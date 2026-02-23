Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
कुख्यात ड्रग माफिया ‘ El Mencho’ लष्करी कारवाईत ठार; मेक्सिकोमध्ये हिंसाचार, गँगस्टर्सचा रस्त्यावर राडा, पाहा थरारक VIDEO

Mexican Security Operation:सीजेएनजीचे प्रमुख नेमेसियो रुबेन ओसेगुएरा "एल मेंचो" हे लष्करी कारवाईत मारले गेले. त्यांच्या मृत्यूमुळे संपूर्ण मेक्सिकोमध्ये, विशेषतः जलिस्को आणि इतर राज्यांमध्ये हिंसाचार उसळला.

Updated On: Feb 23, 2026 | 09:50 AM
mexican drug lord el mencho killed military operation violence jalisco

कुख्यात ड्रग माफिया 'एल मेंचो' लष्करी कारवाईत ठार, ज्याच्या बातमीने मेक्सिकोमध्ये हिंसाचार उसळला ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

El Mencho dead Mexico military operation 2026 : जगातील सर्वात क्रूर आणि ‘वॉन्टेड’ ड्रग्ज तस्करांच्या यादीत अग्रस्थानी असलेल्या नेमेसियो रुबेन ओसेगुएरा सर्व्हेंटेस उर्फ “एल मेंचो” (El Mencho) याचा लष्करी कारवाईत अंत झाला आहे. मेक्सिकोच्या (Mexico) संरक्षण मंत्रालयाने या ऐतिहासिक मोहिमेची माहिती दिली असून, या बातमीने संपूर्ण दक्षिण अमेरिकेत खळबळ उडाली आहे. एल मेंचोच्या मृत्यूचा सूड घेण्यासाठी त्याच्या टोळीने मेक्सिकोच्या रस्त्यांवर हिंसाचाराचा तांडव सुरू केला आहे.

जलिस्कोच्या डोंगराळ भागात ‘ऑपरेशन क्लिनअप’

मिळालेल्या माहितीनुसार, मेक्सिकन सुरक्षा दलांना एल मेंचो जलिस्को राज्यातील तापलापा जवळच्या डोंगराळ भागात लपल्याची खात्रीशीर बातमी मिळाली होती. लष्कराने या भागाला वेढा घातला असता दोन्ही बाजूंनी जोरदार गोळीबार झाला. ५९ वर्षीय एल मेंचो या कारवाईत गंभीर जखमी झाला होता. त्याला हेलिकॉप्टरने लष्करी रुग्णालयात हलवत असतानाच जखमांच्या तीव्रतेमुळे त्याचा मृत्यू झाला. एल मेंचो हा ‘जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल’ (CJNG) चा प्रमुख होता, जी गेल्या दशकात मेक्सिकोमधील सर्वात शक्तिशाली आणि हिंसक गुन्हेगारी संघटना मानली जाते.

credit – social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Global Tariff: ट्रम्पच्या टॅरिफ स्फोटाने 24 तासांत बदलले जगाचे अर्थकारण; पण भारतीय वंशाच्या वकिलांनी लावला कायद्याचा ‘असा’ सुरुंग

शहरे ओलीस, वाहनांची जाळपोळ आणि भीतीचे सावट

आपल्या लाडक्या म्होरक्याच्या मृत्यूची बातमी वाऱ्यासारखी पसरताच मेक्सिकोमधील जलिस्को, ग्वानाजुआटो, नायरिट आणि मिचोआकान या राज्यांमध्ये हिंसाचाराचा वणवा पेटला आहे. सीजेएनजीच्या सशस्त्र गुंडांनी रस्त्यावर उतरून सार्वजनिक बस, खासगी गाड्या आणि मालवाहू ट्रक्सना आग लावून रस्ते अडवले आहेत. ग्वाडालजारा सारख्या मोठ्या शहरांमध्ये लोकांनी दहशतीपोटी घरे सोडली असून सार्वजनिक वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. मेक्सिकन सरकारने अनेक भागांत संचारबंदी लागू केली असून लष्कराला ‘शूट अँड साईट’चे आदेश देण्यात आले आहेत.

credit – social media and Twitter

पोलीस अधिकारी ते जगातील सर्वात मोठा माफिया

एल मेंचोचा प्रवास थक्क करणारा आणि रक्तरंजित होता. तो एकेकाळी मेक्सिकोमध्ये पोलीस अधिकारी म्हणून कार्यरत होता. मात्र, पैशांच्या हव्यासापोटी त्याने गुन्हेगारी विश्वात पाऊल ठेवले. अल्पावधीतच त्याने ‘सीजेएनजी’ ही स्वतःची संघटना उभी केली. लष्करी शिस्तीत आपल्या गुंडांना प्रशिक्षण देऊन त्याने अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर ड्रग्ज तस्करी सुरू केली होती. अमेरिकेने त्याच्या अटकेवर १० दशलक्ष डॉलर्सचे बक्षीस ठेवले होते.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Trade War : 50% टॅरिफमागचं कारण रशियाचं तेल नव्हतंच? PM मोदींचा ‘तो’ एक निर्णय आणि Trumpने भारतावर उगवला सूड

अमेरिकन दूतावासाचा ‘हाय अलर्ट’

मेक्सिकोमधील या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत अमेरिकन दूतावासाने आपल्या नागरिकांसाठी सुरक्षा अलर्ट जारी केला आहे. जोपर्यंत परिस्थिती नियंत्रणात येत नाही, तोपर्यंत अमेरिकन नागरिकांनी सुरक्षित ठिकाणी राहावे आणि प्रवास टाळावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. मेक्सिकोच्या अध्यक्षा क्लॉडिया शेनबॉम यांनी या मोहिमेचे अधिकृत तपशील सुरक्षा मंत्रिमंडळ लवकरच जाहीर करेल असे सांगितले आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: एल मेंचो कोण होता आणि तो का प्रसिद्ध होता?

    Ans: एल मेंचो हा 'जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल' (CJNG) चा प्रमुख आणि जगातील सर्वात शक्तिशाली ड्रग माफिया होता. तो अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर ड्रग्ज तस्करीसाठी ओळखला जात असे.

  • Que: एल मेंचोला कुठे आणि कसे मारले गेले?

    Ans: मेक्सिकोच्या जलिस्को राज्यातील तापलापा जवळच्या डोंगराळ भागात लष्कराने केलेल्या विशेष मोहिमेत तो गंभीर जखमी झाला आणि उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.

  • Que: त्याच्या मृत्यूंनंतर मेक्सिकोमध्ये हिंसाचार का झाला?

    Ans: त्याच्या 'सीजेएनजी' संघटनेच्या सदस्यांनी लष्करी कारवाईचा निषेध म्हणून आणि बदला घेण्यासाठी प्रमुख शहरे आणि रस्त्यांवर जाळपोळ आणि गोळीबार सुरू केला आहे.

Published On: Feb 23, 2026 | 09:50 AM

