहे. एकदा या ग्रहावर स्थित झाल्यानंतर शुक्र अत्यंत प्रभावशाली आणि शक्तिशाली बनतो. यामुळे शुभ परिणाम देण्याची त्याची शक्ती त्याच्या सर्वोच्च पातळीवर येते. शुक्र ग्रहाच्या आशीर्वादामुळे त्याचा काही राशीच्या लोकांना फायदा होतो.

ज्योतिषशास्त्रानुसार, मीन राशीमध्ये, शुक्राची सकारात्मक ऊर्जा अनेक पटींनी वाढते. प्रेम, सौंदर्य, कला आणि विलासिता या क्षेत्रांमध्ये व्यक्तीला लक्षणीय फायदा होतो. तुमच्या करिअर आणि व्यवसायामध्ये सुधारणा होईल. नातेसंबंध अधिक सुसंवादी बनतील. जीवनात सुखसोयी आणि विलासिता वाढतात. म्हणूनच, जेव्हा शुक्र मीन राशीत असतो तेव्हा अनेक राशींना त्याचे आशीर्वाद भरपूर प्रमाणात मिळतात. शुक्र ग्रहाच्या संक्रमणामुळे होळीपूर्वी कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार जाणून घ्या

वृषभ रास

शुक्र ग्रह हा तुमच्या राशीचा स्वामी असल्याने मीन राशीत त्याचे उच्च स्थान विशेषतः फायदेशीर ठरेल. उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत मिळतील. अचानक आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणुकीतून चांगले उत्पन्न मिळू शकते. करिअरमध्ये यश मिळण्याची शक्यता आहे. कला, फॅशन, डिझाइन किंवा माध्यमांमध्ये गुंतलेल्यांना महत्त्वपूर्ण संधी मिळू शकतात. होळीपूर्वी तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल.

Pradosh Vrat 2026: साडेसाती आणि धैय्यापासून मुक्ती मिळविण्यासाठी शनि प्रदोष व्रताच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय

मिथुन रास

शुक्राचे हे संक्रमण तुमच्या कर्मभावाला सक्रिय करेल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला बढती मिळू शकते. वरिष्ठांकडून सहकार्य मिळू शकते. रोखून ठेवलेले कोणतेही पैसे तुम्हाला परत मिळू शकतात. नवीन व्यवसाय करार होऊ शकतो. तुमची प्रतिष्ठा वाढेल. समाजात तुमचा आदर वाढेल. तुमचे कौटुंबिक जीवन संतुलित राहील. वैवाहिक जीवन चांगले राहील. तुम्ही घर किंवा वाहन खरेदी करण्याचा विचार करू शकता. तुम्ही घेतलेल्या मेहनतीचे तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल.

कर्क रास

या राशीच्या लोकांवर शुक्र ग्रहाचा आशीर्वाद राहील. तुम्हाला नशिबाची साथ मिळेल. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होतील. परदेशाशी संबंधित कामात यश मिळू शकेल. उच्च शिक्षण किंवा स्पर्धा परीक्षांमध्ये चांगले निकाल अपेक्षित आहेत. या काळात धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाऊ शकते. तुमची आर्थिक स्थिती सुधारेल. तुम्हाला तुमच्या वडिलांकडून किंवा शिक्षकांकडून पाठिंबा मिळेल.

तूळ रास

या राशीच्या लोकांवर शुक्र ग्रहाचे राज्य आहे. मीन राशीत उच्च स्थान असल्याने तुमच्या कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला महत्त्वपूर्ण फायदे मिळतील. नोकरीत बदल होण्याची शक्यता आहे. उत्पन्नात वाढ होण्याचे संकेत आहेत. भागीदारीतील काम फायदेशीर ठरेल. या काळात आरोग्य चांगले राहील. तुमच्या जोडीदाराकडून तुम्हाला पूर्ण सहकार्य मिळेल. जुन्या कर्जातून तुम्हाला मुक्तता मिळेल. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील.

Mahashivratri 2026: पारधी आणि हरणाची महाशिवरात्रीशी जोडलेली कथा तुम्हाला माहीत आहे का? जाणून घ्या

मकर रास

शुक्र संक्रमणामुळे तुमचा संवाद आणि धैर्य बळकट होईल. नवीन संपर्क फायदेशीर ठरतील. तुमच्या भावंडांकडून तुम्हाला सहकार्य मिळेल. मार्केटिंगमुळे तुमच्या व्यवसायाला फायदा होईल. आर्थिक योजना यशस्वी होतील. सुज्ञपणे गुंतवणूक केल्यास फायदा होईल. या काळात तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढलेला राहील. होळीपूर्वी संपत्ती आणि मान-सन्मानात वाढ होण्याचे संकेत आहेत.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: शुक्र गोचर म्हणजे काय?

    Ans: शुक्र एका राशीतून दुसऱ्या राशीत प्रवेश करतो किंवा इतर ग्रहांसोबत युती करतो, त्याला शुक्र गोचर म्हणतात. हा ग्रह धन, वैभव, प्रेम आणि ऐश्वर्याचा कारक मानला जातो.

  • Que: होळीपूर्वी होणारी दुर्मिळ युती का विशेष आहे?

    Ans: शुक्राची इतर प्रभावी ग्रहांसोबतची युती आर्थिक संधी, ऐश्वर्य आणि सुखसोयी वाढवणारी मानली जाते. त्यामुळे या काळाला विशेष महत्त्व दिले जाते.

  • Que: होळीपूर्वी होणाऱ्या युतीचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे

    Ans: होळीपूर्वी होणाऱ्या युतीचा वृषभ, मिथुन, कर्क, तूळ आणि मकर राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे

Published On: Feb 14, 2026 | 11:01 AM

