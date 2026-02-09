Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • T20 World Cup 2026 Pakistan Strategy With Bangladesh Continues Pcb Blackmailing Icc

T20 World Cup 2026 : पाकिस्तानचे बांगलादेशसोबत डावपेच सुरूच… PCB चा ‘ब्लॅकमेलिंग’चा प्रयत्न

भारत आणि बांगलादेशमधील संबंध इतिहासातील सर्वात तणावपूर्ण टप्प्यावर पोहोचले आहेत. पाकिस्तान विश्वचषकाच्या बहाण्याने या संधीचा फायदा घेऊ इच्छित आहे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 12:46 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

टी-२० विश्वचषकात १५ फेब्रुवारी रोजी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना होईल की नाही याचे गूढ अद्यापही अस्पष्ट आहे. सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याची धमकी देणारा पाकिस्तान विश्वचषकाचा वापर राजकीय हत्यार म्हणून करत आहे. त्यांच्या विनंतीनुसार, आयसीसीने श्रीलंकेतील त्यांचे सर्व सामने अशा प्रकारे आयोजित केले आहेत की भारताविरुद्धचा त्यांचा सामना तटस्थ ठिकाणी आयोजित करता येईल. परिणामी, सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा कोणताही वैध आधार नाही. बांगलादेशचे रक्षण करण्यासाठी त्यांनी या सर्व युक्त्या वापरल्या आहेत. 

शेख हसीनाचे सरकार उलथवून टाकल्यानंतर, बांगलादेशमध्ये आता मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली कट्टरपंथीयांचे कठपुतळी सरकार आहे. भारत आणि बांगलादेशमधील संबंध इतिहासातील सर्वात तणावपूर्ण टप्प्यावर पोहोचले आहेत. पाकिस्तान विश्वचषकाच्या बहाण्याने या संधीचा फायदा घेऊ इच्छित आहे. बांगलादेशात १२ फेब्रुवारी रोजी सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत आणि पाकिस्तान स्वतःला बांगलादेशी लोकांचा सर्वात मोठा सहानुभूतीदार म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे. एक प्रकारे, त्यांनी बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाशी संगनमत करून आयसीसीला ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

Dale Steyn ने जिकलं मनं! इंग्लंडचा घाम काढल्यानंतर दिग्गज खेळाडूने नेपाळला दिली खुली ऑफर; हा अनुभवी खेळाडू प्रशिक्षक होण्यास तयार

१५ फेब्रुवारीच्या सामन्याबाबत सुरू असलेल्या गतिरोधावर तोडगा काढण्यासाठी आयसीसीचे एक शिष्टमंडळ लाहोरमध्ये आहे. आयसीसी, पीसीबी आणि बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड यांच्यात चर्चेद्वारे परस्पर स्वीकारार्ह तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. बैठकीदरम्यान पीसीबी आणि बीसीबीने आयसीसीसमोर मांडलेल्या मागण्यांवरून हे दिसून येते की ते सामना बहिष्कार घालण्याची धमकी देऊन क्रिकेटच्या प्रशासकीय मंडळाला “ब्लॅकमेल” करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने आयसीसीला सांगितले आहे की ते विश्वचषकात भारताविरुद्ध खेळण्यास तयार आहेत, परंतु तीन मागण्या पूर्ण कराव्या लागतील: १. बांगलादेशला वाढीव भरपाई, २. टी२० विश्वचषकातून वगळण्यात आले असूनही बांगलादेशचे सहभाग शुल्क आणि ३. भविष्यातील आयसीसी स्पर्धांसाठी पाकिस्तानचे यजमानपद. शिवाय, टेलिकॉम एशिया स्पोर्टच्या अहवालानुसार, बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने आयसीसीसमोर दोन मागण्या ठेवल्या आहेत: भरपाई आणि आयसीसी स्पर्धेचे आयोजन.

पाकिस्तानच्या ‘ब्लॅकमेलिंग’ला आयसीसी बळी पडेल का?

तथापि, आयसीसी या “ब्लॅकमेलिंग” ला बळी पडेल अशी शक्यता कमी आहे. गेल्या वर्षी भारतीय खेळाडूंनी सामन्यानंतर पाकिस्तानी संघाशी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिल्याने पाकिस्तानने आशिया कपवर बहिष्कार टाकण्याची धमकी दिली होती. त्यानंतर पाकिस्तानने सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट यांना उर्वरित सर्व सामन्यांमधून काढून टाकण्याची मागणी केली. पीसीबीच्या या युक्तीमुळे पाकिस्तान आणि यजमान यूएई यांच्यातील सामना सुरू होण्यास विलंब झाला. आयसीसी त्यांच्या धमक्यांना बळी पडले नाही. पाकिस्तानने आशिया कपमधील उर्वरित सर्व सामने खेळलेच नाहीत तर सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट देखील वेळापत्रकानुसार सामन्यांना उपस्थित राहिले.

