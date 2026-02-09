Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Jeffrey Epstein Files Impcat Flurry Of Resignations Worlds Politics

Epstein Files मुळे जागतिक राजकारणात भूकंप; अमेरिकेपासून ते नॉर्वेपर्यंत राजीनाम्यांची लाट

Jeffrey Epstein Files Impcat : अमेरिकेच्या सुरक्षा न्याय विभागाने जेफ्री एफस्टीन प्रकरणाशी संबंधित प्रसिद्ध केलेल्या फाइल्समुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे. या फाइल्समध्ये अनेक दिग्गजांची नावे, फोटो, व्हिडिओ समोर आले आहेत.

Updated On: Feb 09, 2026 | 12:38 PM
Jeffrey Epstein Files Worldwide Impact

Epstein Files मुळे जागतिक राजकारणात भूकंप; अमेरिकेपासून ते नॉर्वेपर्यंत राजीनाम्यांची लाट (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • Epstein Files मुळे जागतिक राजकारणात गोंधळ
  • अमेरिकेपासून ते नॉर्वेपर्यंत बड्या नेत्यांनी दिले राजीनामे
  • जाणून घ्या कोणत्या देशांचा आहे समावेश?
Jeffrey Epstein Files Impcat Worldwide : अमेरिकेचा कुख्यात लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीन (Jeffrey Epstein)च्या मृत्यूनंतरही जगभरात खळबळ माजवली आहे.  त्यांच्या मृत्यूनंतर त्याच्या काळ्या कारनामांचा खुलाशाने जगभरातील अनेक बड्या राजकीय नेत्यांचे, दिग्गजांचे, उद्योजगांचे नाव समोर आले आहेत. यामुळे संपूर्ण जग हादरले आहे. याचा परिणाम अनेक देशांच्या राजकीय वर्तुळात मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे. या खुलाशामुळे अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स आणि नॉर्वे सारख्या देशांमध्ये राजकीय उलाथपालथ सुरु आहे. अनेक बड्या नेत्यांनी फाइल्समध्ये आपले नाव समोर येताच राजीनामे देण्यास सुरुवात केली आहे.

धक्कादायक! स्वतःच्या DNA पासून ‘सुपर ह्युमन’ बनवणार होता Jeffrey Epstein; महिलांना एकाच वेळी गरोदर ठेवण्याचा ‘बेबी रँच’ प्लॅन उघड!

ब्रिटनच्या पंतप्रधानांची खुर्ची धोक्यात

या एपस्टीन प्रकरणामुळे तर ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टारमर यांचे पद धोक्यात आहे. यामागचे कारण म्हणते ब्रिटनचे माजी राजदूत पीटर मँडेलसन यांच्याशी असलेली त्यांची मैत्री आहे. पीटर मँडेलसन यांनी लेबर पार्टीचा राजीनामा दिला आहे. एपस्टीन फाइल्समध्ये त्यांनी २५ लाख डॉलरचे पेमेंट केल्याचे आढळून आले होते. याशिवाय त्यांनी हाउस ऑफ लॉर्ड्सचे सदस्य म्हणूनही राजीनामा दिला आहे. परंतु त्याच्यामुळे ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टारमर यांची खुर्ची धोक्यात आली आहे.

एपस्टीन मँडेलसन यांचा संबंध असल्याचे माहिती असतानाही स्टामर यांनी त्यांची राजदूत म्हणून नियुक्त केली होती. याशिवाय ब्रिटनच्या पंतप्रधानांचे चीफ ऑफ स्टाफ मार्ग मॅकस्विनी यांनीही राजीनमा दिला आहे. त्यांनीच पंतप्रधान स्टारमर यांना पीटर मँडेलसन यांची अमेरिकेत ब्रिटनचे राजदूत म्हणून निवड करण्याचा सल्ला दिला होता. मॅकस्विननी हा सल्ला चुकीचा असल्याचे मान्य करत राजीनामा दिला. सध्या मँडेलसन व्यतिरिक्त ब्रिटनमधील इतर काही राजकीय नेत्यांची सध्या चौकशी सुरु आहे.

फ्रान्समध्येही राजीनामा

याशिवाय फ्रान्समध्ये देखील एपस्टीन फाइल्समुळे खळबळ उडाली आहे. फ्रान्सचे माजी संस्कृती मंत्री जॅक लँग यांनी अरब वर्ल्ड इन्स्टिट्यूटच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. एपस्टीनशी ईमेल आणि संपर्कांचा उल्लेख फाइल्समध्ये आहे. परंतु त्यांनी हे आरोप निराधार असल्याचे सांगत राजीनामा दिला आहे. सध्या त्यांच्या प्रकरणाची चौकशी सुरु आहे.

नॉर्वेतही खळबळ

नॉर्वेच्या क्राउन प्रिन्सेस मेट-मारिट यांनी त्याच्या राजदूत मोना जुहल यांनाही एपस्टीन फाइल्समध्ये नाव आल्याने खेद व्यक्त करत पदावरुन काढून टाकले आहे. तर जॉर्डनमझील नॉर्वेयिन राजदूताने देखील राजीनामा दिला आहे.

