Pradosh Vrat: प्रदोष व्रताच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, तुमच्या इच्छा होतील पूर्ण

प्रदोष व्रताच्या दिवशी शिवलिंगावर काही गोष्टींचा अभिषेक केल्याने चमत्कारिक फायदे मिळू शकतात. श्रद्धेनुसार, यामुळे संततीचा आशीर्वाद मिळतो आणि भगवान शिवाचा आशीर्वाद मिळतो. कोणते उपाय करावे जाणून घ्या

Updated On: Feb 09, 2026 | 01:00 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

  • प्रदोष व्रत कधी आहे
  • प्रदोष व्रत उपाय
  • प्रदोष व्रत महत्त्व
 

फाल्गुनचा पवित्र महिना भगवान शिवांना खूप प्रिय मानला जातो. या काळात शिवभक्त भगवान शिवाचा आशीर्वाद मिळविण्यासाठी भक्तीभावाने पूजा, उपवास आणि स्तोत्र पठण करतात. प्रदोष व्रत हे भगवान शिव यांना प्रसन्न करण्यासाठी पाळल्या जाणाऱ्या सर्वात महत्त्वाच्या व्रतांपैकी एक आहे. हे व्रत भगवान शिव आणि देवी पार्वती यांना समर्पित आहे. श्रद्धेनुसार, या दिवशी संध्याकाळी पूजा केल्याने आनंद, शांती आणि समृद्धी मिळते. प्रदोष व्रत महिन्यातून दोनदा येतात आणि भक्त ते पूर्ण भक्तीने पाळतात.

ज्योतिषशास्त्रानुसार   प्रदोष व्रताच्या दिवशी भक्त सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत उपवास करतात आणि भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश आणि कार्तिकेय यांची मनापासून पूजा करतात. असे मानले जाते की फाल्गुन महिन्याच्या पहिल्या प्रदोष व्रताला जर शिवलिंगावर भक्तीभावाने विशेष वस्तूंनी अभिषेक केला तर भगवान शिव त्यांच्या भक्तांवर आशीर्वाद देतात आणि पैशाशी संबंधित समस्या दूर होतात. प्रदोष व्रताच्या दिवशी कोणते उपाय करायचे ते जाणून घ्या

प्रदोष व्रत कधी आहे

पंचांगानुसार, फाल्गुन महिन्यातील कृष्ण पक्षातील त्रयोदशी तिथी 14 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 4.1 वाजता सुरू होणार आहे आणि 15 फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी 5.4 वाजता संपणार आहे. प्रदोष व्रत पूजा संध्याकाळी 6.10 वाजता सुरू होईल आणि रात्री 8.44 पर्यंत असेल. या दिवशी भाविक सामान्यतः शिव परिवाराची पूजा करतात, पंचामृत अभिषेक करतात, बेलाची पाने अर्पण करतात आणि कथा पठण करतात. तसेच या दिवशी काही उपाय केले जातात.

Palmistry: तळहातावरील गुरू पर्वतावरून ओळखा करिअरमधील यश आणि जीवनातील प्रगती

प्रदोष व्रताच्या दिवशी करा हे उपाय

गहू आणि धतुराने अभिषेक

फाल्गुन महिन्याच्या पहिल्या प्रदोष उपवासाच्या दिवशी शिवलिंगावर गहू आणि धतुराने अभिषेक करणे शुभ मानले जाते. या काळात जीवनात सुख आणि शांतीसाठी भगवान शिवाची प्रार्थना करावी. असे मानले जाते की असे केल्याने संततीचे सुख मिळते आणि महादेव आपल्या भक्तांवर विशेष आशीर्वाद देतात.

आर्थिक स्थिती

जर खूप प्रयत्न करूनही तुमची आर्थिक परिस्थिती ठीक नसल्यास, तर प्रदोष व्रताच्या दिवशी शिवलिंगावर तांदूळ अर्पण करणे शुभ मानले जाते. असे केल्याने पैसे कमविण्याच्या संधी निर्माण होतात आणि जीवनात पैशाची कमतरता राहत नाही, असे मानले जाते.

Grah Gochar 2026: महाशिवरात्रीच्या दिवशी ‘हे’ ग्रह बदलणार आपली चाल, या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

या गोष्टींचा करा अभिषेक

भगवान शिवाचा आशीर्वाद मिळविण्यासाठी प्रदोष व्रताच्या दिवशी शिवलिंगावर तीळ अर्पण करणे खूप शुभ मानले जाते. असे म्हटले जाते की शिवलिंगावर तिळाचा अभिषेक केल्याने व्यक्तीच्या भूतकाळातील दोषांचा आणि चुकीच्या कर्मांचा प्रभाव कमी होतो आणि त्याच्या जीवनात सुख, शांती आणि समृद्धी येऊ लागते.

चंदनाचा लेप

प्रदोष व्रताच्या दिवशी शिवलिंगाला लाल चंदनाचा लेप अर्पण करणेदेखील खूप शुभ मानले जाते. असे केल्याने कुंडलीतील सूर्य ग्रह बलवान होतो असे मानले जाते. यामुळे त्या व्यक्तीला समाजात अधिक आदर मिळतो आणि पूर्वी रखडलेले काम हळूहळू पूर्ण होऊ लागते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: प्रदोष व्रत कोणत्या दिवशी केले जाते?

    Ans: प्रत्येक पक्षातील त्रयोदशी तिथीच्या संध्याकाळी प्रदोष व्रत केले जाते. सोम, मंगळ, गुरु, शनि अशा वारांनुसार त्याला विशेष महत्त्व असते.

  • Que: प्रदोष व्रताच्या दिवशी कोणते उपाय करावेत?

    Ans: शिवलिंगावर जलाभिषेक, बेलपत्र अर्पण, ‘ॐ नमः शिवाय’ जप, दीपदान आणि शिवआरती करावी.

  • Que: घरातील नकारात्मकता दूर करण्यासाठी काय उपाय?

    Ans: प्रदोष काळात घराच्या मुख्य दरवाज्यासमोर तूपाचा दिवा लावावा आणि धूप करावा.