Web Title: T20 world cup 2026 pakistan strategy with bangladesh continues pcb blackmailing icc

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 09, 2026 | 12:46 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Dale Steyn ने जिकलं मनं! इंग्लंडचा घाम काढल्यानंतर दिग्गज खेळाडूने नेपाळला दिली खुली ऑफर; हा अनुभवी खेळाडू प्रशिक्षक होण्यास तयार
1

Dale Steyn ने जिकलं मनं! इंग्लंडचा घाम काढल्यानंतर दिग्गज खेळाडूने नेपाळला दिली खुली ऑफर; हा अनुभवी खेळाडू प्रशिक्षक होण्यास तयार

2026 चा U19 World Cup जिंकल्यानंतर टीम इंडिया मुंबईत पाहोचल्यानंतर विमानतळावर झाले जल्लोषात स्वागत
2

2026 चा U19 World Cup जिंकल्यानंतर टीम इंडिया मुंबईत पाहोचल्यानंतर विमानतळावर झाले जल्लोषात स्वागत

भारतासाठी आनंदाची बातमी! या टीम इंडियाच्या ऑलराउंडरचे होणार संघात पुनरागमन, व्हिडिओ पोस्ट करून शेअर केली माहिती
3

भारतासाठी आनंदाची बातमी! या टीम इंडियाच्या ऑलराउंडरचे होणार संघात पुनरागमन, व्हिडिओ पोस्ट करून शेअर केली माहिती

‘आज की पार्टी कोच के तरफ से..’ गौतम गंभीरच्या घरी डिनर पार्टीला लावली भारतीय संघाने हजेरी! टीम इंडिया दुसऱ्या सामन्यासाठी दिल्लीला
4

‘आज की पार्टी कोच के तरफ से..’ गौतम गंभीरच्या घरी डिनर पार्टीला लावली भारतीय संघाने हजेरी! टीम इंडिया दुसऱ्या सामन्यासाठी दिल्लीला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
T20 World Cup 2026 : पाकिस्तानचे बांगलादेशसोबत डावपेच सुरूच… PCB चा ‘ब्लॅकमेलिंग’चा प्रयत्न

T20 World Cup 2026 : पाकिस्तानचे बांगलादेशसोबत डावपेच सुरूच… PCB चा ‘ब्लॅकमेलिंग’चा प्रयत्न

Feb 09, 2026 | 12:46 PM
घरबसल्या पाहा आई-लेकामधील हळुवार नात्याची गोष्ट ‘उत्तर’, ‘या’ओटीटीवर प्रदर्शित होणार,वाचा सविस्तर

घरबसल्या पाहा आई-लेकामधील हळुवार नात्याची गोष्ट ‘उत्तर’, ‘या’ओटीटीवर प्रदर्शित होणार,वाचा सविस्तर

Feb 09, 2026 | 12:38 PM
Epstein Files मुळे जागतिक राजकारणात भूकंप; अमेरिकेपासून ते नॉर्वेपर्यंत राजीनाम्यांची लाट

Epstein Files मुळे जागतिक राजकारणात भूकंप; अमेरिकेपासून ते नॉर्वेपर्यंत राजीनाम्यांची लाट

Feb 09, 2026 | 12:38 PM
सायबर हल्ले ठरले भारतीय कंपन्यांसाठी सर्वात मोठा धोका; 51% CEO चिंतेत

सायबर हल्ले ठरले भारतीय कंपन्यांसाठी सर्वात मोठा धोका; 51% CEO चिंतेत

Feb 09, 2026 | 12:30 PM
मराठी सिनेसृष्टीसाठी ऐतिहासिक क्षण! ‘गोंधळ’ या मराठी चित्रपटाचा ‘फिप्रेस्को’ने केला गौरव

मराठी सिनेसृष्टीसाठी ऐतिहासिक क्षण! ‘गोंधळ’ या मराठी चित्रपटाचा ‘फिप्रेस्को’ने केला गौरव

Feb 09, 2026 | 12:27 PM
Uddhav Thackeray News: उद्धव ठाकरेंची आमदारकी धोक्यात ? भाजप आणि शिंदेसेनेच्या बड्या नेत्यांनी डिवचलं

Uddhav Thackeray News: उद्धव ठाकरेंची आमदारकी धोक्यात ? भाजप आणि शिंदेसेनेच्या बड्या नेत्यांनी डिवचलं

Feb 09, 2026 | 12:25 PM
Udayanraje Bhosle : “आमच्यावर प्रेम करणा-या कोणत्याही व्यक्तीने..! खासदार उदयनराजे भोसले यांचा वाढदिवस न साजरा करण्याचा निर्णय

Udayanraje Bhosle : “आमच्यावर प्रेम करणा-या कोणत्याही व्यक्तीने..! खासदार उदयनराजे भोसले यांचा वाढदिवस न साजरा करण्याचा निर्णय

Feb 09, 2026 | 12:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM