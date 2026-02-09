Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

RBI Deposit Insurance: एप्रिल २०२६ पासून ठेवी विम्यात होणार बदल; RBI च्या निर्णयाने ग्राहकांना मिळणार दिलासा

RBI १ एप्रिल २०२६ पासून बँक खाते ठेव विमा प्रणालीमध्ये क्रांतिकारी बदल करण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज झाली आहे. दशकांपासून चालणारी फ्लॅट रेट प्रणाली टप्प्याटप्प्याने बंद केली जाईल आणि त्याऐवजी जोखीम-आधारित प्रीमियम मॉडेल येईल.

Updated On: Feb 09, 2026 | 12:47 PM
RBI Deposit Insurance: एप्रिल २०२६ पासून ठेवी विम्यात होणार बदल; RBI च्या निर्णयाने ग्राहकांना मिळणार दिलासा (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

RBI Deposit Insurance: एप्रिल २०२६ पासून ठेवी विम्यात होणार बदल; RBI च्या निर्णयाने ग्राहकांना मिळणार दिलासा

Follow Us:
Follow Us:
  • आरबीआयचे जोखीम-आधारित मॉडेलमध्ये बदल 
  • १ एप्रिल २०२६ पासून ६४ वर्षांची फ्लॅट रेट प्रणाली बंद 
  • ठेवी विमा प्रणाली अधिक पारदर्शक होणार
 

RBI Deposit Insurance: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India) १ एप्रिल २०२६ पासून बँक खाते ठेव विमा प्रणालीमध्ये क्रांतिकारी बदल करण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज झाली आहे. दशकांपासून चालणारी फ्लॅट रेट प्रणाली टप्प्याटप्प्याने बंद केली जाईल आणि त्याऐवजी जोखीम-आधारित प्रीमियम मॉडेल आणले जाईल असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. या नवीन प्रणाली अंतर्गत, सुरक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बँकांना कमी प्रीमियम भरण्याचा फायदा होईल. या निर्णयामुळे बँकांना त्यांचे जोखीम व्यवस्थापन सुधारण्यास आणि बँकिंग प्रणाली अधिक पारदर्शक बनविण्यास प्रोत्साहन मिळेल.

१९६२ पासून भारतात अस्तित्वात असलेल्या फ्लॅट रेट प्रणाली अंतर्गत, सर्व बँकांना एकसमान प्रीमियम दर भरावा लागत होता. आतापर्यंत, प्रत्येक बँकेला त्यांच्या ठेवींवर प्रति १०० रुपये १२ पैसे प्रीमियम ठेव विमा महामंडळाला द्यावा लागत होता. या जुन्या प्रणालीने बँकांना त्यांचे आर्थिक आरोग्य सुधारण्यासाठी पुरेसे प्रोत्साहन दिले नाही.

Indian Banking Growth: विकसित भारतासाठी बँकिंगमध्ये मोठे बदल; उच्चस्तरीय समितीची होणार स्थापना

नवीन मॉडेल अंतर्गत, भांडवल आणि एनपीए यासारख्या पॅरामीटर्सच्या आधारे बँकांचे वर्गीकरण केले जाईल. बँकांचे चार विशिष्ट जोखीम श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले जाईल: A, B, C आणि D, त्यांच्या आर्थिक आरोग्यावर अवलंबून. सर्वात सुरक्षित श्रेणी “A” मधील बँकांना आता प्रति १०० फक्त ८ पैसे प्रीमियम भरावा लागेल, जो १२ पैशांवरून वाढला आहे. तसेच, श्रेणी B बँका १० पैसे प्रीमियम भरतील आणि श्रेणी C बँका ११ पैसे देतील. दरम्यान, सर्वाधिक जोखीम असलेल्या श्रेणी D बँका १२ पैशांचा प्रीमियम भरत राहतील. या नवीन वर्गीकरण प्रणालीचा सर्वात मोठा फायदा मजबूत आणि सुरक्षित बॅलन्स शीट असलेल्या बँकांना होईल.

केंद्रीय बँकेने बँक जोखीम मूल्यांकन करण्यासाठी दोन भिन्न मॉडेल्स स्वीकारण्याची योजना आखली आहे. व्यावसायिक बँकांना त्यांच्या नफा आणि संभाव्य तोट्याच्या डेटावर आधारित टियर-१ मॉडेल लागू केले जाईल. प्रादेशिक ग्रामीण आणि सहकारी बँकांसाठी, टियर-२ मॉडेल परिमाणात्मक निर्देशकांचे बारकाईने परीक्षण करेल. आरबीआयने दीर्घ कालावधीत चांगला ट्रॅक रेकॉर्ड राखणाऱ्या बँकांना “विंटेज इन्सेंटिव्ह” देण्याचा प्रस्ताव देखील ठेवला आहे. कोणत्याही मोठ्या निर्बंधांच्या अधीन नसलेल्या संस्थांना दरवर्षी अतिरिक्त एक टक्के सूट मिळेल. ही विशेष सवलत एकत्रितपणे जास्तीत जास्त २५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकते, ज्यामुळे जुन्या बँकांना लक्षणीय आर्थिक दिलासा मिळेल.

