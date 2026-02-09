Epstein Files मुळे जागतिक राजकारणात भूकंप; अमेरिकेपासून ते नॉर्वेपर्यंत राजीनाम्यांची लाट

धक्कादायक! स्वतःच्या DNA पासून ‘सुपर ह्युमन’ बनवणार होता Jeffrey Epstein; महिलांना एकाच वेळी गरोदर ठेवण्याचा ‘बेबी रँच’ प्लॅन उघड!
या एपस्टीन प्रकरणामुळे तर ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टारमर यांचे पद धोक्यात आहे. यामागचे कारण म्हणते ब्रिटनचे माजी राजदूत पीटर मँडेलसन यांच्याशी असलेली त्यांची मैत्री आहे. पीटर मँडेलसन यांनी लेबर पार्टीचा राजीनामा दिला आहे. एपस्टीन फाइल्समध्ये त्यांनी २५ लाख डॉलरचे पेमेंट केल्याचे आढळून आले होते. याशिवाय त्यांनी हाउस ऑफ लॉर्ड्सचे सदस्य म्हणूनही राजीनामा दिला आहे. परंतु त्याच्यामुळे ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टारमर यांची खुर्ची धोक्यात आली आहे.
एपस्टीन मँडेलसन यांचा संबंध असल्याचे माहिती असतानाही स्टामर यांनी त्यांची राजदूत म्हणून नियुक्त केली होती. याशिवाय ब्रिटनच्या पंतप्रधानांचे चीफ ऑफ स्टाफ मार्ग मॅकस्विनी यांनीही राजीनमा दिला आहे. त्यांनीच पंतप्रधान स्टारमर यांना पीटर मँडेलसन यांची अमेरिकेत ब्रिटनचे राजदूत म्हणून निवड करण्याचा सल्ला दिला होता. मॅकस्विननी हा सल्ला चुकीचा असल्याचे मान्य करत राजीनामा दिला. सध्या मँडेलसन व्यतिरिक्त ब्रिटनमधील इतर काही राजकीय नेत्यांची सध्या चौकशी सुरु आहे.
याशिवाय फ्रान्समध्ये देखील एपस्टीन फाइल्समुळे खळबळ उडाली आहे. फ्रान्सचे माजी संस्कृती मंत्री जॅक लँग यांनी अरब वर्ल्ड इन्स्टिट्यूटच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. एपस्टीनशी ईमेल आणि संपर्कांचा उल्लेख फाइल्समध्ये आहे. परंतु त्यांनी हे आरोप निराधार असल्याचे सांगत राजीनामा दिला आहे. सध्या त्यांच्या प्रकरणाची चौकशी सुरु आहे.
नॉर्वेच्या क्राउन प्रिन्सेस मेट-मारिट यांनी त्याच्या राजदूत मोना जुहल यांनाही एपस्टीन फाइल्समध्ये नाव आल्याने खेद व्यक्त करत पदावरुन काढून टाकले आहे. तर जॉर्डनमझील नॉर्वेयिन राजदूताने देखील राजीनामा दिला आहे.
अमेरिकेतही एपस्टीन फाइल्समुळे राजीनाम्यांची मालिरा सुरु झाली आहे. वॉल स्ट्रीट लॉ फर्म पॉल वीसचे अध्यक्ष ब्रॅड कार्प यांनी आपले पद सोडले आहे. तसेच बार्कलेजचे माजी सीईओ जेस स्टॅली यांनी देखील आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. तसेच मागच्या आठवड्यात स्लोवाकियाचे माजी परराष्ट्री मंत्री मिरोस्लाव लाजक यांनी देखील राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदाचा राजीनामा दिला होता. स्वीडनमध्ये देखील जोआना रुबिनस्टाइन यांनी राजीनामा दिला आहे.