अमेरिकेतही राजीनाम्यांची लाट

अमेरिकेतही एपस्टीन फाइल्समुळे राजीनाम्यांची मालिरा सुरु झाली आहे. वॉल स्ट्रीट लॉ फर्म पॉल वीसचे अध्यक्ष ब्रॅड कार्प यांनी आपले पद सोडले आहे. तसेच बार्कलेजचे माजी सीईओ जेस स्टॅली यांनी देखील आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. तसेच मागच्या आठवड्यात स्लोवाकियाचे माजी परराष्ट्री मंत्री मिरोस्लाव लाजक यांनी देखील राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदाचा राजीनामा दिला होता. स्वीडनमध्ये देखील जोआना रुबिनस्टाइन यांनी राजीनामा दिला आहे.

Epstein Scandal मुळे ब्रिटनच्या राजकारणात खळबळ; पीटर मँडेलसन वादामुळे PM Starmer यांची खुर्ची धोक्यात? प्रकरण काय?

Web Title: Jeffrey epstein files impcat flurry of resignations worlds politics

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 09, 2026 | 12:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

डोनाल्ड ट्रम्प यांना बधलं नाही चिनी सरकार! मीडिया टायकून जिमी लाई यांना ठोठावली 20 वर्षांची शिक्षा
1

डोनाल्ड ट्रम्प यांना बधलं नाही चिनी सरकार! मीडिया टायकून जिमी लाई यांना ठोठावली 20 वर्षांची शिक्षा

Japan Election 2026 : जपानच्या निवडणुकीत पंतप्रधान ताकाइची प्रचंड बहुमतांनी विजयी; पंतप्रधान मोदींनी केले अभिनंदन 
2

Japan Election 2026 : जपानच्या निवडणुकीत पंतप्रधान ताकाइची प्रचंड बहुमतांनी विजयी; पंतप्रधान मोदींनी केले अभिनंदन 

धक्कादायक! स्वतःच्या DNA पासून ‘सुपर ह्युमन’ बनवणार होता Jeffrey Epstein; महिलांना एकाच वेळी गरोदर ठेवण्याचा ‘बेबी रँच’ प्लॅन उघड!
3

धक्कादायक! स्वतःच्या DNA पासून ‘सुपर ह्युमन’ बनवणार होता Jeffrey Epstein; महिलांना एकाच वेळी गरोदर ठेवण्याचा ‘बेबी रँच’ प्लॅन उघड!

नायजेरिया हादरलं! चालकाचं ट्रकवरील नियंत्रण सुटलं अन्…; ३० जण जागीचा ठार, मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता
4

नायजेरिया हादरलं! चालकाचं ट्रकवरील नियंत्रण सुटलं अन्…; ३० जण जागीचा ठार, मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
घरबसल्या पाहा आई-लेकामधील हळुवार नात्याची गोष्ट ‘उत्तर’, ‘या’ओटीटीवर प्रदर्शित होणार,वाचा सविस्तर

घरबसल्या पाहा आई-लेकामधील हळुवार नात्याची गोष्ट ‘उत्तर’, ‘या’ओटीटीवर प्रदर्शित होणार,वाचा सविस्तर

Feb 09, 2026 | 12:38 PM
Epstein Files मुळे जागतिक राजकारणात भूकंप; अमेरिकेपासून ते नॉर्वेपर्यंत राजीनाम्यांची लाट

Epstein Files मुळे जागतिक राजकारणात भूकंप; अमेरिकेपासून ते नॉर्वेपर्यंत राजीनाम्यांची लाट

Feb 09, 2026 | 12:38 PM
सायबर हल्ले ठरले भारतीय कंपन्यांसाठी सर्वात मोठा धोका; 51% CEO चिंतेत

सायबर हल्ले ठरले भारतीय कंपन्यांसाठी सर्वात मोठा धोका; 51% CEO चिंतेत

Feb 09, 2026 | 12:30 PM
मराठी सिनेसृष्टीसाठी ऐतिहासिक क्षण! ‘गोंधळ’ या मराठी चित्रपटाचा ‘फिप्रेस्को’ने केला गौरव

मराठी सिनेसृष्टीसाठी ऐतिहासिक क्षण! ‘गोंधळ’ या मराठी चित्रपटाचा ‘फिप्रेस्को’ने केला गौरव

Feb 09, 2026 | 12:27 PM
Uddhav Thackeray News: उद्धव ठाकरेंची आमदारकी धोक्यात ? भाजप आणि शिंदेसेनेच्या बड्या नेत्यांनी डिवचलं

Uddhav Thackeray News: उद्धव ठाकरेंची आमदारकी धोक्यात ? भाजप आणि शिंदेसेनेच्या बड्या नेत्यांनी डिवचलं

Feb 09, 2026 | 12:25 PM
Udayanraje Bhosle : “आमच्यावर प्रेम करणा-या कोणत्याही व्यक्तीने..! खासदार उदयनराजे भोसले यांचा वाढदिवस न साजरा करण्याचा निर्णय

Udayanraje Bhosle : “आमच्यावर प्रेम करणा-या कोणत्याही व्यक्तीने..! खासदार उदयनराजे भोसले यांचा वाढदिवस न साजरा करण्याचा निर्णय

Feb 09, 2026 | 12:22 PM
मोबाईल मार्केटमध्ये होणार Starlink ची एंट्री? नेटवर्क नसलेल्या ठिकाणीही असेल इंटरनेट? SpaceX च्या नव्या प्लॅनकडे जगाचं लक्ष

मोबाईल मार्केटमध्ये होणार Starlink ची एंट्री? नेटवर्क नसलेल्या ठिकाणीही असेल इंटरनेट? SpaceX च्या नव्या प्लॅनकडे जगाचं लक्ष

Feb 09, 2026 | 12:18 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM