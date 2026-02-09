T20 World Cup 2026 : पाकिस्तानचे बांगलादेशसोबत डावपेच सुरूच… PCB चा ‘ब्लॅकमेलिंग’चा प्रयत्न

टी-२० विश्वचषकात १५ फेब्रुवारी रोजी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना होईल की नाही याचे गूढ अद्यापही अस्पष्ट आहे. सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याची धमकी देणारा पाकिस्तान विश्वचषकाचा वापर राजकीय हत्यार म्हणून करत आहे. त्यांच्या विनंतीनुसार, आयसीसीने श्रीलंकेतील त्यांचे सर्व सामने अशा प्रकारे आयोजित केले आहेत की भारताविरुद्धचा त्यांचा सामना तटस्थ ठिकाणी आयोजित करता येईल. परिणामी, सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा कोणताही वैध आधार नाही. बांगलादेशचे रक्षण करण्यासाठी त्यांनी या सर्व युक्त्या वापरल्या आहेत.
शेख हसीनाचे सरकार उलथवून टाकल्यानंतर, बांगलादेशमध्ये आता मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली कट्टरपंथीयांचे कठपुतळी सरकार आहे. भारत आणि बांगलादेशमधील संबंध इतिहासातील सर्वात तणावपूर्ण टप्प्यावर पोहोचले आहेत. पाकिस्तान विश्वचषकाच्या बहाण्याने या संधीचा फायदा घेऊ इच्छित आहे. बांगलादेशात १२ फेब्रुवारी रोजी सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत आणि पाकिस्तान स्वतःला बांगलादेशी लोकांचा सर्वात मोठा सहानुभूतीदार म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे. एक प्रकारे, त्यांनी बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाशी संगनमत करून आयसीसीला ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
१५ फेब्रुवारीच्या सामन्याबाबत सुरू असलेल्या गतिरोधावर तोडगा काढण्यासाठी आयसीसीचे एक शिष्टमंडळ लाहोरमध्ये आहे. आयसीसी, पीसीबी आणि बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड यांच्यात चर्चेद्वारे परस्पर स्वीकारार्ह तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. बैठकीदरम्यान पीसीबी आणि बीसीबीने आयसीसीसमोर मांडलेल्या मागण्यांवरून हे दिसून येते की ते सामना बहिष्कार घालण्याची धमकी देऊन क्रिकेटच्या प्रशासकीय मंडळाला “ब्लॅकमेल” करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने आयसीसीला सांगितले आहे की ते विश्वचषकात भारताविरुद्ध खेळण्यास तयार आहेत, परंतु तीन मागण्या पूर्ण कराव्या लागतील: १. बांगलादेशला वाढीव भरपाई, २. टी२० विश्वचषकातून वगळण्यात आले असूनही बांगलादेशचे सहभाग शुल्क आणि ३. भविष्यातील आयसीसी स्पर्धांसाठी पाकिस्तानचे यजमानपद. शिवाय, टेलिकॉम एशिया स्पोर्टच्या अहवालानुसार, बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने आयसीसीसमोर दोन मागण्या ठेवल्या आहेत: भरपाई आणि आयसीसी स्पर्धेचे आयोजन.
तथापि, आयसीसी या “ब्लॅकमेलिंग” ला बळी पडेल अशी शक्यता कमी आहे. गेल्या वर्षी भारतीय खेळाडूंनी सामन्यानंतर पाकिस्तानी संघाशी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिल्याने पाकिस्तानने आशिया कपवर बहिष्कार टाकण्याची धमकी दिली होती. त्यानंतर पाकिस्तानने सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट यांना उर्वरित सर्व सामन्यांमधून काढून टाकण्याची मागणी केली. पीसीबीच्या या युक्तीमुळे पाकिस्तान आणि यजमान यूएई यांच्यातील सामना सुरू होण्यास विलंब झाला. आयसीसी त्यांच्या धमक्यांना बळी पडले नाही. पाकिस्तानने आशिया कपमधील उर्वरित सर्व सामने खेळलेच नाहीत तर सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट देखील वेळापत्रकानुसार सामन्यांना उपस्थित राहिले.