Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Virar News : चटपटीत पाणीपुरी विक्री ठिकाणी साप…, अन्नसुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर; पाहा VIDEO

विरार शहरातील एका रस्त्यावरील पाणीपुरी विक्री ठिकाणी साप आढळल्याची धक्कादायक घटना समोर आली. या घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. अचानक साप दिसताच ग्राहकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.

Updated On: Feb 09, 2026 | 01:45 PM
चटपटीत पाणीपुरी विक्री ठिकाणी साप..., अन्नसुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर

चटपटीत पाणीपुरी विक्री ठिकाणी साप..., अन्नसुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर

Follow Us:
Follow Us:
  • चटपटीत पाणीपुरी विक्री ठिकाणी साप
  • अन्नसुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर
  • अचानक साप दिसताच ग्राहकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण
विरार | निलेश महाडीक : गोलगप्पा, पाणीपुरी , पुचक ही नावं ऐकताच तोंडाला पाणी सुटते. लहानांपासून ते आबालवृद्ध प्रत्येकाला चटपटीत पाणीपुरी आवड असते. पण याच पाणीपुरी संदर्भात मोठी बातमी समोर येत आहे. विरार शहरातील एका रस्त्यावरील पाणीपुरी विक्री ठिकाणी साप आढळल्याची धक्कादायक घटना समोर आली. या घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली.अचानक साप दिसताच ग्राहकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आणि नागरिकांची गर्दी तात्काळ पांगली.

Mumbai-Nagpur Expressway: मुंबई ते नागपूर आता ‘नॉन-स्टॉप’ होणार! राज्य सरकारचा मोठा रस्ता प्रकल्प

सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, या प्रकारामुळे रस्त्यावरील खाद्यपदार्थांच्या स्वच्छतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. उघड्यावर ठेवलेले साहित्य, स्वच्छतेचा अभाव, पाण्याची गुणवत्ता आणि अन्न हाताळण्याची पद्धत यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे मत व्यक्त केले जात आहे. या घटनेनंतर “रस्त्यावरील पाणीपुरी खाणे खरंच सुरक्षित आहे का?” असा सवाल आता नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by NavaRashtra (@navarashtra)

स्थानिक प्रशासन आणि अन्न व औषध प्रशासनाने अशा पाणीपुरी विक्री ठिकाणांची तात्काळ तपासणी करून आवश्यक ती कारवाई करावी, तसेच विक्रेत्यांना स्वच्छतेबाबत कडक सूचना द्याव्यात, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. दरम्यान, नागरिकांनीही रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ खाताना स्वच्छता, पाणी आणि परिसराची स्थिती पाहूनच निर्णय घ्यावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

‘उत्तर भारतीय मजूर म्हणून काम करण्यासाठी येतात आणि पाणीपुरी विकतात’; तामिळनाडूच्या कृषीमंत्र्यांचे वादग्रस्त विधान

तामिळनाडूचे कृषीमंत्री एम.आर.के. पनीरसेल्वम यांच्या विधानामुळे निवडणुकीपूर्वी राजकीय वातावरण तापले आहे. मंत्र्यांनी सांगितले की उत्तर भारतातून येणाऱ्या लोकांना फक्त हिंदी येते आणि त्यामुळे तामिळनाडूमध्ये बांधकाम मजूर किंवा पाणीपुरी विकणे यासारख्या मर्यादित रोजगाराच्या संधी आहेत. याउलट, राज्याच्या द्विभाषिक धोरणामुळे (तमिळ आणि इंग्रजी) तमिळ मुले परदेशात नोकऱ्या शोधत आहेत.

उत्तर भारतातील लोकांबद्दल त्यांनी काय म्हटले?

पनीरसेल्वम म्हणाले की आमची मुले परदेशात जात आहेत कारण आम्ही इंग्रजी शिकलो आणि त्यांना जागतिक संधी दिल्या. उत्तर भारतीयांना फक्त हिंदी येते, म्हणून त्यांच्यासाठी येथे रोजगाराच्या संधी मर्यादित आहेत. द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक) ने मंत्र्यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया दिली आणि उत्तर भारतीयांचा किंवा त्यांच्या रोजगाराचा अपमान करण्याचा त्यांचा हेतू नव्हता असे स्पष्ट केले.

कर्जतमध्ये 12 टेबलावर होणार मतमोजणी! कोणाचे नशीब उघडणार? प्रशासकीय भवनात जय्यत तयारी

Web Title: Panic as a snake is found at a pani puri stall in virar food safety issue comes to the forefront

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 09, 2026 | 01:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?
1

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सावंतवाडीमध्ये आगीचे तांडव! वन विभागासमोरील जुने गोदाम अन्…; नागरिक संतप्त

सावंतवाडीमध्ये आगीचे तांडव! वन विभागासमोरील जुने गोदाम अन्…; नागरिक संतप्त

Feb 09, 2026 | 02:12 PM
Mohan Bhagwat News: ‘संघाने सांगावे राजीनामा देतो!’ ७५ वर्षे वयोमानावर मोहन भागवत यांचे मोठे विधान

Mohan Bhagwat News: ‘संघाने सांगावे राजीनामा देतो!’ ७५ वर्षे वयोमानावर मोहन भागवत यांचे मोठे विधान

Feb 09, 2026 | 02:10 PM
Kedarnath Dham snowfall : बर्फाच्या चादरमध्ये खुलले केदारनाथ धामचे सौंदर्य; गुडघाएवढ्या बर्फात भारतीय सैनिकांचा खडा पहारा

Kedarnath Dham snowfall : बर्फाच्या चादरमध्ये खुलले केदारनाथ धामचे सौंदर्य; गुडघाएवढ्या बर्फात भारतीय सैनिकांचा खडा पहारा

Feb 09, 2026 | 02:10 PM
HSRP नंबर प्लेटबसवण्यात ‘हा’ राज्यात अव्वल; RTO ने दिलेल्या माहितीनुसार…

HSRP नंबर प्लेटबसवण्यात ‘हा’ राज्यात अव्वल; RTO ने दिलेल्या माहितीनुसार…

Feb 09, 2026 | 02:05 PM
Bangladesh Elections : बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी युद्ध! BNP-जमातच्या कार्यकर्त्यांमध्ये राडा; चप्पल-बुटांनी एकमेकांना तुडवलं

Bangladesh Elections : बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी युद्ध! BNP-जमातच्या कार्यकर्त्यांमध्ये राडा; चप्पल-बुटांनी एकमेकांना तुडवलं

Feb 09, 2026 | 02:01 PM
आईचा सुपरफास्ट निर्णय! मुलगा गर्लफ्रेंडसोबत पकडला गेला… घरी नव्हे, थेट मेट्रो स्टेशनवरच करून टाकला साखरपुडा; Video Viral

आईचा सुपरफास्ट निर्णय! मुलगा गर्लफ्रेंडसोबत पकडला गेला… घरी नव्हे, थेट मेट्रो स्टेशनवरच करून टाकला साखरपुडा; Video Viral

Feb 09, 2026 | 02:00 PM
Ratnagiri News: विद्यार्थ्यांचे जीवन अन् शिक्षण वाऱ्यावर? रत्नागिरीमधील 228 शाळा धोकादायक

Ratnagiri News: विद्यार्थ्यांचे जीवन अन् शिक्षण वाऱ्यावर? रत्नागिरीमधील 228 शाळा धोकादायक

Feb 09, 2026 | 01:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

Feb 07, 2026 | 01:49 PM