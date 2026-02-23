IND vs SA : भारत अजूनही विश्वचषक उपांत्य फेरीत पोहोचू शकेल का? कसा असेल World Cup चा मार्ग, वाचा सविस्तर

रविवारी (२२ फेब्रुवारी) २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील तिसऱ्या सुपर ८ सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेकडून भारताचा दणदणीत पराभव झाला. अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारताच्या दारुण पराभवानंतर, क्रिकेट चाहत्यांना आश्चर्य वाटत आहे की उपांत्य फेरीत पोहोचण्याची त्यांची शक्यता काय आहे आणि भारत टी-२० विश्वचषकातून बाहेर पडला आहे का? चला संपूर्ण गणितीय गणिते समजावून घेऊया. भारतीय संघ सुपर ८ च्या गट १ मध्ये आहे, ज्यामध्ये दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वे यांचा समावेश आहे.
प्रत्येक संघ त्यांच्या गटातील सर्व तीन संघांशी सामना करेल, त्यानंतर शीर्ष दोन संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरतील. भारताने आपला पहिला सामना दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळला आणि त्यात पराभव पत्करावा लागला. भारत आपले पुढील दोन सामने झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिजविरुद्ध खेळेल. विश्वचषक उपांत्य फेरीत पोहोचण्यासाठी, भारताला प्रथम त्यांचे उर्वरित दोन्ही सामने जिंकावे लागतील, परंतु त्याही मोठ्या फरकाने जिंकाव्या लागतील.
दोन सामने जिंकल्यास भारताला चार गुण मिळतील, तर दक्षिण आफ्रिकेने तिन्ही सामने जिंकल्यास ते सहा गुणांसह अव्वल स्थानावर राहील. जर दक्षिण आफ्रिकेने त्यांचे उर्वरित दोन्ही सामने जिंकले आणि भारतानेही त्यांचे उर्वरित दोन्ही सामने जिंकले, तर दोन्ही संघ सहा आणि चार गुणांसह पहिले आणि दुसरे स्थान मिळवतील, ज्यामुळे भारताचा उपांत्य फेरीत प्रवेशाचा मार्ग मोकळा होईल. तथापि, जर भारताने येथून एकही सामना गमावला तर त्याची विश्वचषकातील आशा संपुष्टात येईल. उपांत्य फेरीत पोहोचण्यासाठी भारताला पुढील दोन सामन्यांमध्ये वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वेला मोठ्या फरकाने पराभूत करावे लागेल, कारण संघाच्या ऐतिहासिक ७६ धावांनी झालेल्या पराभवामुळे त्याचा धावगती लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे.
भारतीय संघाच्या कामगिरीकडे पाहता, वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वेसारख्या संघांना हरवणे कठीण होईल. तथापि, टीम इंडिया पुनरागमन करण्याच्या क्षमतेसाठी ओळखली जाते. हे समजून घेणे देखील महत्त्वाचे आहे की वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वेसारख्या संघांमध्ये देखील दक्षिण आफ्रिकेला हरवण्याची क्षमता आहे. या एका सामन्यात विजय मिळवल्याने दक्षिण आफ्रिकेचा उपांत्य फेरीचा मार्ग निश्चितच सोपा झाला आहे, परंतु त्यांना झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिजसारख्या संघांच्या आव्हानांवर अजूनही मात करावी लागेल. एकंदरीत, जर भारतीय संघाने त्यांचे उर्वरित दोन्ही सामने जिंकले, तर मेन इन ब्लूचा उपांत्य फेरीचा मार्ग मोकळा राहील. तथापि, एकही सामना गमावला तरी त्यांच्या स्पर्धेतील मोहिमेचा शेवट होईल.
Statement win from South Africa 👊 The Proteas seal a crucial victory over co-hosts India in the #T20WorldCup Super 8 💥 📝: https://t.co/LiaV4FSoFf pic.twitter.com/IeHZ2gSRRs — ICC (@ICC) February 22, 2026
सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जर दक्षिण आफ्रिकेने त्यांच्या आगामी सामन्यांमध्ये वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वेला हरवले आणि भारताने त्यांच्या पुढील सामन्यांमध्ये या दोन्ही संघांविरुद्ध विजय मिळवला, तर भारत सहजपणे उपांत्य फेरीत पोहोचेल. कारण मग वेस्ट इंडिज किंवा झिम्बाब्वे यापैकी एका संघाचे त्यांच्या सामन्यांमधून फक्त दोन गुण असतील, तर एका संघाचे शून्य गुण असतील. अशा आदर्श परिस्थितीत, दक्षिण आफ्रिकेचे सहा गुण, भारताचे चार गुण, वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वेपैकी एकाचे दोन गुण आणि दुसऱ्या संघाचे शून्य गुण असतील. अशा प्रकारे, गट १ मधील अव्वल दोन संघ भारत आणि दक्षिण आफ्रिका असू शकतात आणि भारत उपांत्य फेरीत सहज पोहोचू शकतो.