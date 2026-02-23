Delhi Metro : दिल्ली मेट्रोत पुन्हा घमासान; दोन तरुणांनी भर प्रवासात एकमेकांना तुडवलं, Video तुफान व्हायरल

नेमकं काय घडलं?
आता भांडणामुळे दिल्ली मेट्रो पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. लोकांना या मेट्रोला आता कलेशी मेट्रो असे नाव दिले आहे. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की दोन तरुणांमध्ये तुफान हाणामारी सुरु आहे. धक्काबुक्कीवरुन हा वाद सुरु झाल्याचे समोर आले आहे. सुरुवातील दोघांमध्ये शाब्दिक वाद सुरु झाला होता. मात्र काही वेळातच या वादाचे रुपांतर हाणामारीत झाले. दोघे एकमेकांना लाथा आणि बुक्क्या मारताना व्हिडिओत स्पष्ट दिसत आहे. यामध्ये इतर प्रवासी त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु दोन्ही तरुण एकमेकांना सोडायला तयार नाहीत.
दोन चिमुकलींना वाचवणारी ‘ती’ ठरली देवदूत ; अंगाचा थरकाप उडवणारा VIDEO VIRAL
व्हायरल व्हिडिओ
Welcome to Delhi Metro 🤡 pic.twitter.com/26VkRQ6RJj — Voice of Hindus (@Warlock_Shubh) February 22, 2026
यापूर्वी देखील दिल्ली मेट्रोत
दिल्ली मेट्रोत सतत कोणत्या ना कोणत्या कारणावरुन चर्चेचा विषय ठरत असते. कधी मेट्रोतील कपल रोमान्स, तर कधी रिल स्टंट वरुन मेट्रोतील व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळतात. मात्र भांडणावरुन मेट्रो तर सतत व्हायरल होत असेत. यामध्ये सीटवरुन, धक्काबुक्कीवरुन महिलांची भांडणे, पुरुषांची भांडणे सोशल मीडियावर पाहयाला मिळतात.
नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
सध्या व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओवर लोकांनी मजेशीर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. लोकांना मेट्रोला कलेशी मेट्रो असे म्हटले आहे. एका नेटकऱ्याने रविवारीच्या रात्री WWE मध्ये तुमचे स्वागत आहे, तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने भांडण्याच्या नावावर केवळ एकमेकांना मिठी मारली आहे असे म्हटले आहे. आणखी एका नेटकऱ्याने मी तर रोज पॉपकॉर्न घेऊन जातो असे म्हटले आहे. व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ एक्सवर @Warlock_Shubh या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला असून याला हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत.
श्रद्धेचा चमत्कार! जंगलाचा शिकारी झाला भक्त, शंकराच्या चरणी केलं नतमस्तक अन् अद्भुत Video Viral
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.