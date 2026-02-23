Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Delhi Metro : दिल्ली मेट्रोत पुन्हा घमासान; दोन तरुणांनी भर प्रवासात एकमेकांना तुडवलं, Video तुफान व्हायरल

Delhi Metro : दिल्ली मेट्रो पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. दोन पुरुषांमध्ये प्रवासादरम्यान तुफान हाणामारी झाली आहे. या व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत असून नेटकऱ्यांनी याला कलेशी मेट्रो म्हटले आहे.

Updated On: Feb 23, 2026 | 09:54 AM
Delhi Metro Fighting Viral Video

Delhi Metro : दिल्ली मेट्रोत पुन्हा घमासान; दोन तरुणांनी भर प्रवासात एकमेकांना तुडवलं, Video तुफान व्हायरल (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • दिल्ली मेट्रोत पुन्हा घमासान
  • दोन तरुणांनी भर प्रवासात एकमेकांना तुडवलं
  • Video तुफान व्हायरल
Delhi Metro Fight Video : सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल (Viral Video) होत असतात. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र घटना आपल्याला सोशल मीडियावर पाहायला मिळतात. सध्या मेट्रोतील भांडणाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. आता मेट्रोतील भांडणाचा व्हिडिओ म्हटल्यावर सर्वांना अंदाज येतोच की हा दिल्ली मेट्रोचा व्हिडिओ आहे. दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) सोशल मीडियावर सतत व्हायरल होत असतेच. मेट्रोतील भांडणाचे तर अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर पाहायला मिळतात.

नेमकं काय घडलं?

आता भांडणामुळे दिल्ली मेट्रो पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. लोकांना या मेट्रोला आता कलेशी मेट्रो असे नाव दिले आहे. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की दोन तरुणांमध्ये तुफान हाणामारी सुरु आहे. धक्काबुक्कीवरुन हा वाद सुरु झाल्याचे समोर आले आहे. सुरुवातील दोघांमध्ये शाब्दिक वाद सुरु झाला होता. मात्र काही वेळातच या वादाचे रुपांतर हाणामारीत झाले. दोघे एकमेकांना लाथा आणि बुक्क्या मारताना व्हिडिओत स्पष्ट दिसत आहे. यामध्ये इतर प्रवासी त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु दोन्ही तरुण एकमेकांना सोडायला तयार नाहीत.

व्हायरल व्हिडिओ 

यापूर्वी देखील दिल्ली मेट्रोत 

दिल्ली मेट्रोत सतत कोणत्या ना कोणत्या कारणावरुन चर्चेचा विषय ठरत असते. कधी मेट्रोतील कपल रोमान्स, तर कधी रिल स्टंट वरुन मेट्रोतील व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळतात. मात्र भांडणावरुन मेट्रो तर सतत व्हायरल होत असेत. यामध्ये सीटवरुन, धक्काबुक्कीवरुन महिलांची भांडणे, पुरुषांची भांडणे सोशल मीडियावर पाहयाला मिळतात.

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

सध्या व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओवर लोकांनी मजेशीर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. लोकांना मेट्रोला कलेशी मेट्रो असे म्हटले आहे. एका नेटकऱ्याने रविवारीच्या रात्री WWE मध्ये तुमचे स्वागत आहे, तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने भांडण्याच्या नावावर केवळ एकमेकांना मिठी मारली आहे असे म्हटले आहे. आणखी एका नेटकऱ्याने मी तर रोज पॉपकॉर्न घेऊन जातो असे म्हटले आहे. व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ एक्सवर @Warlock_Shubh या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला असून याला हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Feb 23, 2026 | 09:54 AM