Cyber Attacks on Businesses: सायबर धोका वाढतोय! डेटा चोरी, डिजिटल हल्ले उद्योगविश्वासाठी ठरतेय मोठी डोकेदुखी

या बदलाचा सार्वजनिक ठेवींच्या सुरक्षिततेवर नकारात्मक परिणाम होणार नाही. बँक अपयशी ठरल्यास ५ लाखांपर्यंतची विमा संरक्षण मर्यादा तशीच राहील. तथापि, मजबूत बँकांसाठी कमी केलेल्या खर्चामुळे ग्राहकांना भविष्यात एफडीवर चांगले व्याजदर मिळण्याची शक्यता वाढेल.
स्थानिक क्षेत्रातील बँका आणि पेमेंट बँका सध्या या जोखीम-आधारित प्रीमियम पद्धतीतून पूर्णपणे वगळण्यात आल्या आहेत. या बँका पूर्वीप्रमाणेच प्रति १०० ठेवींवर १२ पैसे प्रीमियम देत राहतील. डेटाच्या कमतरतेमुळे, या लहान बँकांसाठी अचूक जोखीम मॉडेलिंग सध्या शक्य नाही.

Web Title: Rbi to introduce risk based deposit insurance premium from april 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 09, 2026 | 12:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

RBI Loan Recovery Rules: मनमानी कर्जवसुलीला लागणार लगाम! आरबीआयने लावले बँका व एनबीएफसींवर कडक नियम
1

RBI Loan Recovery Rules: मनमानी कर्जवसुलीला लागणार लगाम! आरबीआयने लावले बँका व एनबीएफसींवर कडक नियम

RBI On Bank Fraud: बँकेने तुमची फसवणूक केलीये? तर आता घाबरू नका; कारण आरबीआय लवकरच नवे नियम आणणार
2

RBI On Bank Fraud: बँकेने तुमची फसवणूक केलीये? तर आता घाबरू नका; कारण आरबीआय लवकरच नवे नियम आणणार

UPI Infrastructure Upgrade: UPI बाबत आरबीआयचा महत्वाचा निर्णय! सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी तांत्रिक पायाभूत सुविधांमध्ये बदल
3

UPI Infrastructure Upgrade: UPI बाबत आरबीआयचा महत्वाचा निर्णय! सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी तांत्रिक पायाभूत सुविधांमध्ये बदल

RBI Repo Rate Update: घर खरेदीदारांसाठी दिलासादायक बातमी! स्थिर रेपो दरामुळे गृहकर्जाची मागणी वाढणार
4

RBI Repo Rate Update: घर खरेदीदारांसाठी दिलासादायक बातमी! स्थिर रेपो दरामुळे गृहकर्जाची मागणी वाढणार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
RBI Deposit Insurance: एप्रिल २०२६ पासून ठेवी विम्यात होणार बदल; RBI च्या निर्णयाने ग्राहकांना मिळणार दिलासा

RBI Deposit Insurance: एप्रिल २०२६ पासून ठेवी विम्यात होणार बदल; RBI च्या निर्णयाने ग्राहकांना मिळणार दिलासा

Feb 09, 2026 | 12:47 PM
T20 World Cup 2026 : पाकिस्तानचे बांगलादेशसोबत डावपेच सुरूच… PCB चा ‘ब्लॅकमेलिंग’चा प्रयत्न

T20 World Cup 2026 : पाकिस्तानचे बांगलादेशसोबत डावपेच सुरूच… PCB चा ‘ब्लॅकमेलिंग’चा प्रयत्न

Feb 09, 2026 | 12:46 PM
घरबसल्या पाहा आई-लेकामधील हळुवार नात्याची गोष्ट ‘उत्तर’, ‘या’ओटीटीवर प्रदर्शित होणार,वाचा सविस्तर

घरबसल्या पाहा आई-लेकामधील हळुवार नात्याची गोष्ट ‘उत्तर’, ‘या’ओटीटीवर प्रदर्शित होणार,वाचा सविस्तर

Feb 09, 2026 | 12:38 PM
Epstein Files मुळे जागतिक राजकारणात भूकंप; अमेरिकेपासून ते नॉर्वेपर्यंत राजीनाम्यांची लाट

Epstein Files मुळे जागतिक राजकारणात भूकंप; अमेरिकेपासून ते नॉर्वेपर्यंत राजीनाम्यांची लाट

Feb 09, 2026 | 12:38 PM
सायबर हल्ले ठरले भारतीय कंपन्यांसाठी सर्वात मोठा धोका; 51% CEO चिंतेत

सायबर हल्ले ठरले भारतीय कंपन्यांसाठी सर्वात मोठा धोका; 51% CEO चिंतेत

Feb 09, 2026 | 12:30 PM
मराठी सिनेसृष्टीसाठी ऐतिहासिक क्षण! ‘गोंधळ’ या मराठी चित्रपटाचा ‘फिप्रेस्को’ने केला गौरव

मराठी सिनेसृष्टीसाठी ऐतिहासिक क्षण! ‘गोंधळ’ या मराठी चित्रपटाचा ‘फिप्रेस्को’ने केला गौरव

Feb 09, 2026 | 12:27 PM
Uddhav Thackeray News: उद्धव ठाकरेंची आमदारकी धोक्यात ? भाजप आणि शिंदेसेनेच्या बड्या नेत्यांनी डिवचलं

Uddhav Thackeray News: उद्धव ठाकरेंची आमदारकी धोक्यात ? भाजप आणि शिंदेसेनेच्या बड्या नेत्यांनी डिवचलं

Feb 09, 2026 | 12:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM