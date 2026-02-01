Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Vasai Virar: ३० वर्षे जुनी चाळ, बंद पाण्याची टाकी आणि मानवी अवशेष; हत्या की अंधश्रद्धेचा प्रकार?

वसईच्या नौपाडा परिसरातील ३० वर्षे जुन्या चाळीत बंद पाण्याची टाकी तोडताना मानवी कवटी व हाडे आढळली. माणिकपूर पोलिस व फॉरेन्सिक पथक तपास करत असून हत्या की अंधश्रद्धेचा प्रकार याचा शोध सुरू आहे.

Updated On: Feb 01, 2026 | 08:30 AM
  • नौपाड्यातील बारकुल्या चाळीतील बंद पाण्याच्या टाकीत मानवी अवशेष आढळले
  • रिपेअरिंग कामादरम्यान घटना उघडकीस, पोलिस व फॉरेन्सिक तपास सुरू
  • हत्या, अंधश्रद्धा किंवा जुना मृतदेह याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही
वसई: वसई येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एका बंद अवस्थेत असलेल्या पाण्याच्या टाकीमध्ये मानवी शरीराचे अवशेष आढळून आल्याचे समोर आले आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. ही घटना वसईच्या माणिकपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील नौपाडा येथील बारकुल्या नावाच्या चाळीत शनिवारी सायंकाळी घडली.

कसा आला प्रकार समोर ?

बारकुल्या नावाची चाळ सुमारे तीस वर्ष जुनी असून येथे दहा ते पंधरा कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. या चाळीतील पाण्याची टाकी अनेक वर्षांपासून वापरात नव्हती. सध्या इमारतीच्या दुरुस्तीचे काम सुरु असल्याने बंद असलेली पाण्याची टाकी तोडण्याचे काम सुरु होते. यावेळी टाकी तोडत असतांना आतमध्ये मानवी कवटी तसेच हाताच्या काही हाडांचे सांगडे आढळून आले.

या घटनेची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. पोलीस घटनेची माहिती मिळताच तात्काळ माणिकपूर पोलीस ठाण्याचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी फॉरेन्सिक पथकाला बोलावून घटनास्थळाची पाहणी केली. पोलिसांकडून टाकी परिसरात आणखी मानवी अवशेष आहेत का, याचा सखोल शोध घेतला जात आहे.

हत्या की अंधश्रद्धेचा?

या प्रकरणाला काही नागरिकांकडून अंधश्रदेचा प्रकार असावा असा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे काही नागरिकांकडून ही हत्या करून मृतदेह या ठिकाणी टाकला असावा असा संशय व्यक्त करत आहे. आता या प्रकरणाचा तपास पोलीस करत आहे. मृतदेह किती जुना आहे, मृत व्यक्तीची ओळख काय आणि मृत्यूचे नेमके कारण काय? या सगळ्याचा सखोल तपास पोलीस करत आहे. या घटनने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. आता आणखी काय समोर येत याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहेत.

वसईमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. लग्नाचे खोटे आमिष दाखवत एका अल्पवयीन शालेय मुलीवर लैगिक अत्याचार झाल्याची संतापजनक बातमी समोर आली आहे. पीडित मुलीची एका सलूनमध्ये काम करणाऱ्या तरुणाशी मैत्र झाली होती. आरोपीने तिला विरारच्या जीवदानी मंदिरात नेऊन, तिच्या गळ्यात मंगळसूत्र बांधले. “आपले लग्न झाले आहे’ असा भास निर्माण केला आणि तिच्यावर शारीरिक अत्याचार केले. याप्रकरणी नायगाव पोलिसांनी आरोपी तरुणावर पोक्सो (POCSO) कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: मानवी अवशेष कुठे आढळले?

    Ans: नौपाडा येथील बारकुल्या चाळीतील बंद पाण्याच्या टाकीत.

  • Que: ही घटना कशी उघडकीस आली?

    Ans: इमारतीच्या दुरुस्तीवेळी टाकी तोडत असताना अवशेष सापडले.

  • Que: पोलिस काय तपास करत आहेत?

    Ans: मृतदेह किती जुना आहे, ओळख व हत्या की अंधश्रद्धेचा प्रकार याचा तपास सुरू आहे.

